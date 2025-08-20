機票新台幣0元起！ 「越捷航空」推台灣旅客專屬限時優惠 20公斤托運行李免費

【FunTime小編群】近幾年，隨著廉價航空的普遍與盛行，不少人會選擇較多紅眼班機的廉航來省下機票錢。桃園機場是台灣航線數最多的機場，不少航線目前都只有桃園出發，此外，桃園機場更於2017年，創下4500萬的乘客運輸量。雖現今已有相當方便的機場捷運，但末班車都在晚上十一點半前就結束行駛，對於紅眼班機的旅客來說，要抵達市區或是凌晨前往機場並不是件容易的事。因此，今天小編決定特別為大家整理幾間廣受好評的桃園機場住宿，即使搭乘紅眼班機一樣能睡好睡滿，還不用擔心趕不上飛機！

2025-08-16 09:00