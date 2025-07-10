熱海景點MOA美術館：伊豆旅遊推薦 當網紅打卡遇見本格派藝術與建築

伊豆熱海一帶是大東京地區居民們的人氣旅遊地區，不僅從東京出發很方便、有溫泉和很多網紅美食，更有不少人氣景點。這次要帶大家去位於熱海的MOA美術館——它既是本格派的美術館，也是近年頗有話題性的打卡景點，一起來看看有什麼有趣的吧！

東京出發 到熱海看海泡溫泉加藝術體驗

熱海伊豆一帶，一直以來都是住在東京地區居民的度假旅遊勝地。就拿熱海來說，這裡不僅有海灘和溫泉，有煙火大會，有好逛的商店街，還有它獨特的歷史風情和復古韻味。對於老一輩的日本人來說蠻懷舊，對年輕的日本人來說，又有種復古流行感。再加上從東京出發，搭乘新幹線到熱海，最快只要45分鐘。而即便是搭乘一般電車，兩個小時以內也能抵達，作為週末假日或三連休的小旅行選擇也蠻剛好的。

這些年來，隨著流行的變化，熱海不僅多了許多新的網紅美食和景點，不少原本就頗有知名度的設施，亦不斷地進化中。而這次要一起去的MOA美術館，就是其中之一。

是本格派美術館 也是網紅景點

位於熱海高地上的MOA美術館，創立於1982年。這座頗有歷史的美術館，於2017年重新整修，找來藝術家杉本博司與建築家榊田倫之率領的「新素材研究所」操刀設計，透過天然素材與極簡美學，打造出與自然光線共鳴的空間。MOA美術館的建築設計，亦與其所處在的自然環境完美應和，透過建築本身，將熱海的海與周邊的綠意，化為美術館館藏的一部分。同時，館內亦設有如茶室「一白庵」、和食餐館「和食 花之茶屋」這樣的，將日式庭園與四季之美與餐飲結合的空間。

MOA美術館不僅擁有豐富的館藏——如以國寶尾形光琳的作品〈紅白梅圖屏風〉及江戶時代的藝術名品〈色繪藤花文茶壺〉為首的眾多東洋美術名品，亦包括了日本浮世繪大師葛飾北齋的許多作品。且作為美術館，它的展覽空間寬敞、動線舒適不說，其建築空間本身也與一些藝術設計相結合，造就了不少優美的夢幻空間，吸引不少知名歌手的MV和電視劇到此取景拍攝的同時，也在打卡拍照流行的現代格外受大眾歡迎。

走訪MOA美術館，雖說快的話1.5～2小時就能逛完，但其空間和館藏豐富多樣，在裡面待個半天到一天，慢慢體驗也是不錯的選擇。而下面，我們就從三大體驗的角度，帶你一起看看MOA美術館的獨到之處。

體驗① 必看也必拍！當你也變成藝術

不同於一般美術館往往不能拍照的印象，MOA美術館內可設置了不少鼓勵大家拍照的打卡點。無論是藝術設計感十足的室內空間，又或是與自然景色相融合的風景，都是來到MOA美術館時不容錯過的看點。再加上日本女子音樂團體——乃木坂46在2023年發表的單曲《人總會重拾夢想（人は夢を二度見る）》的MV，大量在MOA美術館取景，亦讓這裡成了不少粉絲朝聖之所。

▎打卡推薦：入口後的長手扶梯階梯隧道

位於山坡上的MOA美術館，其本身的參觀動線也非常有特色。從山坡下的入口進入美術館後，迎面而來的並非傳統展廳，而是蜿蜒的長達數百公尺的夢幻手扶梯階梯隧道，總長200公尺左右。拱形的隧道，兩側與天頂的壁面皆為素面，結合燈光效果的變化，營造出全然不同的氛圍。

