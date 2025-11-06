線上旅展與雙11同步開搶！旅遊電商平台樂園買一送一 全站折1111元或3折起

【旅奇傳媒/編輯部報導】Klook 年末最強旅遊優惠來襲！11/05-11/14一連10天，「Klook 線上旅展」祭出「全站折1111元」、「全站3折」、「eSIM 10元起」超狂優惠，11/11當天更於整點推出8場「買1送1」瘋搶活動，最受歡迎的全球多座環球影城、迪士尼樂園都在內，如日本環球影城、香港迪士尼樂園等。為了讓旅客的普發一萬再放大，同步加碼延長「買日韓泰港澳飯店送台灣飯店」、「每週137最便宜」好評優惠活動，讓旅客享受最超值的出遊體驗！

全站折1,111元和3折優惠限時搶

「Klook 線上旅展」活動期間，每日凌晨00:00開搶全站96折優惠碼，最高可折抵1,111元；11/05 11:00也準時釋出全站限量「3折券」，無論是預訂飯店住宿、交通票券、美食體驗或景點門票，通通都能使用。

出國必備 Klook eSIM 只要10元起

無論前往日本、韓國、香港或歐洲和紐澳，只要輸入指定優惠碼，7天1GB 流量最低只要10元，還能補差額升級更多天數方案。 Klook eSIM 支援 App 內一鍵開通、隨時加值，並提供「不穩就退」服務，幫助旅客從打卡導航到追劇，全程零斷線！

11/11 8場超狂買1送1嗨到最高點

11/11當日，11:00-18:00推出整點瘋搶「買1送1」活動，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。不論是大人小孩都瘋狂的全球各地環球影城、迪士尼樂園，像是「日本環球影城」、「新加坡環球影城」，以及「香港迪士尼樂園」、「加州迪士尼樂園」等，還有超熱賣「釜山通行證」、「首爾 Wild Wild 猛男秀」，及經典必去的「澳門水舞間」、「紐西蘭冰川直升機健行體驗」都在內，有機會以買1送1的超狂價格盡情暢玩，獲得雙倍快樂與回憶。

放大普發一萬！加碼延長「買飯店送飯店」

優惠 為感謝旅客熱烈好評，也希望讓大家領到的普發一萬再放大，Klook 特別加碼延長「買飯店送飯店」、「每週137最便宜」好康！即日起至11/16，輸入指定優惠碼訂購日韓泰港澳飯店，現折最高1,000元，完成訂單再贈台灣住宿金500元。

此外，每週一、三、日限定優惠也輪番上陣，包含週一全球指定樂園下殺1折、釋出飯店「百元破盤價」優惠碼；週三放送日本飯店3折優惠；週日再推指定行程7折禮遇。每天都有驚喜價，不論去哪裡玩都能撿到滿滿好康！

▲紐西蘭首庫克山塔斯曼冰川直升機健行體驗。 圖：Klook／提供

線下旅展 Klook 美國館 滿1萬享9折優惠

根據 Klook 數據，今年暑假台灣旅客預訂美國商品的預訂量較去年同期激增2倍。看準美國旅遊熱度持續升溫，也將於11/07-11/10「ITF台北國際旅展」期間，於美國館設置實體攤位。凡現場購買 Klook 美國商品滿1萬元，輸入限量優惠碼即享9折，最高折抵1千元；買加州迪士尼樂園門票再贈唐老鴨玩偶，送完為止。更可參加美國館指定任務，天天抽美國來回機票，讓旅客線上線下都能享受重磅優惠！

指定信用卡與支付消費 多重回饋超划算

不只票券優惠驚人，各種銀行好康也別錯過！「Klook 線上旅展」與雙11活動期間，刷國泰世華 CUBE 信用卡訂購日本指定商品，享最高11.3%小樹點（信用卡）回饋；持中國信託 LINE Pay 卡預訂 Klook 全站海外飯店，也享20% LINE POINTS 回饋。此外，11/07-11/10指定時段使用 LINE PAY 單筆消費結帳滿2,000元，再加碼 LINE POINTS 3% 回饋，不只玩得開心，更聰明消費！

