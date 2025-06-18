日本旅遊伴手禮首選 抹茶控必買「辻利」超人氣商品大評比！

你是抹茶控嗎？那你一定聽過「辻利」這個擁有160年傳統歷史的知名抹茶品牌吧！不論是濃郁滑順的抹茶甜品，還是細緻講究的抹茶粉，每一樣都讓人回味無窮。身為抹茶愛好者的你，有哪些絕對不能錯過的人氣必買品項呢？就跟著JAPANKURU團隊一起來看看吧！

來「辻利」升級你的抹茶體驗吧！

抹茶因兼具美味與健康的特性，深受大眾喜愛，近年來更成為席捲全球飲品市場的熱門關鍵字。隨著喜愛抹茶的人持續增加，消費者的眼光也越來越挑剔，「如何選對抹茶」便成了一門不可忽視的重要學問。

這次要介紹的「辻利」，正是想要品嚐道地抹茶風味的你不可錯過的頂級入門品項。辻利選用的是日本頂級的宇治抹茶，在抹茶愛好者之間享有極高知名度。擁有超過160年歷史的辻利，不僅是抹茶控心目中的首選品牌，也是來日本旅遊時選購高品質伴手禮與嚴選好物的絕佳推薦。

「辻利」的抹茶究竟有哪裡不一樣？

辻利的創辦人──辻利右衛門，是19世紀（1800年代）開發茶葉保存技術，並確立高級綠茶品種「玉露」製法的重要人物。玉露採用「覆下栽培」的方式種植，也就是在採收前遮蔽陽光，讓茶葉更柔嫩，減少苦澀感，展現出獨特的甘甜風味。其後，辻利逐漸成為推動宇治茶的代表性品牌，並傳承至今，擁有超過160年的歷史與精湛工藝。

時至今日，辻利的茶匠們仍嚴選優質茶葉，調製出專屬的原創抹茶配方。除了正統的抹茶與抹茶拿鐵外，還延伸應用於甜點、冰淇淋及烘焙等多樣品項，深受講究正統抹茶風味的消費者喜愛與推崇。

辻利宇治本店

辻利的產品在日本全國各地的超市、藥妝店、伴手禮店以及唐吉訶德等連鎖店都能輕鬆入手。不過，如果想深入感受抹茶的真正魅力，推薦你親自走訪日本代表性的茶葉產地──宇治，造訪辻利的宇治本店。

在本店的茶坊裡，不僅可以品嚐正統手點抹茶，還能享用充滿抹茶風味的聖代、刨冰等各式甜點，滿足視覺與味覺的雙重享受。店內同時販售多款抹茶伴手禮，如抹茶脆餅（抹茶ラスク）、抹茶夾心貓舌餅（ラングドシャ）、抹茶巧克力等，非常適合正在尋找具有日本風味紀念品的旅客。

從本店步行10分鐘左右，就能抵達世界文化遺產「平等院鳳凰堂」的入口，入口附近設有辻利創辦人「 辻利右衛門的雕像 」，推薦可以一同安排參訪。

【辻利宇治本店】

地址： 〒611-0021 京都府宇治市宇治妙楽156番地（宇治橋通り）

營業時間 10:00～18:00｜茶坊 11:00～17:30

公休日：全年無休（年末年初除外）

交通方式：JR奈良線宇治站 徒步約5分

辻利宇治本店必嚐甜點推薦

▎店舖限定甜點

如果你是抹茶控，除了嚐盡抹茶飲品，抹茶系甜點當然也不能少吃！

在辻利宇治本店，不僅能品嚐到正宗道地的抹茶，還能享用各式精緻的抹茶甜品，讓你每一口都沉浸在濃郁茶香中，體驗最純粹的抹茶魅力！

其中最受歡迎的甜點，非這份「濃郁抹茶聖代（抹茶に染まるパフェ）」莫屬！以辻利引以為傲的濃郁抹茶冰淇淋為主角，搭配紅豆餡、白玉糰子、抹茶凍等多種配料，打造出層次豐富、口感多變的甜點，每一口都是驚喜連連。對於抹茶控來說，這絕對是辻利必吃的經典甜品，也因此被我們私心放在最前面介紹（笑）。

另一款想推薦給大家的是「辻利拼盤（辻利プレート）」，能一次品嚐到辻利多款招牌甜點，就像是一場抹茶風格的精緻下午茶。拼盤中的甜點多數在店內都有單品販售，品嚐之後喜歡的款式還能立刻選購帶回家，作為旅行中的美味紀念。

值得一提的是，在這裡完全不需要排隊到櫃檯點餐，從看菜單到下單一隻手機就能搞定，只要掃QR Code，就能輕鬆完成整個點餐流程，操作簡單又直覺。對於內向的Ｉ人，或是不太熟日文的外國遊客來說超級友善，用餐過程輕鬆愉快，零壓力～光聽就安心許多！

