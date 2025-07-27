日本釣具推薦「Casting」！釣竿、捲線器、路亞選購指南+釣魚熱點一次告訴你

想在日本體驗釣魚的樂趣，卻不知道從哪裡開始？那就一定要逛逛日本知名連鎖釣具店「Casting（キャスティング）」！這裡從釣竿、路亞到各式配件一應俱全，除了提供各種專業建議與超值優惠，還有外國人專屬的免稅服務，最後更加碼送出超值專屬優惠券，讓你輕鬆踏出屬於自己的釣魚冒險第一步，享受實惠購物與滿滿樂趣！

日本旅遊購物新亮點「釣具專賣店」

說到日本購物，大家第一時間通常會想到藥妝店、超市、百貨公司、選物店或家電量販店吧！但其實，有一群熱衷特定興趣的小眾族群，是專程為了「買釣具」而來。過去，「釣具專賣店」可說是內行人才知道的隱藏購物熱點，但現在，不只是釣魚愛好者，連想體驗與眾不同購物樂趣的旅客，也開始關注這類的專賣店。

日本作為四面環海的島國，孕育出了深厚的釣魚文化，其釣具無論在種類的多樣性還是品質上，都稱得上是世界頂尖。不僅設計精巧，外型也十分有質感，價格更是親民，整體而言可說是CP值相當高。尤其是那些在海外難以入手的稀有款與限定商品，更進一步激發了釣魚玩家的收藏慾望。

釣魚愛好者的聖地！釣具專賣店「Casting」

就像藥妝購物是資深旅日中毒者的必逛行程一樣，「Casting（キャスティング）」絕對是釣魚愛好者來日本時絕對不能錯過的必逛店鋪。店名來自釣魚最基本的動作——「casting」（拋竿，也就是將釣線與餌料投向目標，是釣魚的第一步、也是最關鍵的一步）。

店內網羅了各式各樣的釣魚裝備與道具，從適合初學者的入門款，到中高階玩家愛用的專業級商品，種類豐富、選擇齊全，絕對能滿足不同層級釣手的需求。更貼心的是，店員還會依照你想釣的地點與目標魚種，提供專業建議，就算是第一次接觸釣魚的新手，也能安心選購。

此外，部分分店還提供外國旅客專屬的免稅服務，對於想以實惠價格購入專業釣具的遊客來說，這間店絕對值得列入日本旅行的必逛購物清單！

Casting東久留米店

Casting（キャスティング）目前在關東、東北、九州等地擁有約50家分店。這次我們實際造訪了其中位於東京的「Casting東久留米店」。從西武新宿站搭乘急行列車約27分鐘，在花小金井站下車後轉搭巴士約12分鐘即可抵達，從東京都內出發十分方便。

接下來，就讓JAPANKURU團隊帶你深入了解這家釣具迷的天堂吧！

從遠處就能看到超吸睛的魚形招牌，既可愛又一目了然，這就是我們今天要造訪的店家，完美展現出釣具專賣店的特色。店鋪本身是獨棟建築，空間寬敞舒適，讓人可以悠閒地享受購物時光。

入口位於停車場這一側，往右前方走就能輕鬆找到；走上二樓，映入眼簾的是充滿專業氛圍的大型購物區。各位釣友們，準備好要開逛了嗎？

釣具店Casting東久留米店（釣具のキャスティング 東久留米店）

地址： 〒187-0002 東京都小平市花小金井3-34-26

營業時間：10:00~21:00

官方網站

Casting必買釣具清單

▎【釣竿】入門到進階推薦總整理

釣具店Casting內陳列著琳瑯滿目的各大品牌釣竿，一次就能看遍各式熱門型號。其中最引人注目的品牌，非DAIWA（達億瓦）專區莫屬，不僅有釣竿、收納包，還設有以海報為背景的專屬展示區，存在感十分強烈。作為世界級的日本代表性品牌，其商品種類與陣容自然是無可挑剔。

此外，也能看到針對大型魚類設計的離岸高階釣竿、以鐵板釣聞名的「CB ONE」、高人氣的海釣系列「OCEAN FIELD」，以及主打日本國內市場的「VALLEYHILL」路亞竿等，多樣品牌與型號一應俱全。其他還有像是在東南亞非常受歡迎的EVERGREEN商品，以及在中國人氣極高、口碑爆棚的STEEZ 系列中的「Real Control」款式，也都能一次看到。

