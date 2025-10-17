快訊

最有人情味的「好客行旅號」出發！ 胖卡車見面會帶你體驗正港台灣味

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
好客行旅號出發。圖／交通部觀光署提供
好客行旅號出發。圖／交通部觀光署提供

台灣最有人情味的旅宿品牌啟航囉！交通部觀光署推出《台灣好客民宿嘉年華》系列活動，除串聯宜、嘉、南三地展攤巡迴快閃活動外，還有「好客日記」感動故事徵集及「拍下好客」打卡抽獎活動，搭配「好客民宿月」提供聯合優惠，邀請旅人一起體驗台灣最真誠、最動人的民宿文化。

好客行旅號出發。圖／交通部觀光署提供
好客行旅號出發。圖／交通部觀光署提供

好客民宿嘉年華活動是由可愛的胖卡車化身「好客行旅號」從台北出發，以巡迴方式展開全台三場的快閃實體活動，首站於10/17~10/19開抵宜蘭蘭陽原創館，開啟熱鬧的第一場見面會；第二場10/24~10/26移師台南漁光島，最後一站於11/14~11/16來到嘉義KANO園區。

另外，還有線上活動，包括「好客日記—分享你記得的台灣味」及「拍下好客 遇見好客」，邀請旅人寫下與好客民宿相遇的感動故事，或拍下與好客民宿標章的合影，就有機會抽中住宿券及「好客好禮」等驚喜大獎；並同步推出「好客民宿月線上聯合優惠」活動，於官網集結全台好客民宿推出的住宿與體驗優惠方案，讓旅客一次選擇喜歡的好客民宿。

嘉年華快閃活動現場展示五台主題攤車，化身「一間間縮小版的民宿」，結合民宿主人的故事展演、DIY體驗、集章抽獎與在地美食，讓民眾擁有沉浸式體驗，感受好客精神的溫度。全台好客民宿主人也將輪番登場，從自然生態、文化漫遊、親子寵物、美食饗宴到特色建築，帶來不同風格的款待與故事，每一站都將呈現獨一無二的「台灣味」，讓旅人走進故事、走進人情。

好客行旅號出發。圖／交通部觀光署提供
好客行旅號出發。圖／交通部觀光署提供

民宿 觀光 在地美食 沉浸式體驗 DIY