辻利宇治本店的茶坊，完美展現了京都獨有的寧靜庭園氛圍。一邊品嚐精緻的抹茶甜點，一邊欣賞窗外綠意盎然的自然景致，彷彿置身於一段療癒又靜謐的時光之中。不過悄悄提醒一下，如果再晚一點，可能會遇上熱門甜點售罄、座位客滿的情況。想悠閒享受、不被打擾的抹茶時光？那就記得早點來卡位喔！

🍵 抹茶控們都這樣選！

▎辻利 宇治本店的抹茶推薦清單

先前介紹到由「辻利右衛門」所確立的高級煎茶「玉露」，在宇治本店當然也買得到！這款高級茶品融合了濃郁的旨味與淡雅的香氣，若以低溫慢慢沖泡，更能品出其深層細膩的風味。

另外，宇治本店也有販售罐裝的正統抹茶，全部有約七款不同品項（不過品項可能會依時間或銷售狀況而缺貨，需要留意一下）。這些抹茶是用傳統的石臼細心研磨而成，質地細緻且香氣濃郁，喝上一杯，必定能體會到抹茶真正的魅力。想要品嚐茶的原味與深度，那就來辻利的宇治本店試試看吧！

▎送禮自用兩相宜 辻利高級甜點伴手禮推薦

店內不只可以現場享用各式抹茶甜點，也有非常豐富的高級甜點伴手禮選擇！不僅味道講究，就連包裝設計也非常用心，無論是作為旅行紀念，或是作為送給親朋好友的精緻伴手禮都相當合適。

在這之中最受外國旅客歡迎的伴手禮之一，就是這款「京風貓舌餅（京らんぐ）」。這是一種在餅乾之間夾入抹茶巧克力的甜點，一口咬下，便能瞬間在口中品嚐到香酥的餅乾與濃郁的抹茶風味，令人回味無窮。

這款餅乾非常推薦給喜愛抹茶濃郁風味的朋友們，餅乾的包裝設計精緻高雅，作為伴手禮也非常合適唷！若是搭配先前介紹的暢銷產品「辻利抹茶粉」一同享用，即使在家中也能享受到猶如置身於宇治的悠閒抹茶下午茶時光。

而這款「烤巧克力餅乾（焼きチョコレート）」共有兩種口味，分別是「抹茶牛奶」與「焙茶黑糖」。不僅外型可愛，酥脆中帶點鬆化的口感也很特別，不像一般巧克力那樣容易在夏天融化，即使是高溫天氣，也能安心攜帶，特別推薦給擔心抹茶巧克力在旅途中會融化的朋友，遠渡重洋帶回國也非常OK！

「抹茶牛奶」口味溫潤柔和，帶有淡淡甜味；而「焙茶黑糖」則散發出濃郁茶香與深沈的甘味。兩種口味交錯品嚐，層次豐富，讓人一口接一口完全停不下來。而且包裝設計精美且質感十足，無論是自己品嚐、收藏，或是送禮分享，都是非常值得入手的抹茶系甜點之一！

順帶一提，這款餅乾也包含在宇治本店中的甜點拼盤組合「辻利拼盤（辻利プレート）」裡，推薦大家不妨先在店裡品嚐後，再選購自己喜歡的品項唷！

接下來這兩款產品，或許可以給想在辻利宇治本店尋找更高級的抹茶與日本茶製品的朋友一些參考。

第一款是「宇治濃郁抹茶拿鐵（宇治お濃い抹茶ラテ）」。這款產品是以濃郁抹茶搭配香醇奶香調和的粉狀拿鐵，只需加入熱水即可簡單沖泡一杯抹茶拿鐵！推薦給想在家也能享受在宇治本店般悠閑且濃郁抹茶時光的朋友們。

第二款「插畫包裝茶包（イラスト缶 ティーバッグ）」，以繪有宇治風景的精緻插畫茶罐作為包裝，口味則有「煎茶」與「焙茶」兩種可選，茶包香氣濃郁，可依個人喜好挑選。茶飲享用完後，茶罐還能作為收納盒或收藏擺設使用，是兼具實用與美感的茶品禮盒，相當適合作為送禮的選擇。

辻利的產品不僅能在自家門市購買，在日本全國各地的超市、藥妝店，甚至是唐吉訶德等大型零售通路也都能輕鬆入手。這些零售版商品價格親民，份量適中，無論是旅途中自己享用，或作為伴手禮送給親友都非常合適！

抹茶控激推！話題人氣商品精選4款

▎暢銷榜No.1「辻利 抹茶牛奶」

在辻利眾多人氣商品之中，我們第一個想先介紹的經典商品就是「辻利 抹茶牛奶（抹茶ミルク）」！這款由茶匠嚴選的宇治抹茶搭配香濃牛奶的沖泡飲品，完美保留了抹茶原有的香氣，在日本國內擁有No.1的銷售好成績。溫潤順口的風味口感，無論是大朋友小朋友都能夠輕鬆享用，是一款老少咸宜的抹茶飲品。

