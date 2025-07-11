日本高CP值居酒屋推薦！「鳥貴族」燒鳥YAKITORI必吃菜單一次看

在日本旅行途中，如果想找一家CP值高又美味的燒鳥 YAKITORI 居酒屋，那麼遍布全日本、隨處可見的「鳥貴族」絕對是不會出錯的選擇！這篇文章將一次帶你掌握鳥貴族的人氣菜單與實用小知識，快跟著JAPANKURU一起開！吃！

臨時想喝一杯 馬上想到「鳥貴族」

▎走到哪都能看到的醒目黃色招牌是…？

在「來日本必吃」美食清單上，你一定看過「鳥貴族」這個名字！這是一家幾乎所有日本人都知道的國民級串燒連鎖店，以新鮮國產雞肉現串現烤、講究品質著稱。每盤（兩串）燒鳥 YAKITORI 均一價390日圓，既平價又美味，因此成為廣受歡迎、CP值超高的人氣名店。

菜單以講究品質的燒鳥 YAKITORI為主軸，另外也提供丼飯、天婦羅、米食料理、各式酒類等豐富選項，無論是三五好友聚餐，還是獨自小酌放鬆，都非常合適，是廣受歡迎的萬能型居酒屋。

▎精準直擊你的味蕾

連日本人都常常光顧的居酒屋連鎖店「鳥貴族」，對於想在日本旅遊期間輕鬆小酌一下的旅人來說，絕對是一個能夠深入體驗在地文化的好去處。

鳥貴族最大的特色，就是從餐食到飲品，全部均一價390日圓。無論點什麼，價格都一樣，讓人可以放心嘗試各式各樣的美食。店內還設有支援多國語言的平板點餐系統，就算不懂日語也能無痛點餐。更貼心的是，與多數日本居酒屋不同，鳥貴族不會強制提供額外收費的小菜（お通し / Otoshi），你可以自由選擇自己真正想吃的料理。這不僅讓外國旅客可以自在享受地道的居酒屋氛圍，也讓整體用餐體驗更加輕鬆舒適。

本身就以美味菜單聞名的鳥貴族，更會隨著季節推出各種期間限定的新菜色，讓人每次造訪都有新鮮感，也難怪大家會忍不住一來再來！

此外，鳥貴族另一個備受喜愛的魅力點，就在於即使價格親民，仍能充分體驗日本那份細緻入微的待客之道。以平價享受到充滿誠意的貼心「日式款待文化」，對旅人來說可說是一大加分。

鳥貴族在日本全國各地都有分店，不只是在東京、大阪、京都等大城市，許多觀光景點也都找得到它的蹤影。無論你旅程安排到哪裡，都能輕鬆找到、就近享用一頓高CP值又滿足的串燒盛宴，對觀光客來說真的超級方便！

網路好評推薦必點菜單總整理

那麼多選擇，該從哪道下手才不會錯過精華呢？🤔

接下來就要為你介紹由在地人親自推薦，兼具高CP值與美味的人氣必點料理！

▎首先登場招牌「高麗菜盤」

一入座，最該先點的就是這道讓人著迷的經典菜色——「高麗菜盤（キャベツ盛）」。看起來只是普通的高麗菜，但清脆的生高麗菜上淋滿了鹹香濃郁的特製醬油醬汁，清爽的酸味讓人胃口大開，再加上一點芝麻油，更添香氣與風味，讓人一吃就停不下來。

最棒的是，這道菜可以無限續加！作為搭配濃郁串燒的清爽小菜，也堪稱完美。

▎經典菜色「貴族燒雞胸串＆貴族燒雞腿串」

點完了經典的開胃小菜後，接下來就是盡情享用鳥貴族招牌料理——「貴族串燒」的時候了！你可以根據喜好，自由選擇鮮嫩多汁的雞腿肉（むね貴族焼），或是口感清爽的雞胸肉（もも貴族焼）。而且還能在鹽烤、醬燒、椒香三種調味中自由搭配，就算是同一部位，也能享受全然不同的味覺體驗。

這裡分享一個小訣竅：記得在桌上的平板點餐系統中選擇「調味料組合（薬味セット）」，就能免費獲得一味粉與三椒粉！建議先品嚐原味的串燒，接著撒上一味粉增加辛辣感，再加點三椒粉享受麻辣與清香交織的層次感。

一串串燒就能變化出多種風味，這正是鳥貴族讓人欲罷不能的獨特魅力，別忘了試試這個吃法喔！

▎入口即化「山藥泥鐵板燒」

鳥貴族的隱藏人氣菜色——「山藥泥鐵板燒（ふんわり山芋の鉄板焼）」，是一道入口即化、口感輕柔的山藥料理。將山藥打成細緻蓬鬆的泥狀，搭配鳥貴族特製的醬油風味高湯，完美融合成濃郁又溫和的滋味。加上蛋黃一同攪拌後，香氣更加倍，整個口腔都被鮮美包圍，令人一吃上癮。

這裡也有個小秘訣：料理送上來後，趁著鐵板還有餘溫，立刻將蛋黃輕輕拌入，口感會更加滑順香濃！稍微放一會兒，還能品嚐到底部細微的焦脆口感，是另一種美味的小樂趣。

當你吃多了油膩的下酒菜、想要來點溫暖且療癒的料理時，這道菜就是最佳選擇！

▎白飯控必點「貴族雞湯釜飯」

即使在酒場也堅持要配白飯才能滿足的人，應該不少吧？這時候就推薦你一定要試試鳥貴族的招牌飯類料理——「貴族雞湯釜飯（とり釜飯）」。

這道菜是以小釜炊煮的新鮮現做料理，點餐後才會開始製作。米飯口感不僅恰到好處，還使用了鳥貴族特製的濃厚雞骨高湯來烹煮，讓每一粒米都吸飽了雞湯的鮮甜與濃郁，堪稱靈魂精華！由於炊煮需要時間，建議一入座就先點，約30分鐘後就能享用這份暖心美味囉～

