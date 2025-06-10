超親民價格太好吃！ 高雄「義點點 a little pasta」人氣義大利麵藏在苓雅市場裡 用餐時間人潮滿滿

你絕對沒想到看起來如此可口，賣相如此好的一盤盤義大利麵，竟然藏在高雄苓雅市場裡！？而且不貴，200多元就能吃到！

沒錯！藏在苓雅市場的義大利麵攤義點點 a little pasta 超不簡單！餐館等級手作義麵醬料、手工麵、盛盤時還會刨上大量帕瑪森起司，這就是主廚的職人堅持～～

第一次最推薦慢燉肉醬手工寬麵，濃郁的肉醬讓人一口接一口吸！喜歡培根，推薦隱藏版Carbonara，土雞蛋黃與濃郁的帕瑪森起司交織，配上煎脆湖南臘肉鹹香，一吃難忘！難怪只要到用餐時間都人潮滿滿啊！

藏在苓雅市場人氣高雄義大利麵？近期人氣高雄義大利麵話題，就是苓雅市場裡的義大利麵！義點點 a little pasta！對，右邊那個排隊人潮，就是平日用餐時間的人潮啊～

因為超好奇，我跟家人經過去吃，不過說真的苓雅市場有很多個出口，跟大家說從自強三路127號這裡進去比較快走到攤位喔～～

一間義大利麵攤位可以做到大家乖乖排隊來等很厲害欸！但也沒那麼誇張，像我這次來是特意選在開店前半小時來等，基本上可以第一批坐下吃。

義點點a little pasta 菜單

義點點的攤位就是主廚一人，賣的義大利麵口味不算太多，麵有三種常態款，還有單點雞腿、以及飲料、提拉米蘇！

排隊義大利麵攤位的主廚是位氣場很強的型男～～沒錯！吃過「猶大獅廚」的大家，應該還記得這熟悉的側臉吧！！2024將猶大私廚結束，找到這，用更平易近人的義大利麵來讓大家認識他的料理！

義點點的義大利麵是手工麵，根據不同口味搭配不同的麵，而麵體都是在保鮮盒裡冰著保存。

我很喜歡義點點給人的用餐體驗，可以坐在吧檯前看主廚料理，現場聽到料理聲和聞到香氣，會覺得食慾整個被打開。

啊啊啊是現刨整塊帕瑪森乳酪！250元的肉醬麵也放這麼多～

慢燉肉醬手工寬麵 $250

喜歡吃濃郁肉醬義大利麵的人，絕對會愛這款！肉醬香濃而且有層次的月桂葉、肉豆蔻香氣，還有非常帶咬感的麵條，與帕瑪森乳酪絲，非常正點！！

接著是第二道，也是當天我媽吃到超喜歡的口味！！卡波納拉義大利麵！！大家以為那是培根丁？不是，是湖南臘肉啊啊啊！

麵條煮好後放進湖南臘肉丁、土雞生蛋黃，大量的帕瑪森乳酪攪拌均勻。

我沒想到用湖南臘肉當卡波納拉的火腿，也可以有出色的表現！！應該說，湖南臘肉得煙燻香氣跟蛋黃、起司融合得非常好，我爸對這道誇讚不已。

香菜杏仁豬梅花直麵 $280

這個我覺得算主廚想要挑戰大家，來試試不一樣的青醬！沒錯～是香菜為基底的青醬！

以我蠻喜歡香菜的香氣來說，這個創意的香菜青醬麵給過！他的香菜味不會直衝腦門，是順口的香菜香氣。不只香菜，尾韻帶一點酸豆酸香，很有層次～

義點點評價/用餐心得

能在市場裡吃到用料、醬汁和麵體以及味道都是餐館級的義大利麵真的滿足！而且你以為平價量少？沒有！量也有給到！來市場之後我覺得主廚更接地氣，也更知道南部客群在意跟喜歡的點是什麼！換了另一個方法把他的手藝推廣出去，也是一件很棒的事！支持主廚啦～～也推薦給喜歡吃好吃義大利麵的大家！

地址：高雄市自強三路127號（苓雅市場內，億大金飾旁入口進去）

營業時間：星期二～六 18：00~賣完為止（週日、週一公休）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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