為了方便大家拍照，美術館也很貼心地找了好角度，並設置了可放置手機的拍攝台，讓即便是獨自來美術館的朋友，也可以簡單拍出理想的美照。

▎打卡推薦：圓形大廳萬花筒

在從入口處前往本館的手扶梯階梯隧道中途，會經過MOA美術館經典作品之一的圓形大廳。這直徑達20公尺的圓形大廳的頂部，投影著出自日本藝術家夫婦依田滿・百合子的巨型萬花筒作品。伴隨著日本知名鋼琴家中村由利子作曲的優美旋律，夢幻的萬花筒影像不斷變幻著，營造出格外斑斕且令人心靜的空間。

當然，如此絢爛的場景，也是非常有人氣的打卡處。美術館也有在這裡設置了站台和可擺放手機的拍攝台，如果想要拍出美麗的剪影照，也能簡單實現。

▎打卡推薦：摩爾廣場階梯上

穿越長長的手扶梯階梯隧道後，可以來到室外的摩爾廣場。這裡能見到望見美術館本體的建築，以及英國知名現代雕塑家亨利·摩爾的作品，更能眺望到美麗的相模灘海景。

走上通往美術館一樓的階梯，再回首看向遠海，美術館建築本身彷彿成了一個畫框，將海景變成了一幅巨型的藝術作品。

值得一提的是，MOA美術館目前正在摩爾廣場旁整備一座新的自然花園，邀請到住在日本的英國園藝家Paul Smither操刀設計。自然花園中不僅會有散步步道，也有大片草坪，可以讓大人小孩於其上享受自然景色。

▎打卡推薦：主大廳中的海景空間

位於美術館二樓空間的主大廳空間，採用了大面積的落地玻璃窗，打造出可以180度眺望相模灘海景的舒適空間。大廳中的地板鋪有名為「寒水石」的大理石，而其中設有幾個長椅沙發，可供遊客歇腳，同時也可拍出美照的好位置。

這長椅沙發，其實是杉本博司的設計，沙發椅腳採用高透明度的光學玻璃，隨著光線的變化，能映射出不同的光與色。同時，大廳的牆上也展出了一幅杉本博司的代表作，名為《海景 熱海》。

▎打卡推薦：茶之庭 自然古典小散策

除了前面提到的摩爾廣場及準備中的自然花園外，MOA美術館的茶之庭區域，也是適合散步轉換心情的好地方。茶之庭裡面有不僅有可飽口腹之慾的茶屋、茶室等，同時也是迴游式庭園，裡面種植了許多草木和楓葉。初夏時正式新綠，園內一片青翠，非常療癒。

茶之庭旁的小坡下，還藏著一片可以散步的靜謐竹林。在美術館內用餐完畢後，不少人也會到竹林這邊走走，等自己吃飽後的血糖稍微下降之後，再回到館內繼續看展。

體驗② 吃的藝術 美術館美食盤點

作為熱海人氣美術館，在MOA美術館裡吃美食也是樂趣之一。館內有5家不同種類及風格的餐飲空間，包括了正餐和甜點喫茶，甚至是日本知名西式甜點師的店，提供多種選擇。

▎美食推薦：海景咖啡佐輕食的the café

位於美術館1樓的the café十分有人氣。兩層樓挑高的咖啡空間中，能透過一整面的玻璃窗望見美術館室外綠意和遠處的海景，怎麼看都是個蠻適合拍網美美食照的地方。

店內提供以少有的嚴選有機咖啡豆研磨出來的各式咖啡，還有紅茶、有機果汁等多樣飲品，並有一些點心可選擇，包括香濃的霜淇淋等。

營業時間 9:30〜16:30（L.O.16:00）

公休：和美術館同步

▎美食推薦：名西點師鎧塚俊彥的La Pâtisserie du musée par Toshi Yoroizuka

鎧塚俊彥（Toshi Yoroizuka）是日本著名甜點師，在歐洲擁有豐富的經驗，並也曾出任米其林三星餐廳的甜點主廚。他在東京銀座、六本木等地的甜點店，是日本海內外的甜點控爭相拜訪的名店。在MOA美術館中，則有鎧塚俊彥監製的甜點店La Pâtisserie du musée par Toshi Yoroizuka，裡面也提供了甜點愛好者們不容錯過的精緻甜點，以及美味的義大利麵等料理。

