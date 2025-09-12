「2025高雄奶茶節」9／20-21重磅回歸 消費集點換好康

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄市政府觀光局主辦的「2025高雄奶茶節」，將於09/20-09/21，在捷運鹽埕埔站1號出口重磅回歸！活動現場除集結超過70攤各式奶茶與美食店家，還規劃親子互動遊戲與舞台表演，打造闔家同樂的奶茶盛會。同時為讓奶茶控即時掌握活動資訊，並享有專屬優惠。

觀光局特別推出「2025 高雄奶茶節」LINE官方帳號（@khmilktea）好友募集活動，即日起正式上線。凡加入好友，即有機會抽中100元限量購物金，更可參與鹽埕商圈美食及文創店家合作的消費集點活動，集滿就能兌換奶茶節折價券。

觀光局長高閔琳表示，誠摯邀請全國奶茶控09/20、09/21齊聚高雄鹽埕商圈，共同迎接一年一度的「2025高雄奶茶節」。

▲「高雄奶茶節」09/20重磅回歸，活動地點在捷運鹽埕埔站1號出口。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳指出，據財政部統計，高雄市手搖飲店數高達3,040家，銷售總額更達84.7億元，皆居全國之冠，也孕育出多個知名茶飲品牌，例如麻古茶坊、八曜和茶、烏弄、貢茶、吳家紅茶冰等。同時，高雄鹽埕「奶茶一條街」更匯聚許多在地創意飲品與老字號店家，也讓高雄成為奶茶迷心中的必訪城市。今年「2025高雄奶茶節」不僅網羅全台特色奶茶，更透過與在地店家合作模式，在活動前後積極導客到商圈店家消費；週末二日高雄奶茶節的活動現場，更結合鹽埕區人氣飲品、美食及特色小店，透過「喝奶茶、吃美食、逛文創」三合一體驗，展現高雄多元的城市巷弄魅力！

▲透過「喝奶茶、吃美食、逛文創」體驗高雄多元魅力。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局說明，今年奶茶節除匯聚眾多奶茶品牌、美食店家與特色店家外，還安排豐富有趣舞台活動與親子互動體驗，包括「活力特技」、「氣球互動」、「小麻雀樂團」、「奶茶Shot杯王」、「奶茶蠟燭店」、「小小奶茶人」等精彩節目，並推出「奶茶一番賞」抽獎活動，讓大小朋友都能玩得盡興。現加入「2025 高雄奶茶節」LINE官方帳號，除可獲得最新活動資訊，還能抽限量100元奶茶購物金；於指定合作店家單筆消費滿100元即可累積1點，集滿5點，活動當天（09/20、09/21）即可在服務台兌換50元專屬折價券並立即使用（每日限量，兌完為止）。

歡迎一起來「高雄奶茶節」品嚐奶茶。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局提醒，參與觀光局主辦之高雄奶茶節活動，請務必認明「2025高雄奶茶節」LINE官方帳號（ID：@khmilktea），確保資訊來源安全。近日有不明人士假借「2025高雄奶茶節」名義，在社群平台散布徵才訊息，企圖詐騙民眾個人資料。觀光局嚴正聲明，本次活動並未透過任何私人帳號或社群平台招募人員，籲請民眾務必提高警覺，以免受騙！更多高雄最新旅遊資訊，可於觀光局「高雄旅遊網」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野