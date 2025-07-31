快訊

Windows 10倒數說再見！微軟狂推Windows 11「升級很輕鬆」卻暗藏1風險

關稅談判關鍵期！政院透露最新進度：台美已完成技術性磋商

未積極投入？細數民進黨「罷免作為」曹興誠全講了：想避嫌

成田機場回市區不迷路，教你怎麼選最適合的路線

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
Access特快。 圖／via Wikimedia Commons
Access特快。 圖／via Wikimedia Commons

【FunTime小編群】東京對於不少人來說，不僅是日系購物天堂，更是日本必去的城市之一，而身為東京門戶的成田機場，年載運量更達全日本第二，是不少旅人前往東京選擇的目的地，而位於千葉縣的成田機場到市區算有一段距離，究竟怎麼去比較快呢?今天將介紹便捷的京成電鐵Skyliner、Access特快，最快只需要41分鐘即可抵達上野，推薦給即將前往東京旅行的你。如果還想看更多東京旅遊資訊，可以參考這篇東京旅遊大合輯，吃喝玩樂一次搞定！

路線比較

舒適度：Skyliner>Access特快=京成本線

速度：Skyliner>Access特快>京成本線

票價：Skyliner>Access特快>京成本線

Skyliner

Skyliner。 圖／KKday
Skyliner。 圖／KKday

Skyliner是日本僅次於新幹線後最快的列車，時速最高160KM,從成田機場搭乘Skyliner到日暮里最快36分鐘、上野41分鐘，每個小時基本上有3個班次。（推薦給你：東京住宿懶人包

停靠站：成田機場第一航廈-成田機場第二航廈-青砥-日暮里-京成上野

單程票價：成人¥2,580/兒童¥1,290(6-11歲)

路線圖。 圖／KKday
路線圖。 圖／KKday

Skyliner+東京地鐵1日/2日/3日券

延伸閱讀>>【京成電鐵懶人包】成田機場到市區要搭Skyliner、ACCESS特快還是京成本線？

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機場 東京 懶人包

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

影／台中少婦開BMW載女兒 凌晨市區突起火...車頭燒毀人平安

從大樹光電場到小港三元能源鋰電廠 議員批綠能產業如環境炸彈

臺日深化 XR 商業合作 東京新地標 TOKYO NODE 設「文策院獎」促國際合製

旅遊平台出包！陸男買東京機票到機場傻眼 飛機5小時前早飛走

相關新聞

日本購物新亮點！ CONVERSE STORE 新店鋪正式進駐橫濱與仙台

還記得第一次穿上CONVERSE時的那一刻，是什麼樣的心情嗎？那不單只是挑了一雙鞋，或許也是你第一次，認真選擇了「屬於自己的風格」。 今年四月，隨著橫濱的「CONVERSE STORE YOKOHAMA」與仙台的「CONVERSE STORE SENDAI」正式開幕，新的篇章即將延續，在這裡，你可以找到自己的回憶，也將遇見全新的自己。

成田機場回市區不迷路，教你怎麼選最適合的路線

【FunTime小編群】東京對於不少人來說，不僅是日系購物天堂，更是日本必去的城市之一，而身為東京門戶的成田機場，年載運量更達全日本第二，是不少旅人前往東京選擇的目的地，而位於千葉縣的成田機場到市區算有一段距離，究竟怎麼去比較快呢?今天將介紹便捷的京成電鐵Skyliner、Access特快，最快只需要41分鐘即可抵達上野，推薦給即將前往東京旅行的你。如果還想看更多東京旅遊資訊，可以參考這篇東京旅遊大合輯，吃喝玩樂一次搞定！

怎麼還不開來台灣！銅板價品嘗日本必吃「5家連鎖定食屋」

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】從「吉野家」到「松屋」，再到近年登台便引爆排隊熱潮的「鳥貴族」與「挽肉與米」，日式連鎖餐廳在台灣始終擁有穩定的人氣與極高接受度。不過還有許多深受日本當地人喜愛的連鎖品牌，

日本 OH MY CAFE 「玩具總動員30週年聯名咖啡廳」期間限定登場！

歡慶「玩具總動員」電影邁入30週年！迪士尼與皮克斯將於日本三地OH MY CAFE推出「玩具總動員聯名咖啡廳」。

《鬼滅之刃》現身稻田！日本行田市推夏日最強「炭治郎」打卡點粉絲快朝聖

今夏日本埼玉縣行田市再掀話題！當地知名的稻田藝術（田んぼアート）今年首度攜手《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇》合作，以主角竈門炭治郎為主題，將動漫角色巨大呈現在古代蓮之里東側，面積高達 2.8 公頃（約 28,000 平方米），堪稱全球最大規模。農民以四種顏色不同的稻種精心插秧，日前已完成播種，打造出栩栩如生的稻田畫作，也是自 2015 年創下金氏世界紀錄以來，最具代表性的聯名企劃。

盛夏賞雪、9月追楓！ 「立山黑部」夏秋這樣玩

【旅奇傳媒/日本部報導】自今年04/15開山以來，立山黑部的壯麗雪牆已隨季節推進逐漸融化，高原景色也從銀白轉為翠綠。此時走訪立山黑部，能體驗在盛夏欣賞殘雪的涼感景致，9月、10月紅葉與初雪的絕景也接力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。