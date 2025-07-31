日本購物新亮點！ CONVERSE STORE 新店鋪正式進駐橫濱與仙台

還記得第一次穿上CONVERSE時的那一刻，是什麼樣的心情嗎？那不單只是挑了一雙鞋，或許也是你第一次，認真選擇了「屬於自己的風格」。

今年四月，隨著橫濱的「CONVERSE STORE YOKOHAMA」與仙台的「CONVERSE STORE SENDAI」正式開幕，新的篇章即將延續，在這裡，你可以找到自己的回憶，也將遇見全新的自己。

CONVERSE STORE YOKOHAMA亮點一次看

▎亮點① 「True to the source」忠於原點的概念

位於橫濱新開幕的CONVERSE STORE YOKOHAMA，以「True to the source」為概念， 將品牌起源——「籃球」，與象徵性的體育館元素，融入整體空間設計之中。

在這個承載品牌初心的空間，每個人都能盡情展現自我風格與個性，沉浸在全新的品牌體驗裡。

▎亮點② 能自由展現自己的風格

店內陳列著豐富的商品陣容，從歷久不衰的經典款，到深受喜愛的「MADE IN JAPAN」系列應有盡有。許多只有在日本才能買到的款式，通通能在這裡一次入手！

📌 關於更多MADE IN JAPAN的資訊請看這裡

此外，店內還有多款超可愛的期間限定聯名系列，像是本季推出的超人氣「吉伊卡哇」，以及不分年齡大家都喜愛的「哆啦A夢」聯名商品。且除了鞋款之外，還有原創設計的襪子、鞋帶等配件，讓你從足下開始就能展現獨一無二的穿搭巧思！

在這個巧妙融合了「經典」與「現代」元素的空間裡，豐富多元的球鞋陣容，讓你自由搭配，玩出屬於自己的時尚風格。

▎亮點③ 人氣熱銷款 店內全都有👀

一起來看看CONVERSE STORE YOKOHAMA現在最受歡迎的熱門款式吧！

■ ALL STAR CHUNK LOAFER

近期流行起一種融合樂福鞋（Loafer）經典外型與運動鞋（Sneaker）舒適感的「Snowfer」。而對流行趨勢極為敏銳的CONVERSE，也順勢推出全新款式——ALL STAR CHUNK LOAFER。

這款鞋款以樂福鞋為設計基礎，搭配厚實的鋸齒狀鞋底（特色為凹凸紋路與弧形曲線），打造出個性鮮明、存在感十足的足下輪廓。

鞋面採用合成皮革材質，兼具高雅質感與如運動鞋般的穿著便利與舒適感。

配色部分則提供兩種選擇：酷感沉穩的「純黑色」，以及可為足下造型增添亮點的「黑白雙色」設計，讓你能輕鬆駕馭各種穿搭風格。

■ ALL STAR SQUARETOE HI / OX

這款鞋在擁有運動鞋般舒適腳感的同時，融入皮鞋的質感與格調，再加上方形鞋頭所帶來的嶄新時尚感，美感與機能融合得恰到好處。

配色選擇相當豐富，共推出七款色系：黑色、白色、純黑、粉紅、綠色、海軍藍，以及米灰棕（帶點灰調的米棕色）。

※HI（高筒）款僅有黑色與白色兩種設計。

無論是上班通勤還是日常外出都非常適合，小編尤愛粉紅色款，一穿上就讓人心情明亮，馬上成為穿搭造型的亮點！

■ ALL STAR TREKWAVE FADEDCANVAS HI

ALL STAR TREKWAVE FADEDCANVAS HI高筒帆布鞋是CONVERSE TREKWAVE系列的全新款式，加上約5公分的厚底設計，讓整體身形比例更加分！鞋款靈感源自登山鞋，外型層次豐富，兼具耐用性與時尚感。

鞋底採用厚實的E.V.A中底，結合強調防滑性能的外底設計，穿著穩定更安心；內墊則選用高密度聚氨酯泡棉與橡膠海綿，即使長時間行走也依然舒適無負擔♪

鞋面採用了特殊的洗水與漂白加工，每雙鞋都展現出獨一無二的復古魅力，也是本款鞋的一大特色。配色方面則提供「金屬灰」與「皇家紫」兩色。

扭蛋

這家店可不是只有運動鞋喔～這裡還特別設置了迷你版All Star和Weapon等鞋款扭蛋✨超精緻的迷你模型，不論是自己收藏，還是當成小禮物送人都超適合，喜歡扭蛋的你絕對不能錯過！（就算這次沒有買鞋，只是來轉個扭蛋，說不定也會有種「我好像也買了雙CONVERSE」的滿足感！？😹）