加分吃法：可另點芝麻油輕輕淋在上面，整體風味會更有層次，香氣也更加誘人。

不論是擔心空腹喝酒不舒服、還是想在最後來碗暖心結尾，這道飯品都能滿足想在居酒屋享用「正餐」的你！

▎甜點「巧克力百匯-添加吉拿棒-」

鳥貴族另一個迷人之處，就是雖然是居酒屋，卻能一路從正餐享受到甜點。其中最推薦的人氣甜點之一，就是這道「巧克力百匯-添加吉拿棒-」。在酥脆炸好的吉拿棒上，放上一球冰涼滑順的香草冰淇淋，最後淋上濃郁香甜的巧克力醬，這道夢幻組合絕對會讓甜食控一吃就愛上！

不僅適合作為飯後甜點，清爽的口感還能中和口中的油膩感，是串燒與美酒之後的完美收尾，也是一道帶來小確幸的療癒系點心。

讓餐點變得更好吃的鳥貴族小知識

▎創意蓋飯食譜自己做

前面介紹了鳥貴族的經典菜單，接下來就讓我們更進階一點，揭開更多內行人才知道的吃法吧！

作為國民級串燒連鎖店，其實也有不少喜歡自由搭配菜色、創造隱藏版吃法的愛好者，而其中最受歡迎的就是「自製原創蓋飯」！做法也很簡單：以剛剛介紹的「貴族雞湯釜飯」為基底，挑選自己喜歡的串燒作為主菜，再加上一顆醬汁風味的半熟蛋，一碗媲美蓋飯專賣店的高品質蓋飯就此完成！

當然，你也可以依照個人口味自由搭配，從菜單中挑選喜歡的小菜，組合成屬於自己的「自己流・創意蓋飯」。不僅有趣，還能品嚐到宛如無菜單料理店內才會有的驚喜美味，下次造訪時，不妨試試看打造一碗只屬於你的專屬風味！

▎鳥貴族的隱藏人氣飲品

曾經造訪過大阪的人，對這款「混合果汁（ミックスジュース）」應該都不陌生吧！這款由多種水果混合牛奶製成的飲品，在大阪被譽為「靈魂飲料」，可說是當地的代表性名物之一。令人驚喜的是，這款充滿大阪風味的飲品，在全國各地的鳥貴族分店都喝得到！它帶有清爽自然的甜味，與前面介紹的各種料理搭配起來也非常對味。最棒的是，價格依然是超高CP值的390日圓，既划算又能為整餐畫下清爽的句點。

▎從獨享時光到歡樂聚會都超合適

鳥貴族之所以能成為國民級的連鎖居酒屋，另一個關鍵就是，無論是一個人還是一群人，都能自在地享受。

對於許多旅途中想體驗居酒屋文化，卻又覺得一個人進店有點尷尬的旅客來說，鳥貴族絕對是超貼心的選擇。店內設有專為單人設計的座位區，而且當地也有不少客人是獨自前來，整體氣氛自然輕鬆，讓你可以毫無壓力地小酌一杯，不必擔心旁人眼光。

不論是獨旅時的放鬆小酌，還是和朋友們的歡樂聚餐，鳥貴族都能靈活應對，是讓人自在享受的最佳選擇！

當然，如果是聚會或多人同行，也可以選擇寬敞舒適的座位，非常適合好友、情侶、團體旅客等各種場合。特別值得一提的是，這裡也非常適合親子同行。店內提供兒童專屬飲品菜單，而且國小以下的小朋友點一次就能無限暢飲，因此常常能看到全家一起開心用餐的溫馨畫面。

不論是獨自旅行的小酌時光，還是與親朋好友共享的聚餐時刻，不分年齡、場合或人數，這裡都是一個輕鬆自在、人人都能樂在其中的居酒屋。鳥貴族永遠對所有來店的客人展開雙翅！

到日本才體會得到的鳥貴族當地魅力

鳥貴族雖然已進軍韓國、台灣、中國、美國等多個地區，成為全球化的連鎖居酒屋，但如果你想要深入感受最正統的日式居酒屋文化與氛圍，那麼還是建議親自走訪日本當地的分店。

在日本，不僅能吃到使用當地食材製作、風味更鮮明的招牌菜餚，也能從店內的氛圍與服務人員的待客之道中，感受到濃濃的日本情懷。那不只是單純的用餐，更像是短暫融入在地人日常的一種體驗。而且，不定期推出的日本限定季節料理，更是讓每次造訪都有全新的驚喜。

想知道為什麼鳥貴族會成為日本國民級的居酒屋嗎？最好的方式，就是親自前去一趟、用五感體驗它的魅力！

前往神級居酒屋「鳥貴族」吧！

無論是美味、價格、在地風情、服務品質，甚至是那些細膩的小驚喜，集結五大要素於一身的神級居酒屋「鳥貴族」，如今正成為許多日本旅人心中結束美好一天的定番行程。

下一次的日本之旅，就別再猶豫了！親自造訪這間讓人回味無窮的鳥貴族，享受一場猶如貴族般的滿足盛宴吧！

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