一店兩吃！ 宜蘭新開店「芋頭鹹粥」料多實在 下午變身「QQ球」外國人老闆熱情服務超加分

宜蘭隱藏版美食被挖出來了！位於宜蘭市大坡路上近期曝光的神祕小店，最特別就在於一店兩吃「芋頭鹹粥＋QQ球」，早上賣的是誠意十足的蔬食芋頭鹹粥，下午則搖身一變成為台式國民零嘴QQ球，還有老闆熱情服務超加分！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

宜蘭市大坡路二段近期開了一間低調小店，早上賣芋頭鹹粥、下午轉賣蹦咻QQ球，一店就能品嘗兩種不同風味，價格親民又新鮮，適合當地人和遊客順路吃早餐或下午茶。

店家每日上午7:00到12:00限定供應「芋頭鹹粥」，小碗只要55元、大碗70元。部落客「宜蘭ㄚ欣」特別推薦這碗芋頭鹹粥，芋頭煮得鬆軟綿密，入口即化，搭配滿滿配料，包括豆皮、杏鮑菇、香菇、胡蘿蔔等，份量十足卻沒有多餘素料，味道自然鮮甜，喝完後暖胃又滿足。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

來到下午15:00到20:00期間，店家瞬間轉切改賣蹦咻QQ球，小份30元、大份50元，走的是厚實路線，外皮比一般市售版更有厚度，口感偏硬且極具嚼勁，咬下去很有彈性，是小資族午茶的首選。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

這間店老闆其實是剛從國外移居宜蘭約兩個月的「新住民」，雖然中文還不太流利，但態度非常熱情，會努力跟上門的饕客互動。目前老闆也正加緊練習炸QQ球的火侯與手感，相信口感會越來越穩定。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

現在去還有驚喜！為了回饋顧客，現場推出開幕優惠：只要購買QQ球滿200元，即贈送保溫瓶一個，數量有限，送完為止。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

芋頭鹹粥＋蹦咻QQ球

．地址：宜蘭市大坡路二段195號

．營業時間：早上7:00-12:00（芋頭鹹粥）／下午15:00-20:00（QQ球）

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