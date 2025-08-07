快訊

入住森林系生態祕境　抓蝦戲水、夜間尋蛙，親山近水童趣一夏

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

酷暑逼人，不想汗流浹背趕行程，不妨入住蓊鬱的森林系旅居，放空身心吧！「紫森林－三富休閒農場」前身為三富休閒農場，創立至今已超過30年。農場創辦人徐文良為宜蘭在地人，懷抱著愛鄉愛土的心，因曾目睹過度開發導致土石流，深感環境維護的重要性。自購得這片土地後，便將原本的柚子林轉型為休閒農場，陸續引進多樣水土保持與景觀植物，並堅持不使用農藥及化學肥料，致力以自然生態工法維持生態平衡。經年累月耕耘，使園區逐漸恢復生物多樣性，如今在農場內可觀察到22種蛙類、70-80種蝴蝶、蛾類、蜘蛛、螢火蟲、食蟹獴、台灣獼猴、白鼻心、山羌等昆蟲與動物，綠意盎然又充滿蓬勃生機。

過去，三富休閒農場在生態環境營造方面口碑卓著，尤其在生態旅遊表現更為突出。疫情期間，農場啟動大規模改造計畫，彌補過往設施不足，使住宿、會議、活動與餐飲空間的品質大幅提升，並以新名「紫森林」全新亮相。現在的三富休閒農場與紫森林雙品牌並存，前者持續深耕生態與棲地營造，滿足大自然（動植物）需求；後者則專注於服務與體驗，滿足住客（人類）需求，力求實現生態與人文的均衡發展。

　

紫森林－三富休閒農場不僅是親近大自然的理想場域，更提供一系列獨具特色、寓教於樂的活動，從充滿童趣的手作DIY、令人期待的夜間生態探索，到消暑的淺池戲水與放鬆身心的精緻下午茶，讓遊客感受人與自然共存的和諧美好。

　

手作DIY超有趣

易於上手的星砂瓶因製作快速、成品美觀，深受遊客喜愛；印染體驗為疫情後新增項目，圖案設計可自由發揮，也可將青蛙、八色鳥等在地生態圖騰印上布袋，感受與地方文化的連結。

　

入住紫森林房親綠意

館內共有64間客房，包括因前方種有台灣欒樹而得名的欒樹館，設有閣樓房型；前身為咖啡廳、可獨立包棟的紫屋館，拉開窗簾即是滿眼綠意；以及讓入住者有如被森林環抱般體驗的森林館。

　

抓蝦戲水淺池超消暑

農場特別改造戲水淺池，引入新寮瀑布山泉，讓遊客泡腳玩水，並觀察水中生態。不僅深受孩子喜愛，連大人也樂趣無窮，據說即使寒流來襲的冬季，仍有遊客願意下水體驗。

　

夜間生態導覽

免費夜間生態導覽服務於晚間7點自大廳出發，春天來時還能見到不少黃緣螢飛舞求偶。透過解說員引導，還可能巧遇太田樹蛙、斯文豪氏天牛、灶馬、貪食沼蝦等暗夜精靈，增添驚喜與知識。

　

夢幻紫下午茶

下午茶提供咖啡、拿鐵、檸檬柚子茶、花果茶等飲品，以及餅乾、蛋糕等點心。可在池畔雅座邊品嘗邊欣賞魚兒悠游。供應時間彈性，除下午時段外，上午9:30∼11:30亦可憑券兌換。

　

店家資訊

紫森林－三富休閒農場

地址：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路161巷88號　

電話：03-9588-690　

網址：https://www.sanfufarm.com.tw/

費用：2人純住宿專案含早餐及夜間生態導覽3,500元起，農遊超市森林館雙人平日住宿券含早餐、下午茶、星砂瓶DIY兩份及夜間生態導覽3,800元起

備註：僅開放住客入園，暫停一日遊及入園參觀

　

入住森林系生態祕境　抓蝦戲水、夜間尋蛙，親山近水童趣一夏

