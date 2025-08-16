莉・瓷藝博物館推節慶導覽活動《狗狗在哪裡？》 打造瓷器版尋寶遊戲

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接國際狗狗日，高雄「莉・瓷藝博物館」自08/12起至09/28止推出期間限定展覽互動《狗狗在哪裡？》尋寶活動，以「瓷器裡的秘密」為主題，設計一場適合親子、文青與自主觀眾參與的尋寶式導覽體驗，結合節慶趣味與藝術賞析，為觀展者帶來耳目一新的博物館行程。

▲莉・瓷藝博物館-國際狗狗日活動視覺。 圖：莉・瓷藝博物館／提供

本次活動最大亮點，是由館方特別設計的「狗狗地圖尋寶卡」，觀眾可憑門票索取地圖卡，根據圖卡上5條線索提示，前往館內不同展品區域，尋找隱藏於瓷器人物、場景或邊飾中的「狗狗身影」。每完成一張尋寶卡任務還能兌換精美小禮狗狗主題明信片、增添收藏與遊戲的雙重樂趣。

館內多件參與互動的展品皆為19世紀歐洲皇家窯瓷器，許多作品不僅工藝精湛，還隱藏著狗狗與主人的日常互動、神話象徵或獵犬文化背景。觀眾透過尋寶遊戲，不僅能更深入觀察瓷器細節，也可在探索中理解西洋藝術與動物形象的文化脈絡。

此外，莉・瓷藝博物館也特別設立「成功打卡區」，供觀眾完成尋寶後拍照留念。莉・瓷藝博物館表示，希望透過此次活動，讓瓷器觀展不再只是靜態賞物，而是結合故事性、互動性與家庭參與體驗，未來也將持續推出更多節慶版創意導覽內容，讓藝術走進生活，讓文化陪伴成長。

《狗狗在哪裡？》尋寶活動資訊

・地點：莉・瓷藝博物館

・地址：高雄市左營區民族ㄧ路926號

・活動期間：08/12~09/28

・參與方式：入館憑票即可索取「狗狗地圖尋寶卡」

