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航港局列搭客船6大注意事項 實名制8/4上路

中央社／ 台北11日電
示意圖，圖為台馬輪。圖／航港局提供
示意圖，圖為台馬輪。圖／航港局提供

暑假為出遊旺季，交通部航港局今天列出6大搭乘客船注意事項，包括搭船實名制8月4日上路，乘客登船必須出示證件查驗，並提醒勿帶危險物品登船。

航港局今天召開記者會，宣布7月啟動海運安全季宣導活動，首月活動以客船為主軸，為加強民眾及業者安全意識，並配合航安政策新制，整理出搭乘客船務必注意6大安全事項。

航港局副局長陳賓權表示，韓國客輪世越號船難發生後，就在思考若發生船難事件，若不知道船上有哪些人，就無法提供乘客名單，恐影響後續事故調查；航港局已修正客船管理規則第37之1條，增訂搭船實名制規範，將於8月4日正式實施。

陳賓權指出，已輔導業者改善驗票技術，民眾買票後，船票上的QR Code就有其姓名、電話等資料，登船經掃描就能確認身分，加速登船效率。

陳賓權指出，6大安全事項包括：乘客必須在登船時出示身分證明文件，供船方查驗；登船前需經過行李安檢，禁止乘客攜帶船舶法第34之1條公告危險物品登船（包含爆炸、易燃、高揮發性等10項危險物品）；登離船時需注意客船與碼頭間隙，避免踩空導致意外。

此外，登船後應注意救生衣擺放位置，並熟知正確穿戴方式；避免在船艏、艉等搖晃較大的危險區域逗留，乘客應於艙內坐好；行李應按船方指定位置擺放，避免阻礙逃生動線。

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