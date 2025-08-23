日本「彼岸花」5大景點推薦！ 探索曼珠沙華秘境 體驗最美浪漫紅色花海

在日本的秋日裡，彼岸花盛開如紅色的地毯，點綴著大自然的詩意與美麗。無論是公園、寺廟，還是古老的庭園，每一處彼岸花景點都散發著迷人的氛圍。趁著花期最盛時，不妨來一場彼岸花之旅，感受那份獨特的秋季浪漫吧！

【埼玉縣】巾著田曼珠沙華公園

（圖片來源：：ひだか巾着田官方網站）

巾著田曼珠沙華公園位於日本埼玉縣日高市，是以彼岸花（曼珠沙華）聞名的景點。每年9月中旬至10月初，這裡的彼岸花會盛開，吸引大量遊客前來欣賞這壯觀的紅色花海。曼珠沙華的花期約兩週，花朵鮮紅，花瓣細長且優美，形成如地毯般的景象。在日本及其他亞洲文化中，彼岸花象徵生與死的轉換，充滿神秘與詩意的意涵。

巾著田曼珠沙華公園（ひだか巾着田公園）

地址： 〒350-1251 埼玉県日高市高麗本郷１２５−２

營業時間：8：00～17：00

票價（彼岸花季時收費）：高中生以上 500日圓｜20名以上的團體 400日圓／人

大眾交通方式：

①西武池袋線「高麗站」徒步約15分

②JR川越線・八高線「高麗川站」徒步約40分

官方網站

【埼玉縣】權現堂公園

（圖片來源：權現堂公園官方網站）

權現堂公園位於日本埼玉縣幸手市，是以花卉景觀著名的公園，尤其在秋季以彼岸花（曼珠沙華）最為出名。每年約在9月中旬至10月初，公園內的彼岸花盛開，鮮紅的花朵鋪滿整片山坡，形成壯觀的紅色花海，吸引大量遊客前來觀賞。彼岸花花瓣細長，獨特的外型和鮮豔的色彩與周圍的自然景致相輝映，展現出一種神秘且充滿詩意的氛圍。這裡的彼岸花被視為生命循環的象徵，也因此充滿了深厚的文化意涵。

權現堂公園

地址： 〒340-0103 埼玉県幸手市内国府間８２２

票價：免費

大眾交通方式：東武日光線「幸手站」下車後，轉搭往「五霞町役場」方向的朝日公車（朝日バス），並在「權現堂入口」下車。

官方網站

【茨城縣】弘經寺

（圖片來源：弘經寺官方網站）

弘經寺位於日本茨城縣常總市，是以彼岸花而聞名的寺廟之一。每年約在9月中旬至10月初，寺內的彼岸花盛開，將庭院點綴成一片絢爛的紅色花海。弘經寺的彼岸花景觀與古老的建築和幽靜的氛圍相互輝映，吸引許多遊客和攝影愛好者前來欣賞。這裡的彼岸花不僅展現出自然的美麗，也為弘經寺增添了一份靜謐且充滿禪意的氛圍，是一個結合自然與文化的賞花好去處。

弘經寺

地址： 〒303-0041 茨城県常総市豊岡町甲１

票價：免費

大眾交通方式：關東鐵道常總線「水海道站」轉乘計程車約10分鐘車程

官方網站

【宮城縣】羽黑山公園

（圖片來源：宮城まるごと探訪）

羽黑山公園位於日本宮城縣。每年9月中旬至10月初，公園內的彼岸花盛開，紅色的花朵密布山坡，形成美麗的花海景觀。羽黑山公園的彼岸花與周圍的自然景觀相互輝映，特別是在秋天的藍天和涼爽空氣的襯托下，紅色花海顯得更加壯觀而夢幻。

羽黑山公園

地址： 〒989-6251 宮城県大崎市古川小野羽黒

營業時間：8：00～17：00

票價：免費

大眾交通方式：JR陸羽東線・東北新幹線「古川站」轉乘「古川線・栗原中央病院」方向的公車至「羽黑」下車。

官方網站

【東京】小石川後楽園

（圖片來源：東京都公園協會）

小石川後樂園位於日本東京都文京區，是江戶時代初期所建的歷史名園之一，也是東京最古老的日式庭園之一。這座庭園建於1629年，由當時的水戶藩主德川光圀設計，並以中國古典園林為基礎，融入日本的自然景觀與文化元素。園內擁有美麗的池塘、瀑布、橋樑、小丘和各式植物，四季景致各有不同，吸引許多遊客前來觀賞。

小石川後樂園最著名的景觀之一是彼岸花，特別是在每年秋季，彼岸花會盛開在園內的步道兩側，形成一片紅色的花海。

小石川後樂園

地址： 〒112-0004 東京都文京区後楽１丁目６−６

營業時間：9:00～17:00

票價：一般 300日圓｜65歲以上 150日圓｜小學生以下 免費

大眾交通方式：

［ 東門 ］

①JR總武線「水道橋站」西口徒步5分

②東京地鐵丸之內線・南北線「後樂園站」2號出口徒步6分

③都營三田線「水道橋站」A2出口徒步8分

［ 西門 ］

①都營大江戶線「飯田橋站」C3出口徒步3分

②JR總武線「飯田橋站」東口徒步8分

③東京地鐵東西線・有樂町線・南北線「飯田橋站」A1・A3出口徒步8分

④東京地鐵丸之內線・南北線「後樂園站」1號・2號出口徒步8分

官方網站

不可錯過的彼岸花美景

如果你喜歡秋天的花海和詩意的景致，那一定不能錯過日本的彼岸花季！埼玉縣的巾著田曼珠沙華公園和權現堂公園、茨城縣的弘經寺、宮城縣的羽黑山公園，以及東京都的小石川後樂園，都是觀賞彼岸花的絕佳地點。每年9月中旬到10月初，這些地方會被盛開的彼岸花染成壯觀的紅色花海，非常適合拍照打卡或悠閒散步。無論是和家人朋友一起出遊，還是自己獨自漫步，都能在這些美景中感受秋日的寧靜與自然的美好。趕快安排一下，來享受這片充滿魅力的彼岸花景色吧！

