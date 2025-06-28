2025日本超商冰品推薦8選！夏日消暑攻略 抹茶、雪見大福、開心果口味統統有

暑假來日本，開心是一定的啦～但有件事不能不提，那就是「日本的夏天真的不是普通的熱」！在悶熱的街頭趕行程，走沒幾步就快融化。幸好日本便利商店隨處可見，冰櫃一打開就像寶箱，各種冰品排排站好等你挑！這篇就來推薦小編和周圍的日本朋友心中「日本必吃」的8款超商冰品，從經典到限定，每一支都能讓你瞬間退火，回血再出發！

【推薦1】抹茶系列冰品

圖片來源 上：明治 辻利抹茶巧克力脆皮冰棒、下左：全家 抹茶提拉米蘇、下右：LAWSON 森半宇治抹茶甜筒

來日本，怎麼能不吃抹茶呢？尤其是那種帶點微苦回甘、茶香四溢的抹茶風味，光是想像就讓人流口水～除了喝的抹茶，夏天當然就輪到「抹茶冰品」登場啦！像是明治使用京都「辻利」抹茶製作的巧克力脆皮冰棒，濃郁的茶香搭配酥脆外層，吃起來格外滿足。

不只如此，每間超商也都有推出自家限定的抹茶冰品，像是抹茶提拉米蘇、抹茶甜筒等各式風格的冰品，款式多到讓抹茶控選擇困難症發作。如果便利商店還無法滿足你，那就親自到京都走一趟吧！深入茶鄉，品嚐那些講究原料與工藝的職人抹茶冰品，絕對會讓你一吃難忘。

【推薦2】7-11限定哈密瓜馬卡龍

（圖片取自：PRTIMES）

這款哈密瓜馬卡龍冰淇淋，外殼以橘色與淡綠色打造出超吸睛的可愛造型，內餡則夾入使用北海道產紅肉哈密瓜果汁製成的滑順冰淇淋與濃郁果醬。從外觀到風味，滿滿都是哈密瓜的魅力！跟小編一樣是哈密瓜控的你，絕對不能錯過這款期間限定、售完為止的夢幻冰品新選擇！

【推薦3】Häagen-Dazs 哈根達斯

（圖片取自：Haagen-Dazs官網）

在台灣動輒百元以上的哈根達斯，在日本超商裡竟然只要將近一半的價格就能買到！除了常見的香草、巧克力等經典口味，還有各種限定款，像是近期剛發售的抹茶莓果夾心餅乾、焙茶黃豆粉、咖啡餅乾聖代，以及七月即將登場的綜合莓果牛奶脆片夾心餅，每一款都讓人超心動。而且這些口味很多都是台灣吃不到的限定品，對甜點控來說簡直充滿誘惑。

雖然旅程中想跑的甜點名店多到數不完，但有時候，一支超商冰淇淋就能滿足味蕾與好奇心，是旅途中最甜蜜又方便的小確幸。

【推薦4】Papico 棒棒冰

（圖片取自：格力高官網）

Papico 是一款將冰沙注入塑膠管內的冰棒，價格親民，包裝採雙管連體設計，輕鬆折開就能分食，情侶或是親子間共享都很方便。口味選擇也相當豐富，像是咖啡巧克力、葡萄、草莓等，不論是喜愛濃郁或清爽系，都能找到喜歡的那一支。

它的造型與口感，讓人不禁聯想到小時候在柑仔店買的棒棒冰，帶點懷舊感。與其說是在吃冰，不如說是一口接一口喚起童年的熟悉回憶。

【推薦5】Brulee 烤布蕾冰淇淋

這款相信大家一定不陌生，焦糖烤布蕾控必吃！外層炙燒焦糖脆皮，一咬下「喀滋」作響，內層是濃郁香草冰淇淋與滑順奶香，在超商就能吃到法式高級感甜點真的超感動～

不過它剛問世時其實不太順利。前身「炙烤冰（焼アイス）」早在1996年就推出，但因脆皮易變軟而停售。經過20年研發改良，才有如今這款脆皮持久、口感升級的完美版本。雖然台灣也買得到，但價格是日本的兩倍以上，來都來了，不多吃幾個怎麼行！

【推薦6】Coolish 酷立吸冰沙

（圖片取自：LOTTE官網）

Coolish 是一款設計聰明的即飲冰品，外型像果汁袋，裡面是非常扎實的冰淇淋。打開瓶蓋就能喝，免湯匙、不沾手，無論是小朋友還是手上大包小包趕路的人都非常適合。

除了香草、可可、葡萄可爾必思等經典口味外，昨天剛上市的冰涼涼哈密瓜口味，就在你家附近的冰櫃等你來發掘。如果錯過了7-11限定的哈密瓜馬卡龍，那這款也很值得一試喔！

【推薦7】明治開心果冰棒

（圖片取自：明治官網）

之前在介紹明治巧克力時曾提到一款開心果巧克力，現在它以冰品的形式再度登場啦！近期開心果系列甜點大爆紅，這款冰棒正是為了滿足開心果控的口腹之慾而誕生的堅果系新寵。內層是淡綠色的開心果冰淇淋，外層則包覆著混有開心果碎粒的巧克力脆皮，口感豐富、有層次。小編私心覺得，這款是眾多開心果甜點中甜度最剛好的之一，不會過於甜膩，對於喜歡「不太甜甜點」的台灣人來說，應該會非常合口味。

這款大盒裝產品，在一般便利商店較少見，建議到大型超市的冰櫃裡找找看喔！

【推薦8】雪見大福

說到日本冰品代表作，怎麼能少了雪見大福呢？這款將冰淇淋包進糯米皮的小巧甜點，外層軟Q、內餡滑順。最常見的是香草口味，之前也曾推出醬油團子限定口味（不過小編私心覺得稍微甜了一點）。雪見大福的魅力在於專利技術處理的糯米皮，即使冷凍後依然保有Q彈口感，這正是它人氣居高不下的秘密！

（圖片取自：LOTTE官網）

除了便利商店常見的兩顆裝，大型超市如 AEON 還能買到九入的大盒包裝，一顆接著一顆超刷嘴，不小心就會吃光光～旅途中想解解嘴饞，就來上幾顆吧！

用味覺記住日本的夏天

日本便利商店就像是旅行者的避暑所，每一間都可能藏著驚喜冰品。以上推薦的這8款冰品，不只是降溫小物，更是日本味覺文化的縮影。從抹茶的濃醇、到哈密瓜的甜香，到經典大福冰，每一支冰品，都是旅行記憶的一部分。

這個夏天，別只是走馬看花，記得也要走進超商，挑選一支你的專屬夏日回憶吧！

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