特別令人印象深刻的是，店內依照不同用途，準備了多種專用釣竿：從竿身剛性高、不易彎曲、能清楚感知魚訊的深海用釣竿；到柔韌有彈性、能有效吸收震動、握感舒適的海釣竿應有盡有。對初學者來說，特別推薦選擇通用性高、容易上手的「輕型海釣竿」，作為入門首選再適合不過。

除了適合新手的入門裝備之外，釣魚老手夢寐以求的高階釣竿，在這裡當然也找得到，其中最吸睛的，當然還是DAIWA的高階旗艦系列「銀影競技 SL」！圖中這款是DAIWA專為釣香魚打造的頂級釣竿之一，採用高級碳纖維與最先進設計，擁有極高的靈敏度，能將魚訊清楚傳達到指尖。

有這麼強的性能，肯定令人好奇定價是多少吧！這支在日本的售價約為30～40萬日圓（約新台幣6～8萬元、港幣約1.6～2.1萬元），確實不是人人都能輕鬆入手，不過必須強調，即使長達9公尺，它仍擁有驚人的輕量化設計。若你計劃在日本旅行時順道選購一支平時難得一見的頂級釣竿，那不妨就來這邊看看吧！

▎【捲線器】釣魚手感全面升級

Casting店內陳列著各式各樣的捲線器，從紡車式捲線器到雙軸捲線器（也稱為鼓式捲線器），尺寸與型號應有盡有，可依據不同的釣魚風格與目標魚種，自由挑選最合適的款式。

像是單手也能迅速施力、配備加長把手的款式；適合細膩操作、能穩定以固定速度收線的輕量型機種；只需按一個按鈕即可自動收線的電動捲線器，甚至連專為深海釣設計的重裝型機種也都找得到。最貼心的是，無論你是左撇子還是右撇子，現場都能找到對應慣用手的款式。不管是剛入門的新手，還是經驗豐富的釣魚老手，都能在這裡找到理想選擇。

▎【路亞】人工魚餌名店

Casting這個「路亞名店」的稱號絕對不是喊假的！店內陳列著各式各樣的人工魚餌，從長年廣受歡迎的釣鱸魚專用路亞，到針對根魚設計的柔軟軟餌，再到硬度高、重量十足的硬餌應有盡有。還有專為農田水池等環境打造的特殊款式，以及近年人氣極高的魷魚專用餌「餌木」，其中更包含夜光款等特色商品。

根據水深、水流等不同條件，挑選合適重量的路亞是成功的關鍵之一。在 Casting，不論是尺寸、設計還是針對功能，選擇都非常多元，保證能找到最符合個人需求的理想款式！

形狀如湯匙般的「湯匙亮片」，從適合魚訊微弱時使用的扁平寬版款式，到即使在水流中也能快速旋轉的曲線型款式，種類豐富、應有盡有。其中，一款搭載磁吸頭設計的「UNIFORCE 130F」特別受到關注，能輕鬆更換餌頭，讓一個路亞就能對應多變環境。這款能依據釣況靈活調整、攻略多種魚種的「多功能型路亞」，在釣友之間擁有相當高的人氣。

看到這麼多種類的路亞陳列在眼前，怎麼可能只買一個！像是迴轉強烈的「旋轉亮片」，還有結合木材與樹脂優點的「硬餌」等，這裡有非常多高CP值的路亞，不論在外型設計還是入水後的動作上非常出色，讓人忍不住想要全部網羅。

此外，現場也有販售專門收納路亞的收納包，推薦大家可以依照自己的釣魚風格，自由組合出最適合自己的配置喔！

▎機能性穿搭到釣魚配件 一站搞定

Casting東久留米店以服飾區空間寬敞聞名，走進店內，一眼就能看到各式各樣的釣魚專用服飾與配件。就算是新手，也能輕鬆一次備齊所需裝備。其中最吸睛的，當然就是DAIWA的機能性服飾。為了對抗夏季酷暑，具備涼感機能的商品特別受歡迎，像是兼具抗紫外線、透氣與涼感等多重功能的裝備，是每位小釣手的必買商品。

此外，釣魚專用的包包、鞋子、帽子、手套等實用配件也一應俱全，只需一趟，就能把所有裝備準備好，超級省心！

▎省錢好選擇！二手釣具特賣區

推薦大家來Casting東久留米店的另一個理由，就是因為它寬敞且種類齊全的二手釣具專區！這裡的二手商品豐富多樣，讓你有機會以划算的價格入手那些平常猶豫不決，或一直想嘗試的釣具。而且在購買前還能現場試用，完全不用擔心買錯商品（若想試手感，請先向店員詢問，他們會在旁協助）。即使是二手商品，同樣享有免稅服務！對於剛入門、預算有限的釣魚新手，或是希望來日本旅遊時順便撿便宜的遊客，這裡絕對是不容錯過的好地方！

