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排球少年粉絲注意！「排球少年！！ FAN PARK 全國一齊報告會」7月25日開跑

聯合新聞網／ JAPANKURU日本酷樂

6月7日與8日在千葉幕張展覽館盛大舉辦的「排球少年！！ FAN PARK」圓滿落幕，如果你跟小編一樣忘了抽選、沒有搶到票的話也不要難過！因為7月還有「排球少年！！ FAN PARK 全國一齊報告會」，這次不但會場地點遍佈日本全國，就連活動時間都拉長到整整一個月，讓更多粉絲能親身感受到《排球少年！！》的熱血魅力！

排球少年！！! FAN PARK（此活動已結束）

圖片取自：排球少年！！官方X帳號

「排球少年！！FAN PARK（ハイキュー！！ファンパーク）」於2025年6月7日與8日在幕張展覽館舉行，是一場免費入場的官方活動，內容相當豐富。現場不只有滿滿的舞台活動與作品展示，當然也包括了週邊商品販售等，更邀請了作者古館春一老師進行線上對談。

圖片取自：活動官網

現場還有《排球少年！！》漫畫與小說的圖書館閱讀空間，最讓人驚喜的是，在作品中出現的「飯糰宮（おにぎり宮）」與教練烏養繫心的「阪之下商店（坂ノ下商店）」都有在這次活動中的商店街出店！不知道有沒有粉絲順利吃到宮老闆的飯糰了呢XD？

排球少年！！FAN PARK全國一齊報告會

延續FAN PARK活動的熱度，「排球少年！！FAN PARK全國一齊報告會（ハイキュー！！ファンパーク全国一斉報告会） 」將在7月25日正式開始，本次活動在日本全國共有12處會場，時間也拉長至整整一個月，讓更多粉絲有機會參與活動。

雖然全國一齊報告會中並沒有現場演出與商店街等在FAN PARK中的大型設施，但仍有角色等身立牌展示（※各店舖放置角色不同，詳細請參閱官網）、週邊商品販售與FAN PARK活動照片展出，部分會場更設有AR擊球體驗，讓粉絲們可以感受角色們擊球時的震撼臨場感！

▎活動資訊

活動日期：2025年7月25日（週五）～8月31日（週日）

活動時間：依各店舖營業時間為主

入場費用：免費（部分時段須事前抽選）

活動地點：

【北海道】イオンモール札幌発寒店

【秋田】イオンモール秋田店

【山形】イオンモール天童店

【宮城】ザ・モール仙台長町店（※設有AR體驗）

【埼玉】アリオ川口店

【東京】北千住マルイ店

【神奈川】マルイシティ横浜店

【神奈川】湘南モールフィル店

【愛知】プライムツリー赤池店

大阪】ららぽーとEXPOCITY店（※設有AR體驗）

【大阪】イオンモール堺鉄砲町店

【奈良】イオンモール橿原店

活動官網

▎入場方式

活動前三天（7月25日～27日）採事前抽選制，分為「週邊商品購入資格入場券（グッズ購入チケット）」與「一般入場券（入場チケット）」兩種。如果是想要在會場購買週邊商品的朋友，一定要記得要抽「週邊商品購入資格入場券」喔！

抽選申請時間：2025年6月9日～6月16日

當選公布時間：2025年6月25日

抽選注意事項：

・申請抽選時可選擇多場活動與日期，但每人僅會中選一次，無法重複中選。

・抽選僅能選擇「日期」，無法選擇「入場時段」。具體的入場時間，之後官方會在活動網頁中說明。

・7月28日起為自由入場，但若來場人數過多，主辦將依照現場狀況實施抽選制或限流。建議大家前往時，可以先查看官方X帳號或活動官網，以掌握最新資訊。

▎入場特典

圖片取自：活動官網

▎週邊商品販售

圖片取自：活動官網

FAN PARK上販售的商品，在這次的全國一齊報告會活動中也可以買到✨

文內僅放上部分商品而已，更詳細的品項與限制購入數量可以上官網查看唷！

※7月25日～27日期間，需持有「週邊商品購入資格入場券」才可購買週邊商品。

錯過幕張場的朋友，趕緊把這次活動排進行程中吧！今年夏天就讓《排球少年！！》繼續燃燒你的熱情🏐🔥

不過，官方也宣布此次活動的週邊商品將會於7月25日同步在JUMP SHOP實體店鋪販售，所以如果這次仍然無法參加活動、但很想買週邊商品的朋友，就把目標轉移到JUMP SHOP吧🤣

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