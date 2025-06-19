羽田機場周邊住宿航空迷無法抗拒！ 兼具舒適與便利的「JR東日本大都會大飯店 羽田」

正在尋找羽田機場附近的理想住宿？還是在查詢交通便利、地點絕佳的東京飯店？那麼你絕對不能錯過「JR東日本大都會大飯店 羽田」！這間飯店不僅距離羽田機場超近，無論是深夜抵達還是清晨出發都超級方便，更提供完善的設施與貼心服務，讓你的旅程從「入住那一刻起」就充滿安心與舒適。不論你是第一次造訪東京的自由行新手，還是多次到訪的旅遊老手，絕佳的地理位置與貼心完善的設施，都將再度刷新你對日本飯店住宿的認知。

鄰近羽田機場飯店新推薦「JR東日本大都會大飯店 羽田」

如果你正計劃前往東京旅行，或打算經由羽田機場進出，不論是抵達時間太晚、出發時間太早，還是在尋找方便前往市中心的住宿點，「JR東日本大都會大飯店 羽田（ホテルメトロポリタン 羽田）」絕對能滿足你的所有需求。

這間飯店距離機場僅幾分鐘車程，不僅位置優越，還擁有絕佳景觀及完善貼心的設施，並巧妙地將航空主題融入室內設計，營造出獨特且舒適的氛圍。無論從哪個角度來看，「JR東日本大都會大飯店 羽田」都是羽田機場周邊最出色的住宿之一，甚至很可能成為你每次來東京時都想再訪的固定「景點」！

想知道它為什麼這麼特別嗎？那就繼續看下去吧！

【JR東日本大都會大飯店 羽田（ホテルメトロポリタン 羽田）】

地址： 東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY A 區

入住時間 15:00～ / 退房時間 ～11:00

官方網站（英文）

【客房特色】低調高雅的航空主題概念房

光是看到「JR東日本大都會大飯店 羽田」這個名字，不難聯想到它與機場之間的緊密關係吧！沒錯！這間飯店的室內設計靈感正是來自鄰近的羽田機場：地毯上呈現的幾何圖樣，便是以機翼、渦輪等元素為發想所設計；而館內描繪歇息中鳥兒的雕刻作品，則以典雅黑與玫瑰金交織點綴，營造出低調奢華、優雅沉穩的氛圍。旅客一踏入飯店，便能感受到如同頭等艙般的尊榮體驗。

走廊除了牆面描繪著醒目的飛行元素，當你將視線移向腳下，更會驚喜地發現地毯的圖樣竟是以羽田機場的跑道為概念所精心設計，處處可見設計團隊的巧思。

無論你是熱愛飛機與機場的航空迷，或是恰巧選擇入住的旅客，都能在飯店的每個角落感受到對飛行的熱情，並享受探索隱藏版航空主題元素的樂趣。

這樣的設計主題也延伸到了客房內部。雖然整體以酒吧風格為主軸，乍看之下或許不會讓人立刻聯想到飛機相關元素，但從床邊燈具開關的設計，還是能一眼看出明顯取自飛機駕駛艙的操控面板。從這些細節中，依然可以發現航空主題在空間裡悄悄延伸，充滿趣味與驚喜。

此外，房內還放置了繪有機場美景的飯店原創明信片，這些貼心安排不僅展現出日式服務一貫的用心，也為整體的住宿體驗增添了一份溫馨與感動。

（圖為河畔景觀 豪華雙床房）

「JR東日本大都會大飯店 羽田」提供多達14種房型選擇，從雙床房、加大雙人床房、特大雙人床房到套房一應俱全，無論是獨自旅行、情侶出遊，還是家族同行，都能找到最適合的房型。全館客房皆配備高品質的席夢思（Simmons）床墊，讓你每晚都能安心入睡，一覺好眠到天亮。

其中的「豪華雙床房」更是專為行李較多的旅客所打造，擁有更寬敞的使用空間。若你剛結束一趟長途旅程，想在返程航班前攤開所有行李、從容整理打包，那麼選擇這個房型絕對讓你省心又愜意！

（圖左：河畔景觀 豪華雙床房 / 圖右：河畔景觀 標準雙床房）

JR東日本大都會大飯店 羽田也提供了不同景觀的客房選擇，像是「河景房」與「機場景觀房」等。朝南的河景房可以眺望壯闊的多摩川河面、優雅的大師橋，以及對岸的川崎市天氣晴朗時，甚至能遠望閃耀夜景聞名的川崎工業區。天氣晴朗時，甚至能遠望閃耀夜景聞名的川崎工業區，運氣好的話，還有機會一睹遠方壯麗的富士山的身影喔！

（圖為機場景觀 標準雙床房）

入住「機場景觀房」的話，從客房窗戶望出去，可以清楚看到羽田機場的跑道、第3航廈大樓，以及四周停機、滑行、起飛的各式飛機。特定時段甚至能近距離欣賞飛機滑過或騰空而起，臨場感十足。若風向合適時，還有機會看到飛機從眼前呼嘯飛掠，那震撼畫面真的讓人目不轉睛，根本就是為航空迷量身打造的夢幻「特等席」啊～～

