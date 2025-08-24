日本必買伴手禮推薦！在家也能輕鬆享受日式下午茶的零食飲品新選擇

無論你是在尋找最適合當伴手禮的特色零食，還是只是想解解嘴饞，這些超道地的小點心不僅可愛又美味，還充分展現了日本的文化特色。還在煩惱該買哪些有趣的伴手禮嗎？選它們準沒錯！

日本道地伴手禮選購指南

在找日本道地的伴手禮嗎？雖然在超商貨架上常能看到鑰匙圈或各種有趣的小物，但在日本文化裡，最常見的伴手禮其實多以食物為主。日本有個傳統，就是旅行回來時要帶當地的美食與親友分享，因此人們通常會以小點心或甜食當作伴手禮。那麼，來到美食種類豐富、風味獨特的日本旅遊時，該怎麼挑選最適合的伴手禮呢？

開始挑選日本的零食伴手禮吧！Japankuru團隊要向你推薦幾款我們精選的「名糖產業」產品。這家以可愛零食和美味沖泡飲品聞名的日本製造商，推出的點心不僅美味有趣，而且份量輕巧，準備每人份的伴手禮也不用擔心行李增加太多重量。這些商品無論大人或小孩都非常適合，讓你輕鬆把日式下午茶的氛圍完整帶回家。

▎鯛魚燒餅乾（ぷくぷくたい）的魅力

喜愛日本零食的人應該一眼就能認出，「鯛魚燒餅乾（ぷくぷくたい）」那獨特的魚造型，外觀是仿照傳統點心「鯛魚燒」，這款夾心餅乾雖然外表與鯛魚燒相似，但吃一口就會發現，它們的滋味與口感完全不一樣。酥脆的威化餅殼中包裹著獨特的氣泡巧克力內餡，甜而不膩、口感輕盈。憑藉經典風味與獨特口感，鯛魚燒餅乾自1989年在日本上市後便迅速爆紅，至今仍是跨世代喜愛、帶有復古氛圍的人氣零食。

如今，鯛魚燒餅乾已成為日本小朋友放學後的經典零食，每塊含有30～40毫克鈣質，讓家長也能安心。而對許多大人來說，那獨特的口感更是一種充滿回憶的懷舊美味。鯛魚燒餅乾真的是不論任何年齡，都能吃出樂趣的零食！

▎鯛魚燒餅乾的口味與包裝

鯛魚燒餅乾有兩種經典口味：巧克力與草莓。 不過，你知道嗎？每種口味竟然都有七款不同的包裝設計，這絕對會激起你的收藏慾望！包裝上的小魚插圖各有巧思，有的打扮成海盜，有的則藏身在一籃草莓裡。這讓送禮增添了一絲小小的樂趣，就算自己慢慢享用、當作收藏，也充滿驚喜。

如果你夠幸運，甚至還有機會發現罕見的「愛心威化特別版」——魚身不是一般的鱗片，而是滿滿的愛心圖案。無論是哪一款，鯛魚燒餅乾都是「品味」日本可愛文化的最佳小點心。

【Stick Mate】即沖即享的日式茶體驗

▎Stick Mate茶的魅力

日本作為抹茶的發源地，在粉末茶飲的選擇方面自然相當出色。Stick Mate的隨身茶包，讓你無論走到哪裡，都能輕鬆享用香醇茶飲。目前Stick Mate系列共分為五大類，每盒都包含四種不同風味，讓你一次就能品嚐多樣滋味，從清爽的水蜜桃茶到香氣濃郁的焙茶拿鐵，應有盡有。這些茶飲不僅低卡路里，還依茶款不同提供含咖啡因與無咖啡因的選擇。小巧輕便的包裝方便隨身攜帶，而茶粉則能在熱水或冷水中迅速溶解，讓你隨時隨地輕鬆沖泡。建議你在日本旅行時先試喝一輪，這樣回國時就能精準挑選最喜歡的口味，當伴手禮帶回家！

▎茶拿鐵

沖泡只需幾秒，就能輕鬆享用香濃順口的茶拿鐵。一盒有四種口味，其中經典的紅茶拿鐵最受歡迎，而新推出的蜂蜜拿鐵則多了一抹清甜的蜂蜜香氣，不到30大卡就能滿足甜蜜享受。若你喜歡日本獨特的茶文化，那就更不能錯過濃郁的即沖抹茶拿鐵，以及香氣迷人的焙茶拿鐵，這可是日本人的心頭好。再搭配鯛魚燒餅乾一起享用，更是完美絕配！