La Pâtisserie du musée par Toshi Yoroizuka中的招牌，當屬酸甜清爽的莓果味慕斯蛋糕「黑嘉麗（カシス）」和開心果味的慕斯蛋糕「柏納（ベルナール）」。其他還有像水果芭菲、經典巧克力等多種甜點可以選擇。

如果你本身對於咖啡杯或茶杯有特別講究和喜好，那店內所使用的咖啡杯盤也蠻值得留意一下的。那是由日本「人間國寶（國寶大師）」——室瀨和美監製，以MOA美術館所收藏的作品〈蒔繪點心皿 精華（蒔絵菓子皿 精華）〉所設計的美術館限定杯盤，低調而優雅。而這組杯盤，無論是在La Pâtisserie du musée par Toshi Yoroizuka店內，還是美術館的紀念品販賣處有販售。喜歡的話，不妨趁機入手。

另外，店內也有一些鎧塚俊彥品牌旗下的特色甜點伴手禮可以選購，即便不在店內用餐，也可以買回家享用。

營業時間 11:00〜16:00（L.O.15:30）

公休：和美術館同步

▎美食推薦：茶室 一白庵與北齋主題茶點

茶之庭中頗有人氣的茶室 一白庵，可是由設計美國華盛頓的日本大使館茶室的江守奈比古所設計的。店內的桌椅皆使用了黑漆，十分古典。

茶室內的經典菜單，莫過於抹茶與和菓子組合。採用以自然農法培植的茶葉製成的抹茶，搭配以館內的國寶藝術品〈色繪藤花文茶壺〉的意象設計出來的茶碗，以及精緻的乾菓子（※），這品茶的體驗本身，就是MOA美術館限定的藝術美食體驗。

※和菓子的一種，通常泛指水分含量少的和菓子，常見代表有和三盆、金平糖等。

不僅如此，根據展覽或季節的不同，茶室有時也會推出期間限定的菜單。例如，我們拜訪的時候，館內正好在舉辦日本浮世繪大師葛飾北齋的展覽，於是便有幸嚐到期間限定的「北齋」抹茶組合——這搭配的甜點，是以葛飾北齋的代表作〈神奈川沖浪裏〉中的海浪為主意象設計而成的寒天凍。

營業時間 10:30〜16:00

公休：和美術館同步

▎美食推薦：和食 花之茶屋中嚐在地滋味

前面介紹的三個美食空間，除了La Pâtisserie du musée par Toshi Yoroizuka也有一些午餐菜單外，其他都比較著重在甜點、茶點上。如果想在美術館內吃午餐，且想要吃日式料理，那麼茶之庭中的和食 花之茶屋會是個不錯的選擇。

店內提供的菜單簡單卻多樣，食材亦大多以用有機或自然農法生產的日本在地食材為主。像是店家特製的親子丼、靜岡名物的竹莢魚的孫子茶泡飯（鯵のまご茶漬け）等，都是不錯的選擇。配合館內不同的展覽，店內菜單有時也會有所變動。

茶屋除了室內的座位外，也有能欣賞庭園的半露天座位。一邊品嚐親切的日本料理，一邊欣賞日式庭園的景色，那又是另一種美的感受。

營業時間 11:00〜15:30（L.O.15:00）

公休：週三、四

體驗③ 藝術生活買回家 紀念品伴手禮

逛美術館，到紀念品販售處逛逛是樂趣之一。畢竟對於一般人來說，要入手心儀的名家藝術品門檻較高，而透過購買其主題的紀念品小物更加實際，有時候既能展現個人品味，也更有實用性。MOA美術館的紀念品商店中，能找到許多與館內展覽、展品相關的有趣商品，包括前面提過的，在鎧塚俊彥的甜點店中使用的咖啡杯盤、浮世繪作品的磁鐵、由人間國寶的作品為主題設計的一些精品等。

