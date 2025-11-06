快訊

TWICE首度來台開唱 高鐵22、23日晚間加開北上列車

中央社／ 台北6日電
韓國女團TWICE11月22日、23日將在高雄國家體育場演出，台灣高鐵今天公告，22日、23日夜間將增開北上列車。示意圖。圖／聯合報系資料照片
韓國女團TWICE11月22日、23日將在高雄國家體育場演出，台灣高鐵今天公告，22日、23日夜間將增開北上列車。示意圖。圖／聯合報系資料照片

韓國女團TWICE今年11月22日、23日將在高雄國家體育場（世運主場館）演出，出道後首度來台開唱。台灣高鐵今天公告，22日、23日夜間將增開北上列車，並在8日開放購票。

成軍10年的韓國人氣女團TWICE，今年11月22日、23日首度在台灣舉辦演唱會，地點選在高雄國家體育場（世運主場館），明年3月21日還將登上台北大巨蛋舞台，成為首個在台北大巨蛋開唱的韓國女團。

考量旅運需求及運能調度，台灣高鐵今天在官網公告，將於11月22日、23日夜間加開北上列車，增開車次預計在8日凌晨0時起開放購票。

根據官網公告內容，11月22日、23日增開車次分別在晚間10時35分、10時45分於左營站發車，將停靠台南、台中、板橋、台北，預計在隔日凌晨0時25分、0時35分抵達南港站。

台灣高鐵表示，旅客可透過「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票及高鐵合作便利商店，或在各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買車票，並提醒乘車旅客留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。

