在地人推薦！40年高雄海鮮台菜 超新鮮「炒海瓜子、炸魚蛋、炸銀魚」都必點

很難得在高雄市區找到鮮度媲美漁港現撈的海產店！但感謝朋友挖到這間！！離捷運信義國小站不遠，高雄六合一路的廖海產。每天超過20種新鮮海鮮，價格實在，讓客人自己選料！

這次來吃，超推薦炒海瓜子、炸銀魚、炸海鱺魚卵、烤魚卵、烤雞翅、蝦仁炒飯和老菜脯雞湯。鮮度棒，價格也很實在親民，但座位不算太多建議訂位，也推薦給找好吃高雄海鮮的大家！

高雄六合路隱藏版高雄新鮮海鮮：廖海產

第一張就來放老闆親切的笑容，我真的沒看過哪間高雄海鮮餐廳老闆的笑容這麼親切又文質彬彬啦！（超不像賣海產的啊，哈哈哈哈）

廖海產是在地40年高雄海鮮店，住六合路這一帶的人一定都知道。點餐方式也蠻接近高雄海鮮店那種，海鮮食材陳列在店們口的冰櫃，客人看到自己選並詢問價格。

由於海鮮價格變動很多，常見的海產每天都有標價，蚵仔、大蛤蜊是客人的最愛。如果不清楚價格也可以直接問！

活體海瓜子是廖海產的招牌之一！雖然寫時價，但那天我們點一盤就是一般海產店的250元，合理價位。

而這些海產的料理手法跟菜色，都寫在冰櫃上方的菜單上。也都可以直些詢問老闆、老闆娘。

當天看到老闆一盤盤炸這個，花型超像餅乾，結果不是餅乾，是炸海鱺魚卵！！！

海鱺魚卵本人長這樣，這是天然魚卵不是人工的，在一般海產店非常少見！點餐率超高，烤魚卵跟炸魚卵都非常受客人歡迎。

我當天看到老闆娘在剪蝦，好奇問這是幹嘛用的？結果老闆娘說用來炒飯！什麼～炒飯用這種新鮮蝦！還是100元的蝦仁炒飯！！

廖海產的隱藏版菜單，現烤雞翅！這個很多人點，但就是現烤要20分鐘以上，你願意等再點！趕時間就略過～

高雄平價海鮮推薦：廖海產

我們平日晚上去，生意還不錯欸！

天跟朋友共四個人來吃，點了七八道菜！有海鮮有熱炒，菜色很多，普遍都不錯，分享幾樣當天吃下來最有感的～

炸海鱺魚蛋

（印象中兩百多）這是高雄廖海產的招牌，我們旁邊的客人也都有點！上桌就聞到很像鹹酥雞的香氣～

第一道就讓我們幾個朋友超驚艷！外皮很酥，咬下帶點脆又有彈性，然後嘴巴裡有嗶嗶波波很促咪！這道單吃或配美奶滋都很讚～這道我們全桌人給第一！！

烤海鱺魚蛋

如果炸海鱺魚但是第一名，那第二名就是烤的！甚至可以說，如果你平常就喜歡烤魚蛋，那你來一定要點這一道！！！

我平常不是那麼常吃魚蛋的人，但當天我幾個常吃海產的朋友，都說這裡的烤魚蛋很不同！！不是那種軟軟爛爛或過乾，而是沒有腥味、魚蛋整條且咬下綿軟主帶點彈牙感！這道他們幾個都沒沾美乃滋，直接吃就三分鐘掃盤！！

炒新鮮海瓜子 $250

這是當天我們的第三名，超～～級新鮮的海瓜子，一大盤250元真的是漁港價！

比例剛好的鹹香醬油完美勾勒出海瓜子的鮮！而且肉真的很肥，我吃完這盤認真想問下次點可否幫我炒一盤海瓜子炒麵！！

炸銀魚 $200

這盤200元，朋友們說超划算！除了份量大，他家銀魚超新鮮，你不會有吃麵衣感，而是吃得到銀魚的鮮甜！這倒也是當天每一桌客人都有點的下酒菜～

烤雞翅

沒有裹粉直接烤，雞皮超酥！接近炸雞翅的那種酥脆度，簡單的鹽調味就非常好吃～～

新鮮蝦仁炒飯 $100

直接將新鮮蝦子一整尾剪成段，下去炒的蝦仁炒飯！米粒好吃，蛋跟飯炒得夠香，口味清爽。

老菜脯雞湯 $600

我朋友說這份量很便宜，因為真的是一大鍋！！端上桌時菜脯香氣整個飄上來～

這鍋雞肉真的給、很、多！朋友說他們上次去其他店吃，相同份量的菜脯雞湯要賣到750，廖仔海產這一鍋賣600真的划算！

這天雞肉我沒吃很多（因為很飽），但我湯應該喝了四碗吧！！老菜脯雞湯太好喝了～而且店員還會一直來加湯！我覺得4-6人來一定要點！

高雄廖海產評價/用餐心得

感謝朋友推薦＆請客！！但說真的，能在高雄市區找到一間新鮮度接近高雄漁港，價格也不貴的海產店實屬難得！這天吃覺得炒海瓜子、烤魚蛋、炸魚蛋、炸銀魚都非常驚艷～真心推薦給想在高雄找價格實在，新鮮度直逼漁港高雄海產店的大家！

地址：高雄市新興區六合一路53-8號

電話：07 236 3329

0903610753（非營業時間撥打）

營業時間：17:00–23:30 （週一公休）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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