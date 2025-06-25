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雞蛋糕、紅豆餅都10元！高雄隱藏版「古早味挽煎餅」不只吃情懷 經典3口味「帶Q餅皮+飽滿內餡」也才25元
現在還吃得到的古早味！雞蛋糕、車輪餅都逐漸現代化，而高雄這裡還能吃到超懷舊古早味「挽煎餅」，有三種純樸卻不失經典的口味，有內行網友分享「CP值很高的小點心」、「口感很Q」。
高雄苓雅區這攤「安伯紅豆餅雞蛋糕」在地飄香多年，是不少街坊鄰居的銅板點心愛店。市面少見的懷舊點心「挽煎餅」不僅是為情懷買單，口味也十分耐吃，有紅豆、芋頭、花生等3種選擇，老闆放料不手軟，個個餡料飽滿，每一口都能吃到帶Q且稍帶鹹味的餅皮與內餡食材原味，每份25元超佛心。
除了古早味挽煎餅外，店家也有販售紅豆餅及雞蛋糕，價格同樣揪甘心，紅豆餅每個10元，雞蛋糕四個10元，菜單統統來一份都不傷荷包，應該沒有比這更省錢的下午茶了吧！
在地人給評「保留傳統的好味道 有經過會再去買」、「車輪餅一個10元，好吃、料飽滿、又便宜，我猜阿伯是把做生意當作做運動吧」、「熱熱的最好吃」。
安伯紅豆餅雞蛋糕
地址：高雄市苓雅區福德三路204號
營業時間：7:00-12:00、14:30-18:00
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