此外，這款產品屬於3合1類型，不僅可用熱水沖泡，冷水也能輕鬆溶解！無論是寒冬想來杯暖心熱飲，還是炎炎夏日渴望清爽冰飲，一杯美味的抹茶拿鐵都能輕鬆快速完成。

若偏好更濃厚滑順的口感，也可以加入牛奶、豆奶或杏仁奶等一起調製，為抹茶風味增添層次感。由於它在冷水中同樣容易溶解，不僅適合當作冷飲享用，還能靈活應用於抹茶冰沙或各式甜點中，變化多元又實用。

如果你正在尋找一款方便好喝、用途百搭的抹茶飲品，那就別猶豫，試試這款人氣推薦的「辻利 抹茶牛奶」吧！

▎一口就能感受抹茶深邃風味的「辻利 濃厚風味抹茶牛奶」

如果想在日本當地體驗濃郁純粹的抹茶風味，那絕不能錯過這款「辻利 濃厚風味抹茶牛奶（抹茶ミルク お濃い茶仕立て）」！相較於經典款，這款產品使用了多達兩倍以上的宇治抹茶，更能凸顯抹茶原始的深層風味，帶出鮮味與微苦的韻味，特別推薦給偏好「大人系風味」的朋友，或是追求更醇厚層次的抹茶愛好者。

這款抹茶拿鐵在外國旅客之間擁有極高人氣，被譽為必買的日本伴手禮之一，如果你正在尋找一份具有日本風味的精緻禮品，或是想為父母挑選一款高品質的茶品，非常推薦從這款入手。「辻利 濃厚風味抹茶牛奶」也是3合1即溶型態，可用熱水或牛奶沖泡，冷熱皆宜，方便又百搭。搭配甜點飲用時，還能清爽中和口中甜膩感，特別適合愛吃甜點的你。若你熱愛抹茶、卻總覺得市售產品略顯單薄，那麼這款將帶你品味真正濃郁的抹茶世界，連資深抹茶控都會為之傾心！

▎攜帶便利的隨身包裝 「辻利 抹茶拿鐵」

如果你總是覺得「每天都想喝抹茶，但每次都要出門買真的很麻煩…」，那就試試這款棒狀隨身包裝的「辻利 抹茶拿鐵（抹茶ラテ）」吧！這款抹茶拿鐵不僅攜帶方便，也可以簡單溶於水或牛奶中，還能輕鬆在辦公室、旅途中，甚至是飛機上享用。因為是獨立包裝，所以也很適合作為日本旅行的伴手禮來分送給親朋好友唷！

口感香醇濃郁，卻又輕盈順口，非常適合替代早餐或下午茶飲用。抹茶淡雅的風味與牛奶完美的融合，就算是初次嘗試抹茶的人也能毫無負擔地品嚐～如果想要每天輕鬆享用高品質抹茶飲品的話，那麼這款「辻利抹茶拿鐵」就是你的首選了！

▎用途廣泛、變化無限的抹茶粉「辻利 即溶抹茶」

如果想要根據自己的喜好來調配抹茶，那不能錯過這款「辻利 即溶抹茶（さらっととける抹茶）」！這款是不含糖與乳成分的純抹茶粉，可以輕鬆溶於水或牛奶是這款抹茶粉的一大特色。還有一個很特別的地方，它僅使用當年第一次採收的新茶，也就是俗稱的「一番茶」，因此更能完美呈現抹茶特有的甘甜與香氣，帶來更豐富的抹茶口感享受。

此外，它還具有一番茶特有的清澈綠色，不僅適合來沖泡飲品，也可以運用在甜點或料理中。例如，只要將蜂蜜或糖漿加入，就可以調配出符合自己口味的抹茶拿鐵。或是混入冰沙、豆漿或蛋白飲中，就可以製作出一杯健康又美觀的抹茶飲品。也可以加進餅乾、布朗尼或鬆餅的麵糊中，或者是將抹茶粉撒在香草冰淇淋上，就可以在家裡輕鬆來場完美的甜點時光。

▎辻利抹茶在日本全國都買得到

以上所介紹的辻利熱銷產品，在日本全國的唐吉訶德或是藥妝店都可以輕鬆購得。這些抹茶產品不只適合搭配在各種餐點上，也能讓你隨時隨地享受一杯完美的抹茶時光。如果你在旅途中嚐到了喜歡的抹茶，那不妨就在回國前多買幾款帶回去吧！精美包裝與高品質保證，絕對是送禮自用兩相宜的好選擇。

與「辻利」一同來場抹茶之旅🍵

這次為抹茶控們介紹了辻利的人氣商品，以及擁有深厚歷史的辻利宇治本店，下次來到日本旅行時，不妨就和辻利展開一段清新的抹茶之旅吧！特別是如果想要參訪宇治本店的朋友，還可以參考我們過去寫過的 京都 推薦旅遊路線來一起安排行程唷！

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