CP值平價美食！ 宜蘭「新久記烤鴨」燒臘便當轉型烤鴨快炒店 餐點份量都很大、也有無負擔「小份鴨」

我是一個很愛吃烤鴨的人，之前有跟朋友去吃過「 蘭城晶英酒店」內「紅樓中餐廳」的烤鴨大餐，真的就如大家說的一樣肥美多汁、吃完還會想再去吃，不過像我們這種小資族不是說想要去吃就花得起⋯⋯而且平常也沒那麼容易揪到一桌的親朋好友一起去宜蘭吃那麼貴的烤鴨，所以自從五、六年前吃過一次以後，就沒有什麼機會再吃第二次了⋯⋯不過前一陣子聽到一位宜蘭在地朋友的推薦，我才曉得原來在蘭城晶英酒店的附近還有另外一間「新久記烤鴨／新久記烤鴨店」，那裡沒有豪華氣派的裝潢，不過販售的是CP值突破天際的烤鴨、油雞以及一些熱炒的菜色，聽說深受當地民眾以及外地老饕們的推崇，而且這裡的烤鴨並不像一些有規模的烤鴨名店那樣規定一次一定要點一大份、人數不夠還不給你訂位⋯⋯這裡有「全鴨（760元）」、「半鴨（380元）」甚至一、兩個人也能無負擔去享用的「小份鴨（200元）」！對朋友不多的邊緣人來說真的是極大的福音啊～♪

基本資料（新久記烤鴨）

地址：宜蘭縣宜蘭市健康路三段13號

電話：(03)935-3351

營業時間：11:00 ~ 14:00／17:00 ~ 20:00

公休日：禮拜一

這間新久記烤鴨店位於健康路三段（門口其實還蠻不起眼的⋯⋯），從新月廣場走過來的話大約5~6分鐘，然後附近不遠處還有「奕順軒」、「火生餛飩麵店」、「金澤魯肉飯」、「神農豆花」等在地名店。

聽說新久記烤鴨店的前身是「新久記鴨莊」，當時販售的是各種燒臘便當，飄香了二十幾年，直到2017年才轉型成現在的樣子，不再提供一人份的便當，主要就是賣烤鴨、油雞跟比較適合多人一起吃的熱炒合菜。

店內大概就這些座位，看起來好像蠻空的、生意還好而已⋯⋯不過如果你們那麼想就大錯特錯了！！！

當天我們是剛營業沒幾分鐘就進去，是當天中午的第二組客人，不過店家是很勉強才讓我們進去吃，因為剩下的其他座位幾乎都被訂滿了，而且有些客人要點快炒類的料理，店家還回說「因為現在廚房太忙了，所以只提供 烤鴨和油雞而已」，我們那天還可以點到幾樣快炒算是很幸運⋯⋯

除了內用以外，這邊的 烤鴨和油雞也是可以外帶，當天我在用餐的過程中大概就有十幾組客人是來外帶的。

因為數量有限而且非常搶手⋯⋯所以我是建議內用要先訂位、外帶也要先打電話訂好烤鴨、油雞再去取餐，千萬不要傻傻到了現場才賭運氣啊～（不然很有可能會敗興而返，尤其是週末、假日的時候）

牆上的內用須知可以稍微看一下。

內用的菜單就長這樣，快炒類價格落在80~250元上下，乍看之下好像比某些標榜百元熱炒的餐廳貴一點，不過其實這邊的快炒份量都很大（我們兩個人吃差點飽死），多人一起來用餐的話大概平均一人只要兩百多元就可以吃得非常滿足！

【半隻烤鴨 380元】

我們這次只有兩個人來用餐而已，說實在的⋯⋯烤鴨只要點180元的「小份鴨」就夠吃了，不過現在部落客界競爭那麼激烈，大家拍的餐點都是在比浮誇的，所以後來我決定點半隻來吃。（當然點一整隻拍起來應該會更威，不過我還是要考量預算和食量）

p.s.其實我們那一餐大概只吃了這一盤的一半，另外一半是打包回飯店當宵夜來吃⋯⋯

這裡的烤鴨採用的是宜蘭最出名的「櫻桃鴨」，而且是挑選體格比較好、體型成熟的鴨子去進行爐烤，烤鴨來的鴨肉甜美多汁、口感一流，然後鴨皮的部份薄脆又帶點Q彈感，色澤也是油油亮亮，讓人一看就有口水要滴下來的感覺，而且320元這樣一大盤的份量真的很多～

