機票新台幣0元起！ 「越捷航空」推台灣旅客專屬限時優惠 20公斤托運行李免費
【旅奇傳媒/編輯部報導】越捷航空推出超值票價與專屬優惠，邀請台灣旅客自台北、台中及高雄直飛越南河內、胡志明市，以及自台北飛往富國島，暢遊越南魅力之都與熱門海島。此優惠活動為慶祝越南國慶80週年（9月2日）特別推出，並延展適用期間，讓旅客能輕鬆規劃越南之旅。
即日起至2025/08/20（台灣時間），越捷提供80萬張 Eco 票價優惠機票，最低票價僅 TWD 0元起（不含稅金）。適用航線包括台灣直飛越南各大航點、越南境內航線及其他國際航線，搭乘期間為2025/09/15-2026/05/27。旅客可透過 www.vietjetair.com 或 Vietjet Air App 訂購。此外，於活動期間購買2025/09/15-12/15之國際航線 Eco 機票的台灣旅客，還可享有免費20公斤托運行李（詳細資訊請參閱越捷航空官網）。
為增添節慶氛圍，越捷亦特別推出以下限定驚喜：
■ 7.1折機上餐飲與紀念品優惠：凡穿著帶有越南國旗元素服飾搭乘航班，即可於2025/08/18-09/02享有優惠。
■ 機上文化體驗：部分節慶航班將安排驚喜表演，陪伴旅客度過難忘旅程。
赴越南旅遊的旅客亦可參觀於2025/08/28-09/05在河內越南國家會展中心舉辦的「獨立－自由－幸福80週年」展覽。越捷將於現場呈現航空發展歷程，展示其作為連結越南與世界的重要橋樑，並規劃 AI 與 VR 互動體驗、限量「Patriot」系列商品及抽獎活動，增添參觀亮點。
憑藉現代化、省油機隊與不斷拓展的航線網絡，越捷為台灣旅客提供兼具親民票價、優質體驗 的最佳選擇。旅客可在機上享用道地越南美食，包括牛肉河粉、法式麵包三明治、越式冰奶咖啡等經典料理，以及多樣國際餐飲。從越南出發，旅客更可便捷轉乘越捷班機，探索亞太各大熱門旅遊目的地。座位有限，立即訂票，開啟越捷之旅，探索越南與世界！
