海洋垃圾變身藝術作品　熱血青年移居澎湖實踐愛海日常

因為海洋改變人生的旅遊記者，著有《海洋台灣：大藍國土紀實》，也是海洋委員會海洋保育署「海洋保育在地守護計畫」顧問。旅行足跡遍及五大洲，長期推動永續旅遊、海洋保育、環境保護等。

撿垃圾，如何改變人生？2015年，我第一次來到澎湖後寮遊客中心，採訪當時進駐的藝術家、攝影師唐小三（唐采伶）。原是桃園人的她，接拍婚紗案時經常帶新人到後寮沙灘取景，但她不只看見澎湖的美，也身體力行移居澎湖，帶旅人一起走上沙灘撿海廢、做手作。





用藝術讓澎湖海廢問題被看見

移居的隔年，唐唐創辦「海漂實驗室」，曾落腳菓葉、龍門等地。十年後的夏天，她回到最初的起點後寮，與澎湖國家風景區管理處合作「漂流美術館」展覽，將這些日子在澎湖沙灘上撿到的海廢，一一轉化為繽紛的藝術品。她像是在沙灘上挖寶：「海洋無國界，在澎湖就可以撿到來自世界各地的垃圾，用海廢環遊世界！」曾經冷門的淨灘行動，如今成為顯學，各地政府還有「向海致敬」計畫經費清理沙灘。然而，澎湖有90座島，許多無人島難以到達，尤其是迎東北季風的北海小島，更容易堆積海廢。2025年再度進駐後寮遊客中心的唐唐，與獨木舟團隊「漂浮鯨魚」合作，帶著旅人從後寮出發，跨海划向土地公嶼與大白沙嶼。

▲從後寮划跨海獨木舟的無痕旅程，撿走垃圾，留下美好回憶。（圖片提供：海漂實驗室）





垃圾源頭減量才是根本解方

我原本超擔心這一趟獨木舟淨灘之旅挑戰失敗，幸好有神隊友，加上來回幸運都順風，途中還有許多燕鷗從頭頂飛過，看牠們俯衝入海覓食，成了我奮力划行的動力。好不容易登上無人島，看著海岸堆滿各種海漂垃圾，大家人手一網袋，盡可能把垃圾帶走，把乾淨的沙灘還給大自然。這趟活動也採「無痕旅遊」設計，從飲水、餐食到活動過程都力求環保，讓人不只「撿」海廢，也從源頭「減」少垃圾。撿拾的海廢則由戒護船運回。返航後，大家分工合作，分類並清洗海廢、共創作品。此外，8、9月還有「漂流祭」系列活動，不要錯過！

▲沙灘的垃圾就算一時清完仍會再度累積，唯有源頭減量才是解方。（圖片提供：海漂實驗室）

▲跟著海廢去旅行！唐唐將來自世界各地的海漂垃圾融入漂流美術館布展。

▲唐唐十年來從沙灘撿回了一間海廢雜貨店。

這趟澎湖舊地重遊，唐唐也帶我在後寮社區走走。這裡盛產哈密瓜，村長家的哈密瓜冰淇淋香濃紮實，也歡迎自備環保杯買冰沙。附近還有超萌哈密瓜候車亭和熱門景點「天堂路」，但現在進入需步行，或付費搭乘導覽接駁電動車，兼顧交通安全與居民生活品質，也實踐低碳旅遊。

▲超萌的哈密瓜候車亭。（圖片提供：海漂實驗室）





從認識魚拉近人與海距離

每次「回」澎湖，探望老朋友也是一定要的！另一位移居澎湖的青年巫佳容，我們認識也快十年。因為熱愛鯨豚，她從海洋保育走入海廢、食魚教育，並在2020年創辦「年年有鰆」。她笑說：「魚是鯨豚的食物，希望透過魚，拉近人與海的距離。如果大家選擇友善海洋的海鮮，海洋資源能永續的話，鯨豚也會生生不息。」

大家都知道澎湖海鮮很美味，但並非人人都會走進魚市場，更不了解「怎麼吃」才不會吃垮海洋。所以巫巫和一群愛魚的夥伴，研究國內外期刊論文，並諮詢專家學者，打造一本專屬於澎湖的「魚明星攻略」，精選澎湖魚市場最常見的24種魚，並以真實形象和色彩手繪呈現。每種都標示中文名、學名與常見俗名的唸法，並附上建議料理方式、主要漁法與棲息環境等知識，也標註選購月份和建議購買的魚體長度，希望讓消費者在選購海鮮時能更有意識。

▲年年有鰆推出魚拓、魚標本遊程。（圖片提供：年年有鰆）

▲每張魚卡貼心繪製建議購買的實際大小，方便旅人逛魚市場時直接比對。





以行動支持愛海的日常

但認識了魚，卻不知道該怎麼吃？愛吃的巫巫也整理她推薦的美味名單，包括：癮餐廳外帶店以烏尾鮗製作的「一隻魚漢堡」；小島一隅餐酒館的「水潤餅麵包盤佐臭肉魚奶油」；瑪咖朵的「丁香魚披薩」，以及錦呷、魚好、魚生、小李魚湯、倚樂屋等，從小吃到創意料理都有，讓人按圖索驥，吃對澎湖當季尚青海鮮。南海遊客中心旁的五星級「澎澄飯店」，也向住客力推食魚遊程，並積極實踐永續行動，獲得國際「GTS綠色旅行標章」銀級認證。其中，因為澎湖飲用水多仰賴海水淡化，澎澄在建築設計時便導入中水與雨水回收系統，更妥善利用水資源；館內為減塑，改用玻璃水瓶，每年至少省下15萬支寶特瓶，源頭減量。這一趟澎湖之旅，不只是享受，更是體驗真愛海洋的生活方式。不論是唐唐或巫巫，她們從個人信念，凝聚出一群人的愛海行動，讓永續不只是口號，而是你我日常的實踐。

▲澎澄飯店使用玻璃水瓶響應愛澎湖的減塑永續行動。





