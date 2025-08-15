快訊

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

空服員也不知！亞航突改降南韓金浦 機長廣播「抵達仁川」乘客一看傻了

823罷免再失利就下台？ 卓榮泰：政治工作者隨時對國人負責

V-Class 讓旅程變生活延伸：從球場到露營，家的舒適一路相伴

撰文／ 趙克立

圖／台灣賓士 提供
圖／台灣賓士 提供

在多數人印象中，家庭用車的價值往往停留在「多人乘坐」與「大空間」的實用層面，但 Mercedes-Benz V-Class 正在改寫這個公式。這款被譽為「可移動的客廳」的豪華 MPV，不只是載人，更是在每一段旅程中，把家的氛圍與生活節奏完整打包上路。

親子日常的延伸
週末的球場邊，V-Class 打開滑門，第二排座椅搭配商務折疊桌，瞬間成了臨時客廳。孩子補水、擦汗，甚至在桌面上完成作業都不成問題。返程途中，桌面換上故事書與小零食，寬敞的車室與隔絕外界噪音的靜謐感，讓後座變成最放鬆的閱讀角落。

圖／台灣賓士 提供
圖／台灣賓士 提供

週末微露的核心舞台
對喜歡露營卻又不想繁複打包的家庭，V-Class 的靈活行李艙設計是一大優勢。後艙能輕鬆收納爐具、摺疊椅與野餐籃，到達草地後，第二排成為活動核心，桌上是現沖的咖啡與翻開的地圖，車尾則是隨手可取的餐具與食材。可滑移、可旋轉的座椅配置，讓團聚時每個人都能面對彼此，增添交流的溫度。

城市輕度假的角色切換
V-Class 不只適合家庭，也為雙重身份的上班族提供理想方案。商務人士在行程間，能利用折疊桌進行簡報檢視或遠距會議；闔上筆電後，旋轉座椅就能面向孩子，一起動手完成手作。隔音優化與穩定的懸吊系統，確保車內既安靜又平穩，讓不同場景無縫切換。

長輩同行的貼心細節
對攜帶長輩出遊的家庭，高坐姿設計與寬敞進出步態空間，減少了上下車的負擔。沿途可以隨時停靠休息，泡壺茶、伸展筋骨，並在全景式玻璃天窗下，欣賞窗外的山水雲影。旅途不再趕路，反而更貼近生活節奏。

圖／台灣賓士 提供
圖／台灣賓士 提供

V-Class 的魅力不只是奢華內裝與三芒星的光環，更在於它將「家」的概念放進車艙設計裡：靈活座椅變化、充裕置物空間、舒適乘坐感與多用途折疊桌，構成了一個可以隨時展開生活場景的移動空間。對於注重家庭互動與旅程質感的車主而言，V-Class 不是旅程的配角，而是承載故事的主舞台。

咖啡 露營 野餐 上班族

相關新聞

「滑」進飯店！85公尺橫越湖面 綠舞加碼「平日入住加人不加價」

中秋佳節不只是吃月餅賞月，還能來一場「空中飛越」的全新體驗！綠舞國際觀光飯店即日起至10月20日限時推出「乘月飛行－卡比...

帶著毛孩去旅行！這3家飯店迎萌寵 專屬備品、俱樂部齊登場

想帶著毛孩一起去旅行，星飯店推出各種款待專案，讓萌寵變身貴客，打造專屬備品、獨享俱樂部，讓家中毛孩也能度假享禮遇。

口水直流「雞」會難得！頂級酒店公寓1房1廳 再爽吃雙人套餐「每人只要3500元」

瀚寓酒店推出「饗樂時機」住房專案，將頂級住宿與經典美饌完美結合，即日起至9月30日，凡連續入住菁英套房兩晚以上，每晚只要7,000元起，不僅享有一房一廳的私密空間，更可於入住期間至館內餐廳「弈夢紅樓」，品嚐價值1,880元+10%的「蒜香脆皮雞雙人套餐」，為夏日假期增添豐富滋味。

颱風楊柳攪局　明晚「大稻埕夏日節煙火秀」確定取消

颱風楊柳來襲，北市觀光傳播局宣布，8/13大稻埕煙火、音樂展演取消，颱風期間請注意天氣警報，並做好各項防颱措施。

七夕快到了還沒脫單？台灣最靈驗「月老廟」分享給你

當七夕或情人節一到，身邊朋友不是放閃、就是曬對象，看得人心癢癢、又有點不是滋味？總覺得愛神怎麼都沒眷顧到自己？別氣餒，說不定是還沒拜對月老而已！小編整理出全台人氣超旺、靈驗有口皆碑的月老廟，讓你求桃花不求人、把好姻緣牢牢牽緊緊。

男友救星現身！ 全台「24小時無人花店」七夕花禮就靠它 百款現貨「永生香皂花束」 最低599元帶走

男友救星現身！ 全台「24小時無人花店」七夕花禮首選 百款現貨「永生香皂花束」 最低599元就能帶走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。