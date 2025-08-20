萌力全開！花蓮六十石山、赤科山花海綻放 金針花季正式開跑

快訊

花蓮金針花季正式開跑（圖為赤科山）。　圖：shutterstock／來源
花蓮金針花季正式開跑（圖為赤科山）。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年「花蓮金針花季」正式開跑！滿山遍野的金色金針花海開始迎客，花季與相關旅遊活動可於花蓮縣政府官網查詢，直到10/12結束，是台灣東部暑期旅遊的重要行程。花蓮縣長徐榛蔚日前出席「2025花蓮金針花季記者會」，歡迎全世界的遊客造訪花蓮賞金針花美景，大口深呼吸療癒心靈。

縣長徐榛蔚表示，花蓮好山好水，尤其富里鄉與玉里鎮的金針花季，每年都正值台灣國旅的高峰時期，正好提供鄉親們一個紓壓解放，徜徉山水之間的美好環境，搭配富里鄉農會與玉溪地區農會精心規劃的季節旅遊行程與相關活動，可以好好款待來自各方的好朋友。

徐縣長指出，花蓮下半年精彩活動百花齊放，包括2025年「秀林 kndsan 海洋生活音樂節」、「七星潭流星花蓮星光音樂會」、「2025縱谷原遊會－部落食樂園」、「富里六十石山半程馬拉松勇者挑戰賽」以及「花蓮太平洋溫泉季」等，歡迎大家買張車票造訪花蓮，體驗山海交融的自然魅力與在地文化的熱情款待，感受最具特色的花蓮生活風貌。

▲玉里赤科山則延續之前的合作，請出卡娜赫拉的小動物們P助與粉紅兔兔站台。　圖：花蓮縣政府／提供
▲玉里赤科山則延續之前的合作，請出卡娜赫拉的小動物們P助與粉紅兔兔站台。　圖：花蓮縣政府／提供

花蓮富里六十石山與玉里赤科山當地大量種植金針花，形成綿延山間的金色花毯，壯麗非凡，因此除了農民收穫出售之外，今年兩山各留花40公頃，由花蓮縣政府支持，富里鄉農會與玉溪地區農會規劃執行金針花季，規劃多個景點，搭配在地美食、特色伴手禮、店家消費優惠等。

▲富里由褔猩、貓貓蟲咖波、Dora 朵拉等可愛的吉祥物為六十石山發聲。　圖：花蓮縣政府／提供
▲富里由褔猩、貓貓蟲咖波、Dora 朵拉等可愛的吉祥物為六十石山發聲。　圖：花蓮縣政府／提供

為了塑造輕鬆有趣的旅遊氛圍，今年六十石山與赤科山的花季規劃，不約而同地請出萌寵吉祥物，富里由褔猩、貓貓蟲咖波、Dora 朵拉等可愛的吉祥物為六十石山發聲；玉里赤科山則延續之前的合作，請出卡娜赫拉的小動物們P助與粉紅兔兔站台，透過各種方式與遊客互動，讓今年的金針花季萌力爆錶！

今年的金針花季不僅規劃嚴謹有趣，也得到許多支持，台灣的長期友邦－吐瓦魯國駐華大使法莉莉大使（Ambassador of the Embassy of Tuvalu to the Republic of China -Taiwan-, Ms. Lily Tangisia Faavae）也特別出席記者會，展現與花蓮縣間深厚的友好情誼。同時，長住花蓮10年，今年金曲獎台語歌后李竺芯也到場獻唱，為花季揭開序幕。

▲富里各項特色伴手禮。　圖：花蓮縣政府／提供
▲富里各項特色伴手禮。　圖：花蓮縣政府／提供

今年富里六十石山除了安排吉祥物帶來歡樂氣氛之外，更與在地民宿合作導覽結合旅宿行程，同時以四大活動主軸交織起金針花季的旅遊行程。除了設置茶席體驗，日出導覽與星空觀賞行程之外，也提供各項特色伴手禮，並舉辦拍照填問卷抽獎活動，讓訪客們有得吃又有得拿。

▲卡娜赫拉肖像授權不僅用在花季活動主視覺，同時製作玉里限定版聯名文創商品。　圖：花蓮縣政府／提供
▲卡娜赫拉肖像授權不僅用在花季活動主視覺，同時製作玉里限定版聯名文創商品。　圖：花蓮縣政府／提供

玉里赤科山則再次取得日本卡通人物卡娜赫拉肖像授權，人偶也在記者會與大家見面，不僅用在花季活動的主視覺之外，同時製作限定版聯名文創商品讓遊客可以購回紀念。賞花專車行程更讓遊客徜徉花海打卡拍美照、蒐集赤科山完整美景、手做體驗、享受風味美食，漫遊更忘憂。

此外，為了回饋帶愛到花蓮，以行動支持花蓮鄉親的遊客，六十石山與赤科山同時推出優惠活動。羅山展售中心有褔星米餅買三送一方案。赤科山遊客可以花費330元購買樂遊券，就可持券在玉溪地區農會及赤科山合作店家消費500元，等於享受約7折的好康。相關活動可臉書搜尋「花蓮縣富里鄉農會」、「愛。稻鎮 玉溪地區農會」。

