2025旗津風箏節8/9登場 看風箏、玩水樂園 搭渡輪最便利

【旅奇傳媒/編輯部報導】Fun 暑假來旗津看風箏，搭捷運、輕軌轉渡輪輕鬆又愜意。「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」因受天候因素影響，改期至08/09起連續二週的星期六日登場。活動現場除了有各式海洋主題造型風箏共130隻漫遊天際，還有風箏施放、風車 DIY 及親子派對等各式體驗活動。

高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）局長高閔琳表示，旗津觀光資源豐富，悠閒的度假風情，深受國內外遊客的喜愛。今年「旗津風箏節」白天有各式風箏展演，夜間有夜光風箏、電音派對及火舞表演，氣墊水樂園自15:00~20:00，歡迎大家搭乘渡輪前往，盡情享受高雄的熱情，開心 Fun 暑假。

▲氣墊水樂園刺激好玩。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳指出，上週末因受西南氣流影響，「旗津風箏節」活動改期至08/09登場。今年度 Go Go Party 旗津風箏節，白天除了有各式海洋主題風箏，晚上則由夜光風箏登場。08/09於「旗津沙灘吧」舉辦「電音派對」，不分男女，只要身著比基尼，即可享旗津沙灘吧飲料2小時暢飲；08/16「親子派對」則邀請小朋友身穿海洋元素服裝來旗津同樂，雙週日晚上有精彩的火舞表演。為了讓來旗津的小朋友清涼一夏，氣墊水樂園除了巨無霸戲水池及水上步行球，今年還有「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」及「船型跳床水滑梯」及總長42公尺的「城市滑水道」等4座新亮相氣墊戲水設施。另外到旗津還可順遊「高雄燈塔」，壯闊高雄港灣一覽無遺，再到旗津老街品嚐在地海鮮美味，從早到晚都好玩，歡迎大家趁天氣好轉雨過天青，與親朋好友相約，一起來旗津住一晚，享受親子暑假時光。

▲清涼消暑的氣墊水樂園。 圖：高雄市政府觀光局／提供

交通局說明，為避免過多車流湧入導致周邊交通壅塞，自08/09-08/17連續二週的六日，視活動當日車流及旗津地區停車位狀況，實施四階段彈性交通管制。離場車流疏導，規劃踩風大道（污水處理廠至旗津一路段）機動開放南下小客車單行疏導措施，以減緩離場車流壅塞情形。此外，為提升渡輪輸運效率，降低遊客候船時間，活動期間將比照連續假期實施燃油機。

▲旗津風箏節搭乘大眾運輸工具轉渡輪最方便。 圖：高雄市政府觀光局／提供

無論是搭乘捷運橘線至 O1 哈瑪星站，或輕軌至 C13 駁二蓬萊站或 C14 哈瑪星站，皆可由鼓山輪渡站或棧貳庫輪渡站轉乘渡輪，輕鬆抵達活動現場。活動期間除增加渡輪班次外，現場另有安排定點接駁車服務，建議民眾多利用大眾運輸，並攜帶防曬、補水用品，開心出遊也要注意防曬與安全。更多活動資訊請上「高雄旅遊網」官網或「Fun旗津」臉書粉絲專頁查詢。

