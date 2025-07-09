2025年日本七夕活動推薦！與喜歡的人一起體驗難忘的夏日回憶吧
說到夏天的日本，不只有花火大會可以參加，另一大重頭戲就是七夕活動了！日本各地都會舉辦大大小小的七夕活動，這次我們分享幾個包括東京、仙台、愛知、大阪和京都等各地的七夕相關活動，快約自己喜歡的人一起共度一個難忘的甜甜夏季吧！
在日本的七夕中，有著把願望寫在稱為「短冊」的紙片，再掛到竹子上就能夠實現願望的說法。每個地方的七夕活動又有很不一樣的特色，如果剛好在七、八月來到日本旅遊，不妨來體驗看看很常在漫畫與日劇中出現的夏日七夕祭典吧💕
【東京】阿佐谷商店街七夕活動
8/7(木)-11(月祝) 東京・杉並区で「阿佐谷七夕まつり」開催。商店街のアーケードを七夕飾りとかわいい"ハリボテ"が彩る夏祭り。美味しいフードやドリンクの食べ歩きも楽しめます→https://t.co/7sdG1Ystw2 pic.twitter.com/9QM2jP1hS5— イベントチェッカー製作委員会 (@event_checker) June 17, 2025
阿佐谷商店街每到七夕就會開始掛起各式各樣可愛的吉祥物和動漫人物的大型裝飾物，整條商店街被裝飾得非常華麗，宛如一場熱鬧的嘉年華活動。
雖然很多裝飾品都和七夕沒有關係，讓人感到既好笑又問號，但看著也很有趣，別有一番風味，這也成為了阿佐谷商店街七夕活動的最大特色。在七夕活動期間商店街附近也會擺上許多小吃攤販，讓遊客可以邊吃邊逛。
【阿佐谷商店街七夕活動（阿佐谷七夕まつり）】
活動日期：2025/08/07（四）～2025/08/11（一）
時間：10:00～22:00（最後一天到21:00）
會場：阿佐谷パールセンター商店街
地址：〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南１丁目３６−７
鄰近車站：阿佐谷站（阿佐ケ谷駅）、南阿佐谷站（南阿佐ケ谷駅）
費用：免費
【東京】東京鐵塔 天之川光之祭
（圖片來源：東京鐵塔官網）
每年的六月中旬開始展開的七夕活動 ，位在東京鐵塔150m展望台處，使用了數以萬顆的LED燈打造出藍色銀河星空 ，讓人感覺置身於銀河之中，從外面抬頭仰望東京鐵塔，也能看見一片蔚藍燈海，穿上浴衣就能完全沈浸在牛郎與織女的故事氛圍當中了，感受到了東京鐵塔滿滿的夏日風情。
【東京鐵塔 天之川光之祭（東京タワー 天の川イルミネーション）】
活動日期： 2025/06/12（四）～2025/09/23（二）
點燈時間 ： 9:00～23:00
舉辦地點： Main Deck 1樓北面（皇居・丸之內方面）
鄰近車站： 赤羽橋站、神谷町站、御成門站 等
費用： 需購買Main Deck（150m）門票
大人 1500日圓｜高中生 1200日圓｜兒童 900日圓｜幼兒 600日圓
【東京】東京大神宮 七夕祈願祭
七夕【天空の煌き花手水】～心の結び～— 東京大神宮 (@tokyodaijingu) June 28, 2025
7月1日（火）からフラワーアーティスト高橋弘実先生の装花演出による「天空の煌き花手水」が始まります。
織姫と彦星の心の結びを花々であらわした花手水には、皆様の願いが実を結び幸せになりますよう祈りが込められています。#東京大神宮 #花手水 #高橋弘実 pic.twitter.com/ORflVkg6j9
東京大神宮在7月7日將進行七夕的祈願活動，在七夕活動的期間（6月1日～7月7日）如果想在7月7日的祈願儀式上得到神職員的心願成就和除災招福的祈福儀式，可以向受付所提出申請，儀式結束後可以獲得特別製作的「七夕守」當作紀念品。不過七夕守是會用郵寄的方式寄到居住地，這對從海外來的旅客可能會不太方便。
但是不用灰心，在七夕活動期間東京大神宮也出了許多七夕限定的各種可愛御守，也很值得買來收藏喔～
（圖片來源：東京大神宮官網）
在6月1日～7月7日也有販售顏色繽紛的短冊，其中還有三種特別短冊，分別是織姬短冊・彥星短冊和幸福星短冊三種可選擇。寫上自己的心願再掛到院內的竹子裝飾上，搭配夜間的點燈，氣氛一下子就上來了呢！
【東京大神宮 七夕祈願祭】
活動日期：2025/07/07日（一）
營業時間：15:00～19:30
舉辦地點：東京大神宮
鄰近車站：飯田橋站
【神奈川】湘南平塚七夕祭典
【湘南ひらつか七夕まつりを開催します🌟】— 湘南ひらつか織り姫 (@tanabataorihime) June 23, 2025
第７３回湘南ひらつか七夕まつりを令和７年７月４日(木)～６日（日）の３日間開催します！
湘南ひらつか七夕まつりの特徴は、豪華絢爛な七夕飾り🎋
まつりの会場となる中心街には約300本の七夕飾りを掲出します🎇 pic.twitter.com/yYcfgcEww6
關東最大級的七夕祭典活動，被認證為日本三大七夕祭典之一的「湘南平塚七夕祭典」 ，活動期間整個街道會掛上色彩斑斕的傳統七夕裝飾品 ，以及各式各樣的演出活動。為期三天的活動使得鄰近的平塚車站非常熱鬧 ，其中「七夕舞蹈遊行」是祭典的最大看頭之一 ，每年都吸引許多人參加 ，穿著浴衣一起同樂。
