玩墾丁就是要看海！墾丁大街x南灣沙灘x恆春市區住宿一次看

【FunTime小編群】講到南臺灣的旅遊勝地，一定會先想到墾丁，到墾丁玩絕對要住上一晚墾丁民宿，不管和朋友、親戚或是男女朋友，都非常適合到墾丁玩水、曬曬比基尼、看看夕陽後，再回到墾丁民宿好好睡一覺。曾經相當轟動的話題：「去沖繩玩還比去墾丁玩便宜！墾丁真的好貴！」今天小編就要告訴大家怎麼便宜玩墾丁和住墾丁民宿。

第一步，就是找到便宜的墾丁民宿！小編先精選了幾間下方的墾丁民宿，再透過FunTime比價網比價墾丁民宿，絕對可以讓大家的荷包省下大大的一筆錢。讓大家在酷熱的暑假，也可以好好玩墾丁，花小錢就入住高cp的墾丁民宿！

不管你是第一次來墾丁、熱愛玩水拍美照，還是偏好走訪古城、享受悠閒旅程，選對住宿區域真的差很多！這篇幫你整理3種常見住宿類型，對應不同旅人需求，讓你更快找到理想住宿地點：

➢ 墾丁大街附近：吃喝玩樂通通有，逛夜市、找美食超方便，適合喜歡熱鬧氛圍的你

➢ 南灣沙灘附近：走路就到沙灘，玩墾丁必住的海景房，適合喜歡看海、玩水的旅人

➢ 恆春鎮：鬧中取靜、生活機能優，想要走訪古蹟、吃小吃，住這裡真的超推

墾丁民宿推薦｜近墾丁大街、熱鬧便利

想體驗墾丁的熱鬧氣氛？選擇住在墾丁大街附近最方便！不僅吃喝玩樂通通有，晚上還能逛夜市、享受南部的熱帶氣息。走出民宿就能馬上感受墾丁的活力，是喜歡吃美食、熱鬧生活的最佳首選。

墾丁海堤112旅店

2020年中全新開幕的時尚旅店

墾丁海堤112旅店 。圖／agoda

墾丁海堤112旅店 。圖／agoda

2020年中全新開幕的墾丁海堤112旅店，正對著大灣沙灘海景，走路至墾丁只要3分鐘的路程，不管是要逛街、吃飯都非常方便。旅店整體設計時尚簡約，以超高的CP值提供各式經典客房，一大早起床還有豐富營養的早餐拼盤可以品嘗。其中墾丁海堤112旅店最厲害的就是頂樓的豪華海景vip雙人房，不僅擁有超寬敞的獨立陽台，還有超大的室內、外泳池可以邊看海邊泡澡玩水，到了傍晚，還能在房間內欣賞日落餘暉，真的是一大享受呀！

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮大灣路112號

墾丁旅店-大灣館

過個馬路就是海、超美的海景陽台

墾丁旅店-大灣館 。圖／agoda

墾丁旅店-大灣館 。圖／agoda

墾丁旅店-大灣館非常靠近熱鬧的墾丁大街，整個民宿鬧中取靜，即便是在熱鬧的精華地段，也可以住的安靜又舒適。重點是這片豪華180度海景房，你能想像住一晚一個人只要一千多嗎！經濟又實惠，絕對是去墾丁玩的首選民宿！其中墾丁旅店-大灣館最厲害的就是他的VIP房了，擁有超大陽台跟浴缸，泡澡看夕陽聽海聲完全就是人生一大享受。房間內以黃色做為基調，很有熱情南國的味道，光是住進這裡人整個好像就開朗了起來！

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮大灣路18號

墾丁民宿推薦｜走路就到南灣沙灘

如果你來墾丁就是為了陽光和沙灘的話，那住在南灣附近準沒錯！這裡聚集超多間海景民宿，且多數走路就能抵達南灣沙灘，不論是想要看海、玩水、拍美照都超方便。

日和灣居

高質感海景第一排！全棟民宿都超好拍

日和灣居 。圖／agoda

日和灣居 。圖／agoda

日和灣居是一間絕美的墾丁海景民宿，從外觀到內部皆以純白色調為主，再搭配木質地板與傢俱，讓整體的裝潢呈現簡約又不失質感的設計風格。而這裡最吸引人的莫過於他們的景觀房型，多數房間都能眺望壯麗的南灣海景，高質感的空間搭配絕美景色，真的怎麼拍都好看！此外，民宿地點也相當便利，不僅步行2分鐘就能到南灣沙灘，如果是要去墾丁大街或恆春市區，車程也都只要10分鐘以內喔～

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮南灣路48號

沐光旅店

乾淨舒適環境令人讚不絕口的墾丁民宿

沐光旅店 。圖／agoda

沐光旅店 。圖／agoda

墾丁沐光旅店在後壁湖附近，離墾丁大街大概十分鐘車程。遠離喧鬧的墾丁大街，墾丁沐光旅店顯得幽靜許多，想來場深度的放鬆之旅但又不想離開墾丁鬧區太多，小編很推薦這間墾丁民宿。墾丁沐光旅店採歐式簡約風，整體簡潔明亮又很有設計感，深受旅客們喜愛！從墾丁沐光旅店的陽台就可以看見風力發電的風車，很愜意。這間墾丁民宿的房內空間很寬敞、各種備品應有盡有，房價又不貴，CP值很高！

小編說：這間墾丁民宿離後壁湖很近。想品嚐最新鮮的生猛海鮮、暢玩各種水上設施，很推薦這間墾丁民宿！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮砂尾路16之60號

墾丁民宿推薦｜恆春鎮－悠閒舒適的好選擇

想避開墾丁大街的喧囂，又想擁有便利機能，也可以選擇住在恆春鎮！這裡擁有古城風情與在地美食，而且民宿的風格也超有質感和多元，是喜歡慢活旅人的愛好地點。

春舍

恆春夜市走路就到！恆春日系無印風民宿

春舍 。圖／agoda

春舍 。圖／agoda

春舍是一間座落於恆春市中心的質感民宿，位置超級便利，不論是想要到恆春夜市尋找美食，還是走訪恆春古城南門、海角七號阿嘉的家，通通只要走約5分鐘就能抵達！另外，春舍是一間主打日系無印風的設計民宿，簡約溫暖又充滿細節的設計裝潢，讓人一入住就感到放鬆舒適。最貼心的是，這裡還設有電梯和嬰兒澡盆，對長輩或攜帶小孩的旅客來說非常友善～

訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮恆南路11巷2弄13號

淺水藍民宿

房價和提供的設備、服務超級好的墾丁民宿

淺水藍民宿 。圖／agoda

淺水藍民宿 。圖／agoda

想去墾丁玩又不想花太多錢在住宿上，小編真的大力推薦墾丁淺水藍民宿，是背包客棧的便宜房價，但提供的卻是一般民宿的設備，真的非常值得！墾丁淺水藍民宿整體空間都很明亮，不僅有適合背包客的單人床也有給團體旅客的四人房、六人房。房間內的電視還是42吋的液晶螢幕，晚上逛墾丁大街買些宵夜、啤酒回房間配大螢幕電視真的超爽的！

小編說：這間便宜墾丁民宿真的很推薦給想省錢的旅客！CP值很高！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮省北路41巷30號