光用聞的就覺得快凍未條了～而且我們那天還沒吃早餐，看到這麼香的 烤鴨上桌真的很想馬上大快朵頤一番。（很煎熬的是我原本想等我們點的所有菜都上桌再一起拍大合照，後來等了10分鐘都還沒上齊⋯⋯結果我就放棄大合照直接開吃了～）

這裡的 烤鴨直接吃就有醃料的鹹味以及鴨肉、鴨汁本身的甜味，不過再沾點店家自己熬煮的醬汁，會有一種更濃郁又下飯的滋味，真的很讚！

【小份雞 140元】

先跟大家說明一下，新久記沒有賣「烤雞」，這裡的「全雞（550元）」、「半雞（280元）」、「小份雞（140元）」指的都是「油雞」喔～（當天剛好有客人想來買「烤雞」，後來我就聽到了店家的說明）

雖然說小份的油雞賣相沒有像烤鴨那麼吸引人，而且宜蘭的雞肉也不像鴨肉那麼特別出名⋯⋯不過我真心覺得這裡的油雞真的也非常美味，愛吃雞肉的朋友也推薦可以試試。

這邊的油雞是真的蠻油的那一種⋯⋯不過芳香迷人，肉跟皮吃起來都滑滑嫩嫩，沒有一塊的肉質會讓人覺得柴柴的。

油雞搭配的是特調的辣醬油，有辣椒的香氣，不過其實辣度沒有很高。

開動以後就一塊接著一塊停不下來，比烤鴨還先被我們給清盤！

二訪的時候點了「小份鴨」和「小份雞」，兩份是放在同一個盤子上。

【白飯 15元】

白飯的話一碗15元，我們點了兩碗，結果那個量我覺得多餘一般兩碗的量，真的差點吃不完～

【紅燒雞蛋豆腐 120元】

上桌的時候份量真的有嚇到我們，因為這盤子非常大⋯⋯我們兩人最後真的是靠意志力才能把點的這些餐點給盡量吃完。（湯湯水水的食物吃一半實在也不太適合打包，但我們又希望盡量不要浪費食物）

這雞蛋豆腐吃起來有鐵板料理特有的香氣，很讓人眼睛為之一亮，然後除了豆腐以外還吃得到鮑魚菇、紅蘿蔔等蔬菜，醬汁甜甜鹹鹹帶有非常輕微的一點點辣度，我是還蠻喜歡的。

【香菇燒白菜 120元】

因為名稱裡面有「香菇」，所以我還以為上桌以後會看到大量的香菇，結果跟想像中似乎有點落差⋯⋯（不過我後來在網路上看到其他網友拍的照片的確加了不少香菇，所以有可能是我去的那天廚師忘記放香菇了？）

總之，這一盤白菜也還不錯吃啦～有一點像是在吃「白菜滷」的感覺，然後除了白菜以外還可以吃到不少豆皮，口感算是蠻好的。（我本來就很愛吃豆皮、豆腐、豆乾這類的東西）

【絲瓜炒蛤蠣 180元】

再來這一道是風味清爽的「絲瓜炒蛤蠣」，份量也是很大一份，我覺得完全對得起這個價格。

裡面的絲瓜都很大塊，炒到口感軟中帶脆，甜度很高，連湯汁都很鮮甜，然後蛤蠣每顆個頭也都不小，吃得出來都很新鮮。

【蛤蠣雞湯】

它算是一碗不小的湯品，兩個人各盛兩碗（店內有提供小碗可以自取）以後都還有剩喔～

雞湯裡的肉我記得大多都是雞腿肉的部份，然後蛤蠣都很大顆，湯頭的部份喝起來順口、不油膩，芳醇的雞湯中帶著些許蛤蠣的鮮味，似乎頗有解膩之功效呢！

當天因為廚房真的很忙，陸續湧入的客人讓餐廳的環境變得有點混亂，我們用餐也吃得很趕（後面還有很多人在等我們的座位），所以下次去宜蘭市區住的話，我應該會考慮外帶 烤鴨跟油雞回飯店慢慢吃，內用的氣氛讓人吃得不是很愉快⋯⋯（不過餐點是好吃的啦～）

新久記烤鴨

地址：宜蘭縣宜蘭市健康路三段13號

電話：(03)935-3351

營業時間：11:00 ~ 14:00／17:00 ~ 20:00

公休日：禮拜一

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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