泡湯、美食、住宿一次滿足！北投麗禧年度最強線上旅展限時開賣

長年熱銷商品「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，年度最低價，9,999元即可入住。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

秋冬泡湯旺季來臨，全台唯一擁有米其林入選餐廳的度假飯店──北投麗禧溫泉酒店，於10月20日至11月10日23點止，推出年度線上旅展限時優惠活動，所有票券祭出全年最低折扣，住宿券最低42折起、泡湯美饌僅2,580元起，讓旅客以超值價格享受頂級溫泉假期。

雅緻山景房一泊一食 限時下殺9,999元

北投麗禧每年旅展最受矚目的熱銷商品「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，今年再度登場，以年度最低價9,999元（原價24,000元，約42折）限時開賣。此券包含15坪山景客房住宿一晚、兩客「麗禧晨之光早餐」、迎賓水果與鳳梨酥點心、免費迷你吧使用，並可暢享露天風呂及戶外風呂設施。飯店位於北投制高點，四周環繞青山綠意與白磺泉霧氣，讓旅客在靜謐山林中徹底放鬆，是年度最受歡迎的度假優惠之一。

米其林推薦雍翠庭臺式餐廳價值2,380元+10%的「經典套餐」。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

米其林推薦餐廳聯手打造 豪華客房一泊二食15,999元

想兼顧溫泉與美食體驗的旅客，可選擇「雅緻豪華客房一泊二食券」，每張15,999元（原價31,236元，約51折）。旅客可入住高樓層豪華客房，享受雙人晚餐與早餐兩客。晚餐可選擇連續三年榮獲米其林推薦的「雍翠庭臺式餐廳」，品嚐塔香三杯龍蝦球與櫻桃木燻澳洲和牛頰；或於「C’est Bon歐陸餐廳」享用澳洲M8和牛佐法式胡椒醬汁套餐。結合山景、白磺泉與米其林美饌，北投麗禧打造頂級度假新體驗。

露天風呂(大眾湯)，每套10張售價13,000元，以優惠價格享受9米挑高中庭花園風呂。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

「泡湯＋用餐」套票登場 秋冬一日遊完美提案

為滿足想短暫放鬆的旅客，今年北投麗禧新增多款「泡湯加用餐」組合券，讓旅客一日即可享受美湯與美食：

• 露天風呂午餐券：每張2,580元（原價3,118元），含露天風呂入場一次與價值1,380元午間套餐。

• 獨立湯屋午茶券：每張2,950元（原價3,435元），含雙人獨立湯屋90分鐘及桂花樹下午茶。



• 獨立湯屋午餐券：每張4,760元（原價5,536元），可同時享受私密湯屋泡湯與午餐雙重體驗。

北投麗禧的白磺泉源自陽明山大磺嘴第一口泉源，泉質純淨柔潤，並多次榮獲網友票選「全台最佳溫泉飯店」，成為泡湯愛好者必訪首選。

「露天風呂午餐券」午餐可享法國藍帶主廚領軍C’est Bon歐陸餐廳價值1,380元+10%的「慢燉澳洲巧克力和牛臉頰」。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

即買即用泡湯券 享受專屬靜謐時光

旅展期間也推出兩款即買即用泡湯套票，讓泡湯更輕鬆：

• 露天風呂套票：10張售價13,000元（原價18,000元，約72折），可盡享百坪露天風呂設施，含冷熱泉、蒸氣室、桑拿與飲品小點。

• 獨立湯屋套票：3張6,600元（原價7,500元，約88折），雙人使用90分鐘，另贈手工奶酪兩份。

無論是好友結伴或情侶約會，都能在白磺泉香氣中，享受放鬆與私密的療癒時光。

儷漾SPA限時8折 再送局部療程券

北投麗禧自有品牌「儷漾SPA」同步推出年度回饋，每套12,000元（原價15,000元，約8折），再加贈局部療程券乙張。套券可選擇60分鐘東方經絡療程或90分鐘歐式芳香精油療程，由專業芳療師以五行精油調理全身，釋放長期壓力。加贈療程可任選背部舒壓、頭部放鬆或手部保養，打造完整五星級紓壓之旅。

儷漾SPA券每套12,000元，享超人氣「60分鐘東方經絡療程」，再加贈局部療程券。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

年度唯一旅展 錯過再等一年

北投麗禧線上旅展為年度唯一優惠檔期，活動期間自10月20日至11月10日止，所有住宿券、湯券及SPA券皆可於北投麗禧官網線上購買並立即使用，操作簡便、安全便利。飯店表示，此次活動為全年最低價回饋，數量有限、售完為止。

消費者可至北投麗禧溫泉酒店官網 https://reurl.cc/6q1Gnk 查詢詳細資訊，或洽詢專線（02）2898-8888，立即搶購秋冬療癒的奢華溫泉之旅。