低碳旅遊探索木都城市風光　入住質感老屋品味舊時光

帶路人｜瑪格

新聞系畢業、曾擔任精品公關行銷顧問多年，2008年創立「瑪格圖寫生活」部落格，十多年來分享超過700篇的嘉義遊記與食記，是一個「可能比本地人還清楚嘉義有什麼新鮮事？」的外鄉人，著有《阿里山！出杯》23.5北回歸線咖啡之旅x6個凝視一書。

喜歡旅行、美食、電影、音樂、藝術、攝影的瑪格，自2011年開始，因為工作結識許多嘉義飯店人，甚至成為至交好友，她所分享的文章多數記錄自己與嘉義在地朋友吃喝玩樂的日常，與嘉義的緣分越來越深。因為擔任「嘉市潮選店」兩屆圖文編輯，以及「嘉市好店」4屆評審，瑪格探訪過數百間嘉義市的優質店鋪，每次造訪都對這座城市更加著迷。在她心中，嘉義就像第二故鄉，每次回「嘉」都能被美景、美食和人情溫暖打動，這回，瑪格以步行、單車與電動巴士，帶領我們以低碳方式慢遊美麗桃城。





騎單車的微風記憶

秋天的嘉義，陽光柔和，樹蔭中藏著微涼。想親近這座小而美、公園綠樹多的城市，瑪格最推薦的方式，便是以步行搭配YouBike 2.0微笑單車，串遊城裡各大景點與潮選店。一方面是YouBike 2.0在嘉義市區車擁有上百個站點，周轉率高居全國第二，再者，2021年啟用的「嘉義市環市自行車道」總長約25公里，還能銜接到市區各段自行車道，低碳又便捷。其中，深受旅人喜愛的「嘉油鐵馬道」，過去曾是鐵道路線，如今搖身一變成為單車專用道，兩旁的綠意與舊鐵道痕跡，交織出懷舊的風景。涼風送爽的初秋時節，迎著微風騎乘，感受城市的綠意之美，令人心情愉悅。

▲借一輛YouBike 2.0微笑單車，輕鬆串遊嘉義市。





搭電動公車的城市探險

若想更輕鬆串遊嘉義市熱門景點，瑪格選擇低底盤的電動公車。嘉義市區公車已經全面電動化，無障礙空間十分友善，英倫復古風的外型成為流動的美麗風景。目前三條電動公車路線：中山幹線（綠線）、忠孝-新民幹線（紅線）及光林我嘉線（黃線），從公車站牌和內裝彩繪，都經過特別設計。嘉義插畫家莊信棠SMART創作的大白熊，已成為嘉義市火車站前的地標，他為公車彩繪的童趣圖案十分迷人，每輛公車還配置一隻大白熊，陪伴旅人悠遊嘉市。

三條路線中，車身亮黃的國光客運台灣好行「光林我嘉線」，從港坪運動公園出發，陸續經過百年歷史的城隍廟、檜意森活村等知名景點，最後抵達蘭潭湖畔。下車後，沿著湖畔漫步就能欣賞「月影潭心」裝置藝術。瑪格笑說：「這是一條不用騎車、開車，就能收集嘉義經典地景的黃金路線。」除了便捷、舒適又安靜，還能守護環境、實踐低碳旅遊，成為旅人暢遊桃城、探索嘉義的新選擇。

▲嘉義市區公車光林我嘉線，車身鮮黃。

▲車上座位區還有一隻大白熊，陪伴旅人悠遊桃城。

DATA

1 .租借「YouBike2.0微笑單車」30分鐘內免費， 請先下載官方app註冊、綁定信用卡，網址：http://www.youbike.com.tw/app2.html

2 . 台灣好行光臨我嘉線專屬網站：https://www.chiayibus.com，持電子票證（悠遊卡、一卡通），上下車皆需刷卡。





入住質感老屋

嘉義巷弄間藏著許多檜木老屋改造的風格旅宿，成為嘉義市的一道風景。這些美麗的空間，融合了歲月與設計感，不僅僅讓人停留一夜，還能和嘉義的歷史、底蘊進行一次深度對話。

弎秋A chu

走進「弎秋」，像是推開一扇時光之門。這棟擁有90年歷史的檜木老屋，經過細膩修復再生，重現日治時期的木構之美。榻榻米、木質家具與柔和燈光，洋溢著靜謐氛圍，壁龕裡的黑膠唱片機、玄關處的寬闊檐廊，增添幾分懷舊詩意。設計團隊透過檜木、竹編夾泥牆等老元素，與鋼鐵、松木等現代材料融合重塑，讓老屋再現昔日風采，一方面保留老屋元素，再導入隔音、舒適等現代需求，讓這裡成為兼具歷史與功能的旅宿新亮點。

令人眼睛為之一亮的浴室，引進自然光線和窗外綠意，並以磨石子泡湯池延續老屋記憶，既保溫又實用；洗手台則用磁磚搭配木器、金屬，拼貼出美感洋溢的台面。入住的旅人還可享受天然草本DIY香包手作體驗，帶回專屬於嘉義的自然氣息。

▲擁有90年歷史的檜木老屋，在設計師的細心修復下，美感洋溢。

▲將自然光和窗外綠意引進浴室，讓沐浴泡澡格外享受。

▲臥房區燈光柔和，建材講究，搭配榻榻米地板，氣氛優雅。

DATA

地址：嘉義市西區北榮街102號

電話：0978-857-610

FB：弎秋

消費：包棟價格，平日8,000元起、週五六9,800元起、連續假日12,000元起／2-6人包棟（房價與人數請於訂房前電洽小管家確認）