▎水果茶＆維他命Ｃ飲品

想來點果香濃郁的風味嗎？Stick Mate的水果茶，以紅茶搭配少許果汁製成，是整個系列中最受歡迎的，一盒包含檸檬、水蜜桃、蘋果與綜合莓果四種口味。沖泡成熱飲時，水果香氣會隨著蒸氣撲鼻而來；若用冷水沖泡，則搖身一變成為沁涼清爽的飲料。

如果想補充維他命C，不妨試試 「維他命C系列」，一盒有檸檬、柳橙、粉紅葡萄柚，以及人氣極高的柚子四種風味。特別是柚子，如果你剛好也喜歡它獨特的清香，這將會是這趟日本行的最佳伴手禮選擇。每杯含有1,000毫克維他命C，幫助免疫系統維持最佳狀態，在日本旅行途中也能一邊趕路、一邊輕鬆補充！

▎茉莉花茶與南非國寶茶

另外再推薦這款能帶來獨特品茶體驗的茉莉花茶系列，每款都將茉莉花的清雅香氣與不同水果風味巧妙融合。一盒中除了常見的蜜桃與柳橙口味，還有清新獨特的荔枝，以及在日本特別受歡迎的麝香葡萄風味。

最後壓軸登場的是Stick Mate最新推出的南非國寶茶系列，帶來溫暖療癒的草本風味。除了經典的原味國寶茶外，一盒還包含了薑、蘋果與蜂蜜三種口味。這些國寶茶無糖、無咖啡因，非常適合在一天結束時慢慢品飲，或在睡前小口啜飲，幫助放鬆好入睡。

忙碌旅人必備的輕便日本零食

如果你在日本旅行時想嘗試新零食，鯛魚燒餅乾與Stick Mate茶飲的組合絕對是完美！它們輕巧便攜，讓你在探索日本的途中，也能隨時享受這些趣味十足的人氣美味。肚子有點餓時，就來一塊鯛魚燒餅乾解解饞；想解渴時，只要將茶粉倒進水瓶，輕輕搖勻，就能隨時隨地喝到自己喜歡的茶味。

價格方面也非常親民：鯛魚燒餅乾一般只要80日圓，而一盒Stick Mate茶飲（18～24 包）也僅需560日圓，換算下來每杯茶的價格甚至比自動販賣機或在便利商店買飲料還划算。更棒的是，回國時完全不用額外托運，放進隨身行李就能輕鬆帶著走，還能省下在機場或飛機上購買零食和飲料的花費。

來自日本的可愛伴手禮：全家人一起享受日式下午茶派對

迫不及待想和家鄉的親友分享你在日本的精彩旅程嗎？那就邀請他們來一場輕鬆的下午茶派對吧！主角就是鯛魚燒餅乾與Stick Mate茶飲。透過這樣有趣的方式，不僅能把日本的快樂傳遞給大家，而且這兩樣零食與茶飲都小巧輕便，不會佔行李太多空間，還能順便分送給來參加下午茶的親友，當作貼心伴手禮。

哪裡可以買到這些小零食

鯛魚燒餅乾和Stick Mate茶飲在日本部分便利商店與超市都能買到，不過如果想一次找到較齊全的款式，最好的選擇是前往唐吉軻德或Cosmos等特定藥妝店，許多分店都有販售部分名糖的產品。至於Stick Mate茶飲，在藥妝店更是常見，像是SUNDRUG、Seims、Sugi藥局、松本清等店舖都很容易就可以買到。

把日本回憶一口一口帶回家

無論你是想回味剛結束的日本之旅，還是希望與親友分享日本的滋味，鯛魚燒餅乾與Stick Mate茶飲都是既可愛又美味的好選擇，能讓你再次重溫旅遊的美好時光。這些輕鬆好攜帶的零食與飲品，不僅融合了日本的傳統元素，也展現出獨特的趣味魅力，方便又實用，是理想的伴手禮之選。帶回一點日本味，隨時都能開啟一場溫馨的異國下午茶時光。

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」