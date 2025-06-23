2025日本賞楓懶人包　時間預測、熱門景點1次看

當秋風輕拂，從北海道的大雪山到九州的久住高原，層層疊疊的楓葉像火焰般點亮山川河谷；夜幕降臨後，寺院與溪谷的燈光映照出另一種絢麗，讓漫步其間的你步步皆浪漫。跟著這份懶人包，一次掌握紅葉前線、秘境景點，讓 2025 的日本之旅由楓紅領舞，染紅你的回憶。

日本的楓葉季是許多人引頸期盼的旅遊盛事，鮮紅與金黃交織的楓葉渲染整座城市，像是上天打翻了調色盤，景色絢麗到讓人忍不住狂拍100張再挑不出封面照！這篇文章將帶您一覽日本賞楓的必備資訊，從最佳賞楓時機、經典與秘境景點，到交通攻略，通通幫您整理好好，連迷路的機會都降到零！ 不管你是打算浪漫漫步在京都嵐山、還是挑戰秘境奧入瀨溪流的壯闊美景，又或是只想坐在溫泉裡邊泡邊賞楓、邊吃栗子燒——我們都準備好了。現在就跟著我們一起，開啟這場比楓葉還熱血的秋日冒險吧 ！

日本賞楓交通方式一次看

* JR Pass：日本鐵路周遊券是賞楓季的最佳選擇，可無限次搭乘新幹線、JR列車等。

* 地鐵一日券：大城市如東京、大阪等，購買地鐵一日券可節省交通費用。

* 包車服務：對於團體或想更彈性安排行程的旅客，包車服務是不錯的選擇。

日本賞楓時間預測2025

日本賞楓景點分布地圖

*本圖為去年的發布情報，僅供參考＊

紅葉見頃時間參考網站TENK,Weather News,日本氣象株式會社

熱門日本賞楓景點

*【北海道賞楓】

北海道賞楓｜大雪山國立公園：

日本最早楓紅，旭岳纜車賞峽谷絕景；層雲峽、銀泉台則以瀑布峽谷與大片白樺林交織紅葉最為壯觀。

(圖片來源Good Day 北海道)

北海道賞楓｜美瑛青池：

鈷藍池水澄如鏡，枯木剪影靜立其中，火紅楓葉倒映其上；晨霧輕籠、夕陽斜照，整座青池化作夢幻畫布。

(圖片來源：北海道官方旅遊網 )

*【青森賞楓】

青森賞楓｜蔦沼：

清晨薄霧升起，蔦沼宛若巨鏡映滿赤橙金楓；岸邊古樹倒影與碧波交融，微光穿葉成束，靜謐中盡顯震撼秋彩。

圖片來源:JR TimesJR東日本旅遊網)

青森賞楓｜奧入瀨溪流：

十餘公里溪谷被赤橙金楓包圍，瀑布、水瀑與苔石相映成趣；陽光穿過樹冠灑出琥珀光芒，將整條溪谷染成流動的紅葉長廊。

(圖片來源：Live Japan)

*【京都賞楓】

京都賞楓｜東福寺：

通天橋俯瞰洗玉澗，兩千餘株楓海由金轉紅，層層疊疊宛如雲瀑奔流；晨光斜灑，方丈四庭的白砂與苔綠映出光影禪趣。

(圖片來源:：日本觀光局)

京都賞楓｜清水寺：

清水舞台凌空望紅葉海，夕照金光，夜點燈映塔如夢幻詩禪共鳴鐘聲。

*【福岡賞楓】

福岡賞楓｜雷山千如寺大悲王院：

千如寺楓海伴黃銀杏，石階古佛靜看雲霞暮鐘回響山谷禪意深長悠遠。

(圖片來源：福岡縣旅遊官網)

福岡賞楓｜寶滿宮竈門神社：

寶滿宮竈門神社楓紅滿山，朱鳥居沿石階穿越楓林直通御本殿，戀守點燈在夜晚映出浪漫光影。

(圖片來源：圖片來源：ANA航空)

*【仙台賞楓】

仙台賞楓｜定義如來西方寺：

紅黃楓葉環抱五重塔與古銀杏，朱橋映在微波水面，秋色如燃。漫步定義如來西方寺，彷彿置身禪境畫卷。

(圖片來源：完美行旅行情報)

仙台賞楓｜瑞鳳殿：

瑞鳳殿是伊達政宗的靈廟，秋季時紅葉環繞在金碧輝煌的桃山風建築之間，朱紅、金箔與楓紅交織出絢爛色彩。

(圖片來源：Fun Japan)

*【東京賞楓】

東京賞楓｜國營昭和紀念公園：

新宿御苑是東京都內最大的庭園，園內有各種品種的櫻花，春天時，整個公園宛如一個粉紅色的世界。

(圖片來源：快門下的幸福)

*【名古屋賞楓】

名古屋賞楓｜東山動植物園：

秋日紅葉繽紛，千株楓樹環繞園區，紅黃漸層如童話場景。沿湖漫步可見長頸鹿與楓影同框，搭纜車俯瞰整片紅葉林海，絕美又趣味十足。

(圖片來源：愛知旅遊官方網站)

名古屋賞楓｜德川園：

德川園日式庭園楓紅如畫，映池倒影襯茶屋古橋，幽靜秋景詩意盎然。

(圖片來源：愛知旅遊官方網站)

*【大阪賞楓】

大阪賞楓｜大阪城公園：

大阪城公園楓紅環繞天守閣，紅葉與石牆共映壯麗秋景，晨昏皆宜散步賞楓。

(圖片來源：Tabirai Japan )

大阪賞楓｜大威德寺：

隱身天野山間，千株楓樹環抱古剎，紅葉如火瀑自山坡傾瀉而下。秋日晨霧籠罩山谷，石階步道間楓影斑斕，清幽中透著莊嚴禪意。

(圖片來源：圖片來源：Nankai Bound for Good Times)



賞楓小知識

* 你知道嗎？ 日本的楓樹種類多達數十種，其中最常見的有「イロハモミジ（伊呂波紅葉）」、「オオモミジ（大楓）」等，不同品種在色澤、葉形與轉紅時間上都有微妙差異。

* 你知道嗎？ 賞楓在日本被稱為「紅葉狩（もみじがり）」，自平安時代起便是貴族與文人雅士秋季賞景的重要活動，現在更是全民參與的秋季盛事！

賞楓美食推薦

* 秋季便當：各地觀光地會推出限定的賞楓便當，常見有以栗子、松茸、秋刀魚、南瓜為主的秋季風味組合。

* 楓葉甜點：像是楓葉造型的饅頭、使用楓糖調味的糕點，都是秋季限定的可愛美食；京都地區還有紅葉和果子與煎茶可供搭配。

賞楓穿搭建議

* 穿著舒適的鞋子：楓多在山區、公園或寺廟庭園，步行路程長，有時地面濕滑，建議穿防滑好走的鞋子。

* 準備保暖配件：早晚氣溫偏低，特別是北海道與高山地區，圍巾、毛帽或保暖外套不可少。

* 帶上防曬用品：雖然是秋天，但山區陽光依舊強烈，防曬乳與墨鏡能讓你賞楓不曬黑。

賞楓注意事項

* 注意天氣變化：秋季日夜溫差大，有時會突然下雨或起霧，建議隨身攜帶雨具與輕便外套。

* 保持環境清潔：楓葉景點多位於自然保護區或神社寺院，請務必隨手帶走垃圾，尊重自然與當地文化。

(圖片來源：HotelDig.com)

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