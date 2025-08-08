快訊

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

曾高居台積電「研發六騎士」 他1原因轉投對手三星…愛恨情仇一次看

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

2025旗津風箏節8/9登場 看風箏、玩水樂園 搭渡輪最便利

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
旗津風箏節歡迎來 FUN 暑假。　圖：高雄市政府觀光局／提供
旗津風箏節歡迎來 FUN 暑假。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】Fun 暑假來旗津看風箏，搭捷運、輕軌轉渡輪輕鬆又愜意。「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」因受天候因素影響，改期至08/09起連續二週的星期六日登場。活動現場除了有各式海洋主題造型風箏共130隻漫遊天際，還有風箏施放、風車 DIY 及親子派對等各式體驗活動。

高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）局長高閔琳表示，旗津觀光資源豐富，悠閒的度假風情，深受國內外遊客的喜愛。今年「旗津風箏節」白天有各式風箏展演，夜間有夜光風箏、電音派對及火舞表演，氣墊水樂園自15:00~20:00，歡迎大家搭乘渡輪前往，盡情享受高雄的熱情，開心 Fun 暑假。

▲氣墊水樂園刺激好玩。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲氣墊水樂園刺激好玩。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳指出，上週末因受西南氣流影響，「旗津風箏節」活動改期至08/09登場。今年度 Go Go Party 旗津風箏節，白天除了有各式海洋主題風箏，晚上則由夜光風箏登場。08/09於「旗津沙灘吧」舉辦「電音派對」，不分男女，只要身著比基尼，即可享旗津沙灘吧飲料2小時暢飲；08/16「親子派對」則邀請小朋友身穿海洋元素服裝來旗津同樂，雙週日晚上有精彩的火舞表演。為了讓來旗津的小朋友清涼一夏，氣墊水樂園除了巨無霸戲水池及水上步行球，今年還有「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」及「船型跳床水滑梯」及總長42公尺的「城市滑水道」等4座新亮相氣墊戲水設施。另外到旗津還可順遊「高雄燈塔」，壯闊高雄港灣一覽無遺，再到旗津老街品嚐在地海鮮美味，從早到晚都好玩，歡迎大家趁天氣好轉雨過天青，與親朋好友相約，一起來旗津住一晚，享受親子暑假時光。

▲清涼消暑的氣墊水樂園。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲清涼消暑的氣墊水樂園。　圖：高雄市政府觀光局／提供

交通局說明，為避免過多車流湧入導致周邊交通壅塞，自08/09-08/17連續二週的六日，視活動當日車流及旗津地區停車位狀況，實施四階段彈性交通管制。離場車流疏導，規劃踩風大道（污水處理廠至旗津一路段）機動開放南下小客車單行疏導措施，以減緩離場車流壅塞情形。此外，為提升渡輪輸運效率，降低遊客候船時間，活動期間將比照連續假期實施燃油機。

▲旗津風箏節搭乘大眾運輸工具轉渡輪最方便。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲旗津風箏節搭乘大眾運輸工具轉渡輪最方便。　圖：高雄市政府觀光局／提供

無論是搭乘捷運橘線至 O1 哈瑪星站，或輕軌至 C13 駁二蓬萊站或 C14 哈瑪星站，皆可由鼓山輪渡站或棧貳庫輪渡站轉乘渡輪，輕鬆抵達活動現場。活動期間除增加渡輪班次外，現場另有安排定點接駁車服務，建議民眾多利用大眾運輸，並攜帶防曬、補水用品，開心出遊也要注意防曬與安全。更多活動資訊請上「高雄旅遊網」官網或「Fun旗津」臉書粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旗津 觀光 派對

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

2025旗津風箏節9日登場 實施4階段彈性交管

「風箏校長」侯順政一生奉獻風箏技藝 榮獲雲林文資保存者

直擊海嘯侵襲瞬間！高雄旗津鏡頭君拍到了？網友驚「海水退了」

年度大潮！高雄旗津「海水倒灌」淹水10公分 住戶崩潰

相關新聞

高雄「灑椒火鍋」推午間限定「588元和牛吃到飽」！還有父親節套餐再送整份龍蝦與10隻白蝦

高雄火鍋控有福了！人氣麻辣火鍋品牌「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」推出超值「和牛吃到飽」午間限定優惠，即日起至8月31日止，只要588元即可享受原價628元的和牛無限暢吃，不僅價格誘人，還包含蔬菜、海鮮、飲料、冰品與甜點全品項吃到飽，讓食客在炎炎夏日大啖頂級肉品，滿足味蕾又不傷荷包。

迎戰酷暑就來高雄！「大港閱冰」8／16起連兩天哈瑪星清涼登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假進入最熱時段，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）推出年度夏日消暑盛事「大港閱冰」冰品嘉年華，將於08/16-08/17在哈瑪星臨海三路（新濱・駅前）封街舉行，網羅超過35家在地

三天兩夜／四天三夜澎湖旅遊怎麼排？景點、行程推薦

說到澎湖自由行，怎麼能錯過這篇超實用攻略？從澎湖必去的景點、每年最期待的澎湖花火節，到交通方式怎麼選、特色行程怎麼安排才順，再到美照打卡熱點通通幫你一網打盡。如果你跟小編一樣，總覺得旅遊時間總是不夠用，那就更不能錯過這篇四天三夜的澎湖行程提案啦！

怪談迷快衝！角斯插畫 x 草原市務所 打造最有靈氣的妖怪展

從鄉間流傳的囈語，到村口老人口中的「不能說的秘密」，臺灣民間流傳著一則則令人心驚又充滿想像的怪談。這個夏天，讓我們走進《從前從前……臺灣民間鄉野怪談選》，在藝術與傳說交織中，揭開臺灣妖怪的神祕面紗！

五甲自強夜市火鍋新選擇！「大上海小火鍋2.0」重返巔峰 百元吃到飽、三款飲料＋冰淇淋無限續

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 貪吃鬼熊熊最新高雄美食地圖資訊，話說高雄鳳山美食之一的「五甲自強夜市」，熱鬧非凡、不論是炸物、小吃還是手搖茶，應有盡有，堪稱在地人的五甲美食聖地，但夏天嘛～天公伯

高雄鳳山必吃腿庫推薦！「318霸王牛肉麵」腿庫邪惡誘人，搭配鹹香牛肉麵超滿足

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 高雄美食地圖必吃名單推薦，倘若您問，高雄鳳山美食有甚麼該追的？答案肯定少不了「腿庫飯」，但要說腿庫飯+牛肉麵界的雙主角，那就非「318霸王牛肉麵」莫屬啦！位在捷運鳳山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。