花蓮溫泉慢旅行：泡湯＋看山景一次滿足

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
元湯溫泉居 。圖／agoda
元湯溫泉居 。圖／agoda

【FunTime小編群】提到花蓮瑞穗，你是不是總聯想到瑞穗牧場的瑞穗鮮奶呢？今天要來介紹花蓮瑞穗溫泉，泉質與日本天皇級的有馬溫泉泉質相同，溫泉水為金黃色，有金黃色生男之泉的美名，是許多人慕名而來的泡湯聖地！來看看有哪些推薦的瑞穗溫泉住宿吧！

花蓮溫泉｜快速導覽

來到花蓮瑞穗泡湯，但還沒想要住宿要怎麼選嗎？以下兩種住宿風格推薦給你，快來找找自己最理想的住宿類型吧～

➢ 花蓮溫泉飯店：頂級奢華的度假飯店，舒適客房ｘ豐富的飯店設施

➢ 花蓮溫泉民宿質感特色民宿，群山環繞的莊園，或是現代日式風民宿

花蓮溫泉飯店推薦

花蓮溫泉飯店有著你絕對想像不到的高級感，氣派大廳、城堡級別的客房或是庄園渡假村等，另外還有設置超級豐富的飯店設施，像是兒童主題樂園或是溫泉水樂園等，是一生生必來體驗一次的花蓮溫泉飯店。

瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗天合國際觀光酒店 。圖／agoda
瑞穗天合國際觀光酒店 。圖／agoda

瑞穗天合國際觀光酒店 。圖／agoda
瑞穗天合國際觀光酒店 。圖／agoda

瑞穗天合國際觀光酒店 。圖／agoda
瑞穗天合國際觀光酒店 。圖／agoda

瑞穗天合國際觀光酒店是天成集團旗下的飯店，是一座佔地兩萬坪的歐風城堡，相當於6.6個台北火車站，完全不愧對「台版迪士尼」、「台版霍格華茲」的稱號！園區內住宿分為四大區，分別是夢幻的城堡區、有巨型互動劇院的莊園、設有私人泳池的格蘭別墅、房間內有旋轉溜滑梯的親子別墅。其實每一個住宿區都各有不同卻又豐富的設施：電競室擬真賽車、跑跑甩尾車、桌遊室、積木樂園等等（好想要每個區域都住一輪啊！）。不過最厲害的是瑞穗天合國際觀光酒店最引以為傲的金色水樂園，園區內除了溫泉水療SPA區，還有兒童戲水池、兩層樓高的滑水道，是全台獨一無二的溫泉主題水樂園，絕對是來花蓮瑞穗溫泉的首選住宿飯店啊！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

花蓮溫泉民宿推薦

如果是喜歡住在較靜謐的地方，又或者是喜歡有設計感的住宿，這幾間花蓮溫泉民宿絕對會讓你愛上！群山環繞的莊園，又或者是現代日式風格的民宿等，每間的風格都超有特色！

瑞穗山下的厝溫泉民宿

瑞穗山下的厝溫泉民宿 。圖／agoda
瑞穗山下的厝溫泉民宿 。圖／agoda

瑞穗山下的厝溫泉民宿 。圖／agoda
瑞穗山下的厝溫泉民宿 。圖／agoda

瑞穗山下的厝溫泉民宿 。圖／agoda
瑞穗山下的厝溫泉民宿 。圖／agoda

瑞穗山下的厝溫泉民宿，由客家老屋改建，傍山而建，也因為在山邊，剛抵達時可能會有一種錯入秘境的錯覺，頗為夢幻～房間內設計得非常有質感帶有日式風情，清水模建築與木質建材讓老房子和新建築完美結合，每間房間都有戶外半露天池，可以好好享受瑞穗黃金湯；瑞穗山下的厝溫泉民宿房間相當寬敞、採光很好、戶外半露天私人溫泉池也很大！另外也有公共露天溫泉，開放時間為20:00～21:30，記得著泳裝來泡黃金湯喔！

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段137號

松邑莊園

松邑莊園 。圖／agoda
松邑莊園 。圖／agoda

松邑莊園 。圖／agoda
松邑莊園 。圖／agoda

松邑莊園 。圖／agoda
松邑莊園 。圖／agoda

松邑莊園彷彿一座別緻的小型渡假村，莊園前有一片經過細心整理得漂亮草皮，而另一邊則是壯麗的花東縱谷。莊園也提供飛盤、羽毛球具、水泡泡等讓住客可以盡情放鬆玩樂！松邑莊園的房間採用清水模建築，房間裡也有獨立溫泉池，來到這裡一定要泡一泡瑞穗黃金溫泉原湯才舒服呀～也有提供住客免費使用日式湯屋、冷泉戲水池、星空泡腳池，另外還有付費預約制的SPA可以享受，到了花蓮很推薦來這裡泡泡溫泉暖暖身子。

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段2巷37號

延伸閱讀>>【花蓮溫泉】泡湯渡假必住！精選5間花蓮瑞穗溫泉飯店

想知道更多實用花蓮旅遊攻略，請看「花蓮旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 民宿 城堡

FunTime旅遊比價

追蹤