＊飯店每扇窗戶皆採用三層玻璃結構，不僅具備優異的隔音效果，也確保你能在靜謐舒適的環境中安心入眠。

（圖為尊爵套房）

如果想要體驗更奢華的住宿享受，JR東日本大都會大飯店 羽田提供兩種套房選擇：「尊爵套房」與「大都會套房」。無論選擇哪一種房型，房內皆配有舒適的沙發、寬敞的休憩空間，以及設有時尚窗邊吧台區，讓你一邊放鬆，一邊欣賞機場風景。

無論是經過長時間的飛行，或是在東京展開一整天的觀光行程後回到房間，都能透過花灑蓮蓬頭的水流、觸感柔細的今治毛巾，加上雪肌精護膚組合等高級備品，為身心帶來最療癒的放鬆時刻。

（圖為大都會套房）

其中，大都會套房更設有專屬的客廳空間，對於想在飯店裡悠閒度過時光的旅客來說，再適合不過了。房內設有風格時尚的傢俱，牆面上則妝點著描繪當地風景的黑白攝影作品，整體空間散發出的氣息，與其說是機場飯店，不如說更像是一間佇立於東京的時尚高級公寓。

【飯店設施】從早到晚都替你準備好的貼心設備

JR大都會大飯店 羽田除了設有快速便捷的自助入住機，也貼心提供專人服務的迎賓櫃檯，協助旅客安排各種東京行程。

若是搭乘紅眼班機、清晨抵達飯店，也不必擔心行李無處可放。大廳一側（鄰近哺乳室）設有方便的行李置物櫃，採用電子交通卡感應操作，可使用Suica 西瓜卡或Pasmo等實體交通卡作為鑰匙（注意：不支援手機內建的虛擬交通卡）。操作簡單，讓你能輕裝出發，馬上展開精彩的東京探索之旅！

建議大家，即使是長時間的日本旅行，也儘量輕裝上陣，不僅行動更輕鬆，還能多留一些空間帶回滿滿的伴手禮！也正因如此，旅途中是否設有便利的洗衣設備，就顯得格外重要。

在這裡完全不必擔心，六樓設有自助洗衣房，只需將髒衣服放入洗衣機，洗衣精會自動添加，無需額外操作。在洗衣過程中，你就可以回房間休息，洗衣進度還能透過房內的電視螢幕隨時查看，真的非常省心。

此外，洗衣房內還設有自動販賣機，販售各式飲料、酒類與零食，甚至還備有微波爐。就算那天實在懶得踏出飯店走去超商，也能在這裡稍作補給。

同樣位於六樓的，還有一間設施齊全的健身房。非常適合在旅途中也不想中斷運動習慣的健身愛好者，或是正在尋找適合晨間瑜伽地點的旅客。健身房內配備有啞鈴、跑步機與健身腳踏車（飛輪），充足的活動區域，讓你可以自在伸展、活絡筋骨，維持良好狀態迎接每一天的行程。

最後不能錯過的就是位於頂樓的展望台「THE ROOFTOP」！

從東北側可以俯瞰繁忙的羽田機場第三航廈，而向西南望去，則可遠眺川崎市、富士山與東京的天際線。天氣晴朗時，東京鐵塔與晴空塔也會在遠方並肩現身，構成一幅令人屏息的壯麗景致。抬頭仰望，還能看到飛機不時從頭頂呼嘯而過，如此震撼的景觀，絕對是航空迷的天堂。

只要是入住的旅客，不論哪一種房型，都能享受這片開放的空間。展望台設有舒適的座位區，入口處也貼心地設有販售冷熱飲品的自動販賣機，挑一瓶喜歡的飲料，選個視野絕佳的位置，準備迎接這場獨一無二、由天空作為舞台的「4D飛行秀」吧！

【自助早餐吧】東京特色與國際美饌一次品味

日本有許多飯店都十分重視早餐體驗，JR東日本大都會大飯店 羽田的restaurant il CIELO HANEDA（レストラン イルチェーロ羽田）當然也不會馬虎。這裡提供的自助式早餐不僅匯集了來自世界各地的豐富料理，還特別注重選用日本的美味食材與東京當地的優質農產品，為旅客注入滿滿的一日能量。

