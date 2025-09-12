9/13「澄清湖野餐日」吃喝玩樂一次滿足 消費集點送台鋼雄鷹主場門票

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
看棒球前跟著台鋼雄鷹棒球選手陳文杰、啦啦隊 Wing Stars 李樂與 Nina 一起玩翻澄清湖。　圖：高雄市政府觀光局／提供
看棒球前跟著台鋼雄鷹棒球選手陳文杰、啦啦隊 Wing Stars 李樂與 Nina 一起玩翻澄清湖。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】澄清湖風景區自高雄市政府接手代管並全面開放免費入園起，成為市民假日休閒遊憩的首選景點。為讓民眾親近這座城市綠洲，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）將於09/13 10:00-16:00在大草坪舉辦「澄清湖野餐日」，並與台鋼雄鷹棒球隊合作推出「消費集點贈票」活動，打造澄清湖周邊一日遊。活動現場規劃餐車美食、互動遊戲、小丑表演等豐富節目，讓大小朋友在湖畔度過吃喝玩樂一次滿足的假日時光。

▲小丑「Mimofatguy」充滿驚喜的演出。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲小丑「Mimofatguy」充滿驚喜的演出。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，澄清湖是高雄人的共同記憶，市府團隊在陳其邁市長帶領下，跨局處協力推動環境改善，讓這片城市綠洲煥然一新。期盼透過舉辦「澄清湖野餐日」活動，讓市民和遊客能慢慢體驗高雄這座兼具自然生態、歷史人文與運動活力的城市後花園。「澄清湖野餐日」活動現場將安排多項親子同樂節目，包含最受遊客喜愛的高雄熊到場與遊客互動、小丑「Mimofatguy」帶來充滿驚喜的演出、超吸睛的觀光騎警英姿勾勒湖畔風景，還有大瑜珈球、遊戲足球及氣墊城堡等戶外遊具讓大小朋友在草地同樂，通通免費。現場還有雞蛋燒、炸雞、泰式料理等特色餐車提供豐富美食，歡迎來到澄清湖度過悠閒的假日時光。

▲觀光騎警與高雄熊在澄清湖。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲觀光騎警與高雄熊在澄清湖。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高閔琳指出，本次觀光局特別與台鋼雄鷹棒球隊聯手合作，邀請棒球選手陳文杰、啦啦隊 Wing Stars 李樂與 Nina 共同宣傳「澄清湖野餐日」與現場消費集點贈票活動；積極串連澄清湖風景區、棒球場與周邊景點，打造「澄清湖一日遊」，歡迎大家白天來澄清湖野餐、晚上到球場看球賽。

▲小朋友在氣墊城堡開心玩樂。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲小朋友在氣墊城堡開心玩樂。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充，09/13「澄清湖野餐日」活動當天，民眾只要至餐車攤位消費滿百，即可獲得一點，集滿三點，再到「高雄旅遊網」臉書按讚，即能在服務台兌換台鋼雄鷹主場門票一張；贈票名額有限，歡迎市民與球迷朋友把握機會來湖畔參與盛會！更多活動資訊，請上「高雄旅遊網」官網，或追蹤官方 Facebook 粉絲專頁及 Instagram 查詢。