【第73回 湘南平塚七夕祭典】
活動日期：2025/07/04（五）～2025/07/06（日）
時間：晚上20:00結束（最後一天為19:00結束）
舉辦地點：湘南スターモール商店街
鄰近車站： 平塚站（北口）
費用：免費
【宮城】仙台七夕祭
（圖片來源：仙台七夕祭官網）
仙台的七夕祭是堪稱最美的七夕祭典 ，也是日本三大七夕祭典之一 。每年的這個時候整個仙台街道上都會掛滿了色彩繽紛的七夕裝飾 ，仙台的七夕活動是從伊達政宗時代開始一直延續至今擁有悠久歷史的傳統活動 ，也是馳名國際的祭典 。每年會在8月左右舉行為期三天的活動 ，吸引將近200萬人前來共襄盛舉。
（圖片來源：仙台七夕花火祭官網）
另外仙台的七夕祭典活動的前一天會舉辦七夕花火大會，舉辦地點為仙台西公園。
【仙台七夕祭典（仙台七夕まつり）】
活動日期：2025/08/06（三）～2025/08/08（五）
舉辦地點：宮城縣仙台市中心部商店街、市內全域
鄰近車站：JR仙台站
費用：免費
【第56回 仙台七夕花火祭】
活動日期：2025/08/05（二）
時間：19:15～20:30
舉辦地點：仙台西公園周邊
鄰近車站：仙台市地下鉄 国際センター駅
【京都】貴船神社 七夕竹裝飾點燈
七夕笹飾りライトアップを開催いたします。— 貴船神社 (@kifunejinja) June 24, 2025
【期間】７月１日（火）～８月１５日（金）
【場所】本宮境内
【時間】日の入り～２０：００
【授与所】９：００～１９：００
【水占みくじ】９：００～２０：００ pic.twitter.com/51jyIhAloP
因位置處於高海拔的貴船神社，就算是炎熱的七八月也依舊讓人感到涼爽舒適，是個人氣的避暑勝地，以祭拜水神「高龗神」而聞名的京都貴船神社，同時也以結緣著名的神社，今年將在7月1日起到8月15日舉辦七夕活動，在短冊上寫上心願，神社內擺上約30株的籐竹裝飾，到了夜晚打上燈光營造七夕氛圍，且貴船神社一直以來都給人一種神秘的感覺，晚上造訪貴船神社也是另一種特別的體驗呢。
【貴船神社 七夕竹裝飾點燈（七夕笹飾りライトアップ）】
活動日期：2025/07/01（二）～2025/08/15（五）
點燈時間：傍晚～20:00
舉辦地點：貴船神社
地址：〒601-1112 京都府京都市左京区鞍馬貴船町１８０
交通：叡山電車 貴船口車站出口步行30分鐘
從貴船口車站出口搭乘京都巴士在｢貴船｣下車､步行5分鐘
費用：免費
【愛知】安城七夕祭典
（圖片來源：安城七夕祭典官網）
日本的三大七夕祭典之一的安城七夕祭典，今年也將舉辦第72屆的七夕活動，擁有「希望日本第一」的稱號，這幾年也陸陸續續的舉辦與許願相關的活動，歷年的七夕祭典舉辦場次至2008年為止由「祭典廣場」改名為「希望廣場」，為此還設計出了可愛的代表吉祥物願望精靈「きーぼー」（與希望同音）。安城七夕活動舉辦為前三天，整個街道上會掛滿七夕裝飾品，當天少不了和大家一起寫短冊的活動，還有傳統祭典的歌舞表演，到了夜晚會有安城七夕祭典特有的竹筒點燈和蠟燭活動，許多的蠟燭點燈擺在一起場面非常美麗，穿著浴衣搭配在一起，肯定能拍出不少美照。
（圖片來源：安城七夕祭典官網）
【第72回 安城七夕祭典（安城七夕まつり）】
活動日期：2025/08/01（五）～2025/08/03(日)
舉辦地點：安城站周邊
費用：免費
【大阪】令和OSAKA天之川傳說
令和OSAKA天の川伝説— OSAKA天の川伝説_official (@osaka_amanogawa) June 10, 2025
日時：令和7年7月7日7時頃から
場所：天神橋～はちけんや～天満橋周辺
入場券＆いのり星Ⓡ放流券：
前売券2,000円 当日券2,500円
チケット取扱い：
・公式ホームページ
・チケットぴあ(Pコード:657-119)
・ローソンチケット(Lコード:55954)
詳しくは「天の川伝説」検索 pic.twitter.com/XyS3Wc2aLQ
位於大阪的天滿橋，將在7月7日七夕當天將舉行「令和OSAKA天之川傳說」活動。2010年時舉辦了此活動，當年大約有4萬人造訪，得到了盛大的迴響。在夜晚將七夕時人們許的願望化做藍色的光球「祈禱星」，將一個一個的祈禱星放到天滿川，祈禱星隨著河流流動，形成了像銀河般壯觀的場景，只要購買入場券就能將自己的願望化成祈禱星哦！
是不是非常美呢！在放流祈禱求的過程中，河川上也會有船隻來來往往，在夜晚時看上去就好像船開在銀河上的感覺，彷彿在看科幻電影一樣。
【令和OSAKA天之川傳說2025】
活動日期：2025/07/07（一）
舉辦地點：大川・天満橋〜天神橋周辺(八軒家浜等)
活動時間：18:00開放入場 19:00開始放流活動
購票資訊：事前購票 2000日圓｜當日票 2500日圓
七夕在日本是許多地區都會舉辦活動的節日，如果在夏季來到日本旅遊，不妨一起體驗這場浪漫的夏日祭典吧💕
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