最美碼頭居酒屋！ 高雄真愛碼頭「在水一方」日式現代居酒屋 絕美港灣夕陽x私房料理道道好吃

邊吃私房日料邊配夕陽，再來杯調酒，這也太愜意了吧！

沒錯～最近挖到！！很厲害的高雄日式居酒屋寶藏店：在水一方日式現代居酒屋！低調藏身真愛碼頭輕軌站旁，落地窗正對高雄流行音樂中心港灣景，遇到好天氣看夕陽整個氛圍爆表～菜色從生魚片到創意熱食、甜點都讓人驚喜連連，難怪被網友大推是最近很夯的高雄約會餐廳。

高雄氣氛好居酒屋推薦！港灣夕陽就在窗外

在水一方日式現代居酒屋不是我要說，地點太會挑了啦！從輕軌真愛碼頭站下車走個3分鐘，直接抵達，要不要太方便。

當天要走進在水一方前看到的傍晚港灣景色，是不是很夢幻！

那我跟你說，進到餐廳更～棒！剛剛的高流＋港灣夕陽一樣看得到，大面玻璃窗正對港灣和高流建築，傍晚夕陽染紅天際，根本自帶濾鏡！

店內另一區有吧台的空間，也是以雙人跟四人雅座為主。我們這天去剛好都有訂位。

在水一方日式現代居酒屋菜單

有常態菜單和小黑板菜單，來吃過幾次的朋友說都好吃，基本上怎樣點都不會出錯～這裡跟其他家高雄日式居酒屋最大不同，就是有很多調酒選擇！而且幾乎都是茶酒主題唷！

日式居酒屋菜結合異國風格，道道驚艷！

這天跟家人來，點了幾樣菜，從第一道到最後一道都無雷！快來跟大家分享！！！

兩道開胃超開胃的生魚片～

▼泡菜海鱺生魚片 $320

海鱺生魚片鮮甜滑順，搭配李子切片與主廚特製橘色的「韓式泡菜泡泡醬」，微辣酸香開胃超、好、吃！

▼炙燒旗魚生魚片$

旗魚炙燒後香氣爆發，再加上微微辣的柳橙醬，鹹香中帶一點清爽果酸～

▼櫛瓜破布子西班牙臘腸 $220

烤過的厚切櫛瓜片、炸地瓜片、鹹香有個性的西班牙臘腸，一口咬下。像在舌尖辦了一場國際派對！

▼肯瓊風味雞心 $180

超適合下酒！雞心先炸再調味，外酥內嫩、肯瓊香氣十足～而且炸過的雞心真的超好吃！

▼招牌拌麵松露溫泉蛋 $340

雖然有點對不起其他道菜，但這個是我們全家當天最愛！！

這碗拌麵必點！剛端上桌，松露香氣撲鼻！！吃的時候先戳破上頭的溫泉蛋黃，跟著一起拌入麵中～吃的時候，松露、中式乾麵鹹香、ＱＱ鴻禧菇和彈牙的拉麵麵條，真的太讚了！我們三人兩分鐘把這盤清空～

▼豬排三明治 $380

外酥內嫩的厚切炸豬排配上微酸梅子番茄醬，咬下去整個層次大爆炸！！不過豬排有點厚，加上有麵包，這個吃一塊我就覺得很有飽足感。

▼豬小里肌地瓜松子 $350

這道超有創意！烤豬小里肌加上甜甜地瓜泥與香脆松子，上頭還疊了烘烤過的愛心形地瓜葉！兼具造型與口感層次的一道藝術品！

茶系調酒必喝！復古x清新一次滿足

在水一方日式現代居酒屋的調酒可不只是一般居酒屋的hi ball，有超多特色調酒雨經典調酒可選。（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

▼台灣烏龍茶香檳 $350

用台灣烏龍茶、蜜思嘉葡萄酒、日本六琴酒調成，清爽帶點氣泡感～很適合當一逼杯調酒！（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

▼No.4 鹿野紅烏龍茶酒 $380

溫潤紅烏龍加上蜜李酒與桂花琴酒，很喜歡尾韻的桂花香氣！（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

▼No.2 新鮮蕃茄蘭姆酒 $380

這杯真的太有趣，喝起來像復古番茄蜜餞，但尾韻是蘭姆的成熟感，完全讓人回憶殺＋微醺感同時開啟～

（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

▼焦糖布丁 $140 ▼焦糖費南雪 $180

手工布丁的奶香、蛋香與香草味完美融合，替這餐畫下完美句點～～

▼No.9 紅玉紅茶酒梅酒 $360

這杯是餐後店長招待我爸的調酒，甜中帶層次，香中帶氣質，也因為紅茶香氣讓梅酒香更提升，連我爸一個男生也淪陷！！我覺得男生女生都可以來一杯～

（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

在水一方日式現代居酒屋評價/用餐心得

在水一方日式現代居酒屋真的是顏值與內在兼具的高雄日式居酒屋代表！不只有道道精彩的創意料理、令人回味的茶系調酒，更棒的是，好天起來可以看到如電影場景的高流港灣夕陽景色，而且可吹冷氣！不用流汗在戶外座位！！

無論是想約會慶生、姐妹聚餐，或上班族小酌放鬆，這裡通通完勝！美景與美食一次收服～推薦大家把這裡加進真愛碼頭美食攻略清單裡！

地址：高雄市苓雅區海邊路110號

營業時間：17:00–23:00（週一、週二公休）

在水一方現代居酒屋訂位：inline APP訂位

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康