選擇窗邊座位，除了能悠閒品嚐多達約50種的豐富佳餚，還能欣賞停靠在羽田機場的飛機起降。如果天氣好的話，甚至能夠遠眺壯麗的富士山喔～🗻

餐廳提供的選項非常豐富，包括搭配自製果醬的鬆餅、使用北海道產牛奶製成的優格、新鮮產地直送蔬菜搭配多款手工創意醬料的沙拉吧，甚至還有豆漿粥與咖哩等暖心料理。所使用的烤海苔來自一家創立於1886年、設址正位於現在羽田機場所在地的老字號製造商，搭配東京名物「深川飯」（以蛤蜊炊製的米飯）更是絕配，無論你偏好哪種風格的早餐，在這裡一定都能找到自己喜愛的美味。如果你還有一點空「胃」，不妨以來自東京下町和菓子老舖的糯米糰子與紅豆餡，為早餐畫下一個甜美的句點。

若只是想簡單用個餐，也可以選擇restaurant il CIELO HANEDA的紐約風義式午餐或晚餐，美味隨時在線。

【絕佳地理位置】羽田機場的住宿設施

羽田機場是東京兩大國際機場中，交通最為便利的一座。也因此，緊鄰機場的JR東日本大都會大飯店 羽田，無論是深夜抵達或清晨出發的旅客，都能視這裡為前往東京市區觀光，或尋找一處舒適歇息地點的理想選擇。

飯店座落於集結研究機構、商業設施與餐廳於一體的複合型設施「HANEDA INNOVATION CITY（羽田イノベーションシティ）」之中。生活機能也相當完善，鄰近就有便利商店DAIRY YAMAZAKI和藥妝店SUGI藥局，對旅客來說真的是超級方便。最重要的是，從飯店入口步行至天空橋站僅需約一分鐘，無論是轉乘電車、進出機場，都十分輕鬆無壓力！

JR東日本大都會大飯店 羽田雖然有提供前往機場的小型接駁巴士，不過若選擇搭乘大眾交通工具，也有兩條班次頻繁、速度更快的路線可以利用，因此同樣十分推薦。其中，「天空橋站」距離羽田機場第3航廈可說是一步之遙，步行僅需約1分鐘即可抵達。

從這裡可以搭乘「東京單軌電車」或「京急機場線」，無論是前往市中心或轉乘其他交通工具，都非常方便快捷。

尤其是京急機場線，對於前往東京觀光的旅客來說真的超級方便，從天空橋站出發，不到20分鐘就能直達品川站。品川站不僅有可轉乘前往澀谷、新宿、原宿等熱門地區的山手線與其他JR路線，也能銜接前往京都、大阪等地的新幹線，是進出東京與長途移動的重要樞紐。此外，京急機場線每小時還有多班直通都營地下鐵淺草線的列車，讓你可以直接從飯店搭一班車輕鬆抵達淺草，欣賞古色古香的寺廟風景與濃厚的傳統文化氛圍，也能一路坐到前往晴空塔非常方便的押上站。如果你對東京文青氛圍感興趣，也別錯過近期話題度極高的藏前一帶，來場悠閒的咖啡廳巡禮吧～

若在京急機場線往另一個方向搭，不用半小時就可以直達橫濱了！想要前往橫濱中華街，或是在港未來的泡麵博物館，也都非常方便。

航空迷的你，如果覺得光入住滿滿飛機元素的飯店還不夠的話，強力推薦你前往距離飯店步行僅幾分鐘的「Luxury Flight（ラグジュアリーフライト）」HANEDA INNOVATION CITY店。這裡擁有極具臨場感的飛行模擬器，讓你能坐進高度還原的駕駛艙，親身體驗如同戰鬥機飛行員般的刺激飛行旅程。

從虛擬跑道起飛、在東京上空翱翔，沿途俯瞰各大地標名勝，挑戰急速下降與空中翻轉，最後（如果順利的話）再來場完美降落！即使是毫無飛行經驗的新手也不需擔心，現場有親切的工作人員，以及具備航空自衛隊背景的專業飛行員會提供詳細的說明與操作指導，你可以從三種機型中選擇一架來操控（其中包含了近期因電影而話題十足的熱門戰機）。店內也設有一間充滿航空主題的紀念品商店，裝潢以戰鬥機飛行員為靈感打造，不論是逛街還是購物，處處都能感受到濃濃的飛行氛圍。

這不只是一場模擬飛行，更是一段從高空視角重新認識東京的獨特旅程！

【Luxury Flight HANEDA INNOVATION CITY店（LUXURY FLIGHT 羽田イノベーションシティ店）】

地址： 〒144-0041 東京都大田区羽田空港１丁目１−４

營業時間：10:00~18:00

官方網站（日文）

東京便利舒適的住宿體驗首選

如果你正在尋找一間舒適便利、又能留下難忘回憶的東京住宿，那麼位於羽田機場附近的JR東日本大都會大飯店 羽田，從哪個角度來看，都完美符合你的期待。無論是從窗邊欣賞飛機起降的震撼景色、在早餐時段細細品嚐在地美食、還是在頂樓展望台放鬆身心，每一刻的體驗都為你的東京之旅增添獨特光彩。

下次來到羽田機場，不妨就近預約這間飯店吧！從辦理入住的那一刻起，你的日本旅程，將從「與眾不同」開始。

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