購物小建議

▎免稅與付款方式

這次介紹的Casting東久留米店有提供免稅服務，是專程來尋找釣具的你絕對要來的店家。除了東久留米店之外，東京的 錦糸町店 、品川Seaside店 品川Seaside店 、 日本橋店 共4間店鋪都有提供免稅服務。如果你正計畫前往九州旅行，也別錯過同樣有免稅服務的 福岡店 ！

另外，在付款方面也非常便利，除了常見的LINE Pay外，也支援JCB、VISA、MasterCard、銀聯卡美國運通等各大信用卡，讓你完全不必擔心付款問題，輕鬆享受購物樂趣。

▎外國遊客也可以安心選購

如果不擅長日語也不用擔心！位於東京的日本橋店，有能對應英語與粵語的服務人員，就算不會日語也能安心購物。若還是感到不安，店內也設有使用翻譯服務的iPad，溝通基本完全不是問題。

這裡不只是單純購物的地方，店內還有多位熟悉各式釣法的專業人員，能提供實用的釣魚知識。如果你對某種特定釣法感興趣，也可以放心發問，店員都會親切詳盡地為你解說。你可能會想：「這畢竟是日本的店，會不會只了解日本的釣法？」其實完全不用擔心！這裡的工作人員對海外魚種與釣法也非常有興趣，應該能夠幫你解答各種釣魚相關的問題。

最後有個小提醒：如果你是釣魚初學者，不太知道該怎麼開口詢問，建議可以先想好「自己想釣什麼魚」，這樣在挑選裝備時會更順利，也更容易獲得合適的建議。希望這些資訊能幫助你更輕鬆享受日本的釣具購物之旅！

日本人推薦的關東區釣魚熱點/b>

（照片拍攝來源：龜山湖）

最近，專程來日本體驗釣魚樂趣的旅客越來越多了！特別是到Casting購齊裝備後，迫不及待想立刻下水試試手感。因此這次，特別加碼為大家介紹幾個連當地人都大力推薦的關東地區釣魚熱點。

首先介紹的是以鱸魚釣聞名的「 龜山湖 」，可說是一年四季都適合垂釣的好去處。此片水域中遍佈岩石與枯木，適合魚類藏匿，是體驗路亞釣樂趣的絕佳場所，不論是新手還是老手都能盡興。

接下來是「 高瀧湖 」，擁有岩岸地形與廣闊的淺水草區，特別適合針對淺水域進行釣魚。這裡既可以從岸邊輕鬆施釣，也能租船探索湖面，非常受到初學者與親子遊客的喜愛。

而日本第二大湖「 霞浦湖 」則以遼闊的湖面與豐富的水生植物環境著稱，是釣大型鱸魚的人氣地點之一。湖中魚種多元，是體驗多樣釣法的絕佳場所。

最後要介紹的「 相模湖 」，以水深變化大、地形豐富著稱，能夠體驗到探索釣點並加以攻略的樂趣。這裡除了鱸魚，還能釣到鱒魚與藍鰓太陽魚，是不少釣友心中的寶地，也是人氣極高的多魚種釣點之一。

精進釣技的祕訣就在Casting！

釣魚愛好者絕不能錯過的釣具天堂——Casting，不只商品豐富，還會不定期舉辦特賣會與各式釣魚相關活動，超值優惠隨時等你來挖寶！

這次特別為大家準備了JAPANKURU的專屬優惠券！消費滿5,500日圓，不僅可享10%免稅，還能再加碼5%折扣！趕快手刀用起來，把心儀的釣具用品輕鬆帶回家，享受實惠購物與滿滿樂趣！

▎優惠券使用方法

＊結帳時請同時出示此優惠券圖片與護照

＊不可與其他折扣或促銷活動同時使用

＊詳細使用條件依照Casting（キャスティング）的免稅規定辦理

＊優惠券有效期限：2025 年 12 月 30 日止

＊本優惠券僅限於提供免稅服務的店舖使用

→ 適用店舖

下次來日本旅行時，不妨親自造訪一趟Casting門市，揮出你的第一竿，讓釣魚旅程從這裡開始吧！

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