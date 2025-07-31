怎麼還不開來台灣！銅板價品嘗日本必吃「5家連鎖定食屋」

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 日本的平價家庭餐廳是外食的好選擇。　圖：Photo AC／來源
 日本的平價家庭餐廳是外食的好選擇。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】從「吉野家」到「松屋」，再到近年登台便引爆排隊熱潮的「鳥貴族」與「挽肉與米」，日式連鎖餐廳在台灣始終擁有穩定的人氣與極高接受度。不過還有許多深受日本當地人喜愛的連鎖品牌，至今仍未進駐台灣，只有親自飛一趟日本才能品嚐到道地滋味。以下精選五家日本人氣平價連鎖店，從厚切豬排漢堡排到親子丼與平價便當，下次自由行不妨排入一餐，體驗「只能在日本吃到」的在地連鎖魅力！

◎ Nakau（なか卯）

專攻親子丼與烏龍麵的定食連鎖，風格介於速食與傳統定食中間。其招牌「親子丼」使用大量蛋液與軟嫩雞腿肉燉煮，口感滑順、鹹甜適中，是女性與學生族的最愛。也有關西風湯底的烏龍麵、小菜、咖哩等多樣搭配，全日本展店數超過450家，方便又快速。

▲雞胸肉親子丼。　圖：株式会社ゼンショーホールディングス／提供
▲雞胸肉親子丼。　圖：株式会社ゼンショーホールディングス／提供

◎ Hotto Motto

日本最大便當連鎖品牌之一，主打現點現做、種類豐富的日式便當。「海苔便當」與「唐揚炸雞便當」是人氣招牌，售價多落在400～600日圓之間，經濟又能吃飽。無論是在車站旁、商圈內或住宅區附近都能看到它的身影，是旅途中最實用的外帶選擇。

▲海苔便當。　圖：株式会社プレナス／提供
▲海苔便當。　圖：株式会社プレナス／提供

◎ Tonkatsu Wako（とんかつ和幸）

炸豬排控絕不能錯過的高人氣名店。「和幸」在日本全國擁有超過250家分店，主打外酥內嫩的厚切腰內豬排套餐，搭配白飯、味噌湯與無限續的高麗菜絲，份量十足且品質穩定。比起其他炸物速食品牌，和幸更接近餐廳水準，保留傳統出餐儀式感，是許多日本家庭與上班族的日常首選。

▲厚切腰內豬排套餐。　圖：関西エアポート株式会社／提供
▲厚切腰內豬排套餐。　圖：関西エアポート株式会社／提供

◎ Gasto（ガスト）

想在旅途中找一間寬敞、菜單選擇多、能悠閒坐下來吃飯的地方？那就不能錯過 Gusto！作為日本代表性家庭餐廳之一，Gusto 提供從日式漢堡排、西式義大利麵、炸物拼盤到甜點應有盡有。平日午餐套餐價格實惠、內用環境舒適，還提供插座與飲料吧，是中途歇腳的好選擇。

▲鐵板起司漢堡排。　圖：株式会社すかいらーくホールディングス／提供
▲鐵板起司漢堡排。　圖：株式会社すかいらーくホールディングス／提供

◎ Bikkuri Donkey（びっくりドンキー）

一間讓人「驚奇」的漢堡排專賣店。最大特色是木盤裝盛的日式漢堡排定食，搭配白飯與新鮮沙拉，味道濃郁、口感扎實，深受學生與旅人喜愛。內部裝潢風格極具童話感，有種進入森林小屋的錯覺，也是許多外國觀光客指定要拍照打卡的地方之一。

▲起司漢堡盤。　圖：株式会社アレフ／提供
▲起司漢堡盤。　圖：株式会社アレフ／提供

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豬排 便當 漢堡排

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