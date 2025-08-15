V-Class 讓旅程變生活延伸：從球場到露營，家的舒適一路相伴

圖／台灣賓士 提供

在多數人印象中，家庭用車的價值往往停留在「多人乘坐」與「大空間」的實用層面，但 Mercedes-Benz V-Class 正在改寫這個公式。這款被譽為「可移動的客廳」的豪華 MPV，不只是載人，更是在每一段旅程中，把家的氛圍與生活節奏完整打包上路。

親子日常的延伸

週末的球場邊，V-Class 打開滑門，第二排座椅搭配商務折疊桌，瞬間成了臨時客廳。孩子補水、擦汗，甚至在桌面上完成作業都不成問題。返程途中，桌面換上故事書與小零食，寬敞的車室與隔絕外界噪音的靜謐感，讓後座變成最放鬆的閱讀角落。

圖／台灣賓士 提供

週末微露的核心舞台

對喜歡露營卻又不想繁複打包的家庭，V-Class 的靈活行李艙設計是一大優勢。後艙能輕鬆收納爐具、摺疊椅與野餐籃，到達草地後，第二排成為活動核心，桌上是現沖的咖啡與翻開的地圖，車尾則是隨手可取的餐具與食材。可滑移、可旋轉的座椅配置，讓團聚時每個人都能面對彼此，增添交流的溫度。

城市輕度假的角色切換

V-Class 不只適合家庭，也為雙重身份的上班族提供理想方案。商務人士在行程間，能利用折疊桌進行簡報檢視或遠距會議；闔上筆電後，旋轉座椅就能面向孩子，一起動手完成手作。隔音優化與穩定的懸吊系統，確保車內既安靜又平穩，讓不同場景無縫切換。

長輩同行的貼心細節

對攜帶長輩出遊的家庭，高坐姿設計與寬敞進出步態空間，減少了上下車的負擔。沿途可以隨時停靠休息，泡壺茶、伸展筋骨，並在全景式玻璃天窗下，欣賞窗外的山水雲影。旅途不再趕路，反而更貼近生活節奏。

圖／台灣賓士 提供

V-Class 的魅力不只是奢華內裝與三芒星的光環，更在於它將「家」的概念放進車艙設計裡：靈活座椅變化、充裕置物空間、舒適乘坐感與多用途折疊桌，構成了一個可以隨時展開生活場景的移動空間。對於注重家庭互動與旅程質感的車主而言，V-Class 不是旅程的配角，而是承載故事的主舞台。