若要說店內的人氣商品，除了美術館限定的咖啡杯盤外，出自常滑燒陶藝家——鯉江廣的玲光窯的小茶壺也十分受到台灣訪客的喜愛。而也有不少朋友，會喜歡帶以館內的國寶藝術品〈色繪藤花文茶壺〉為主意象設計的小酒杯回家。

MOA美術館怎麼去？

▎⚫️ 搭乘大眾交通工具

前往MOA美術館，無論從東京、名古屋還是大阪，都可以選擇搭乘新幹線到JR熱海站下車，車程大概45分鐘。出站後，往左轉前往JR熱海站公車總站的第8號站台，搭乘開往「MOA美術館」的東海巴士，7分鐘車程便可到達。

如果是從東京出發，除了新幹線和一般電車之外，也可選擇搭乘JR東日本的 特急「踊子號」 前往熱海，車程大概1小時20分鐘左右。根據你的旅遊行程規劃，可以考慮使用JR東日本的 JR東京廣域周遊券 。若手持這張周遊券的話，就可以直接預約搭乘特急「踊子號」。

除此之外，如果當天除了MOA美術館之外，還有打算搭公車到熱海市內其他地方觀光，也可以考慮使用東海巴士的周遊券「 熱海一日券 」，在交通費上可以稍微划算一些。

▎⚫️ 自駕開車前往

從東京自駕前往MOA美術館，可走「東名高速道 厚木道路」，在「小田原西出口」下，接「西湘By Pass（西湘バイパス）」往石橋方向，並在「真鶴道路 湯河原出口」下，接國道135號線，開往MOA美術館即可，單趟車程約2小時。

從靜岡方向來的話，可走「東名高速道/新東名高速道」，在「沼津IC/長泉沼津IC」下，接「伊豆縱貫道」轉「熱函道路」，前往MOA美術館。單趟車程約1個半小時。

需要注意的是，到達MOA美術館後，需要將車停在「MOA美術館 第1或第2停車場」。它所在的地方和搭乘公車下車的地方不一樣，入館的入口也不相同。公車停靠的美術館入口，是在山坡下的入口，而第1或第2停車場所在的入口，則是位於美術館3樓的入口。

如何購票？

MOA美術館的門票，可以選擇當日前往購買當日券，也可以在 官方網站（繁體中文） 上預約購票。MOA美術館的官方購票頁面目前有提供日文和英文兩種語言切換，大家可以根據需要選擇。

趁機規劃一趟熱海伊豆小旅行

和大家分享這麼多關於MOA美術館的資訊，不知道你對哪部分最感興趣呢？隨著夏季的到來，日本也將迎來煙火大會的季節，而熱海的海上煙火，可又是關東地區煙火大會中的名物——因為這裡的煙火不只在夏天才有，連春天、秋天和冬天都有機會欣賞！

就算沒有煙火大會，到熱海逛逛美術館、拍拍照、泡溫泉、逛逛商店街、吃吃美食也是不錯的放空方式。無論是熱海站前的平和通商店街、仲見世通商店街，還是靠近陽光沙灘的熱海銀座上，都有很多很受歡迎的網紅美食店或老喫茶店。

如果時間有餘裕，也推薦順便到伊豆半島的其他地方走走，例如去伊豆高原那兒看看很像「抹茶布丁」的大室山、冬天有水豚泡溫泉的「伊豆仙人掌動物園」等。

找個合適的日子，規劃一趟熱海伊豆小旅行，然後把MOA美術館放進行程囉！

【MOA美術館】

地址： 静岡県熱海市桃山町26-2

參觀時間：9:30～16:30（16:00最後入館）

公休日：週四，如遇假日則照常開放

※ 更換展覽內容時也會公休，建議規劃行程時提前在 日文官方網站 上確認開館日。

大眾交通：JR熱海站，轉東海巴士「往MOA美術館」公車（8號月台），車程約7分鐘抵達。

官方網站： 繁體中文精簡版 ｜ 日文完整版

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