▎亮點④ 就在橫濱站旁！新店正式進駐購物商場「VIVRE」

CONVERSE STORE YOKOHAMA於2025年4月11日盛大開幕，店舖就位在橫濱車站西口步行約5分鐘即可抵達的「橫濱VIVRE（横浜ビブレ）購物中心 1樓」，交通十分便利。

從橫濱車站西口出來，沿著高島屋與橫濱灣喜來登飯店之間的道路直走，經過「內海橋（うつみばし）」後，馬上就能在左手邊看到橫濱VIVRE囉！

CONVERSE STORE YOKOHAMA

地點：横浜ビブレ 1F

地址： 〒220-8577 神奈川県横浜市西区南幸2-15-13

電話：045-577-5161

營業時間：平日 11:00～21:00｜六日・國定假日 10:00～21:00

大眾交通方式：JR橫濱站西口徒步約5分鐘

▎亮點⑤ 與喜歡的CONVERSE一起來趟橫濱旅行

來到橫濱新開幕的店舖，結束購物行程後，不如就順道展開一場橫濱輕旅行吧！這座城市不僅擁有嶄新的潮流據點，就連街道都散發著獨特的經典魅力，等著你親自來探索。

第一站就從「橫濱紅磚倉庫（横浜赤レンガ倉庫）」出發吧！這座昔日作為橫濱主要物流據點的紅磚倉庫，如今轉型成為集結各式特色商店與活動空間的人氣景點。特別是聖誕節期間，整個倉庫會搖身一變成為充滿歐洲氛圍的聖誕市集，浪漫又好逛。

從紅磚倉庫走路不用幾分鐘，就是風景優美的「山下公園」了。山下公園沿海綿延超過750公尺，不只有豐富的綠意環境，一邊散步還能欣賞到大海、吊橋，甚至是遠方的橫濱海洋塔。

偶爾在這邊享受大自然的療癒，悠閒度過時光，也是一種簡單又幸福的享受呢🍃

不只橫濱！仙台也有「CONVERSE STORE SENDAI」

既橫濱店之後，仙台的新店舖也在2025年4月25日盛大開幕囉！

這間店同樣以「True to the source」為概念，室內風格靈感來自籃球與體育館，展現出酷炫有型的設計感。其中最吸引人的是店內設有「客製化專區」，讓你能親手打造出專屬於自己的個性球鞋。在日本東北地區裡，這可是只有在這裡才體驗得到的獨特樂趣喔！

以仙台的自然風光與七夕祭典的繽紛色彩為靈感的「潑墨圖樣」，不只相當熱門，更是仙台限定的配色設計！鮮亮的黃色特別吸睛，整體設計風格極具存在感，讓人一眼難忘。

CONVERSE STORE SENDAI

地點：仙台パルコ本館3階

地址：宮城県仙台市青葉区中央1-2-3

營業時間：10:00〜20:30

大眾交通方式：JR仙台站北口徒步約2分

▎全新的客製化服務讓打造球鞋更有趣！

除了仙台店以外，還有另一家同樣深受客製化愛好者喜愛的店鋪，就是迎來十週年紀念的CONVERSE概念店——「White atelier BY CONVERSE」。

從2025年起，不論是在CONVERSE STORE SENDAI還是White atelier BY CONVERSE，於2025年7月18日起都開始提供全新的「布章（ワッペン，可以用熨斗或是刺繡方式縫在衣物等物品上的布制徽章）」客製化服務囉！

這次共推出 3 款設計，每款皆有 5 種配色，除了經典的 Chuck Taylor 標誌與CONVERSE All Star星星標誌，還加入了結合愛心與「ALL STAR」元素的可愛設計。這些布章不僅可以單獨貼上，也能層層疊印於圖樣上，為你的帆布鞋增添更多創意巧思。把握這次機會，盡情在你喜愛的鞋款上，展現專屬於你的個人風格吧！

前往全新的CONVERSE世界！

無論是哪間店舖，都巧妙融合了當地城市的風情特色，讓人能深刻感受到CONVERSE一貫堅持的品牌精神與初心。在橫濱，你可以盡情沈浸在經典復古的氛圍中；而在仙台，則能充分體驗展現自我風格的樂趣。如果你正在尋找一雙理想的球鞋，不妨就來CONVERSE的新店舖走走，找尋屬於你的靈感吧！

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