成田機場回市區不迷路，教你怎麼選最適合的路線
【FunTime小編群】東京對於不少人來說，不僅是日系購物天堂，更是日本必去的城市之一，而身為東京門戶的成田機場，年載運量更達全日本第二，是不少旅人前往東京選擇的目的地，而位於千葉縣的成田機場到市區算有一段距離，究竟怎麼去比較快呢?今天將介紹便捷的京成電鐵Skyliner、Access特快，最快只需要41分鐘即可抵達上野，推薦給即將前往東京旅行的你。如果還想看更多東京旅遊資訊，可以參考這篇東京旅遊大合輯，吃喝玩樂一次搞定！
路線比較
舒適度：Skyliner>Access特快=京成本線
速度：Skyliner>Access特快>京成本線
票價：Skyliner>Access特快>京成本線
Skyliner
Skyliner是日本僅次於新幹線後最快的列車，時速最高160KM,從成田機場搭乘Skyliner到日暮里最快36分鐘、上野41分鐘，每個小時基本上有3個班次。（推薦給你：東京住宿懶人包）
停靠站：成田機場第一航廈-成田機場第二航廈-青砥-日暮里-京成上野
單程票價：成人¥2,580/兒童¥1,290(6-11歲)
Skyliner+東京地鐵1日/2日/3日券
延伸閱讀>>【京成電鐵懶人包】成田機場到市區要搭Skyliner、ACCESS特快還是京成本線？
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