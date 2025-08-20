「一見雙雕藝術季」鹽雕展率先登場《胖鯊魚鯊西米》陪你「鹽路去旅行」

快訊

▲2025活動以 LINE 貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》家族為主角。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
「2025一見雙雕藝術季」一系列熱鬧活動開跑，是親子出遊探索的好選擇。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）主辦的「2025一見雙雕藝術季」08/16起在臺南七股鹽山盛大展開，帶來全臺唯一融合鹽雕與光雕的夏日藝術盛會。今年以 LINE 貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》家族為主角，化身雲嘉南夏日導覽員，邀請大小朋友沿著台61線幸福公路，進入鹽鄉的沉浸式藝術旅程。開幕式已於08/16 10:00在七股鹽山舉行，眾嘉賓雲集，共同為「2025一見雙雕藝術季鹽雕藝術展」揭開序幕。

▲「2025一見雙雕藝術季」8/16起在臺南七股鹽山盛大展開。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
交通部觀光署黃勢芳副署長表示，今年夏天因為颱風及西南氣流影響，南部地區許多地方都需要進行災後復原，各單位也相當重視災後的觀光重建及引客回流，振興在地經濟的問題，觀光署也將積極完成各項服務設施的修繕以及結合活動推出振興方案，希望透過大家的力量提振雲嘉南的信心、一起把「幸福曬回來」，重現觀光人潮！

雲嘉南管理處表示，在風災過後振興觀光是我們重要的任務，邀請大家與人氣IP《胖鯊魚鯊西米》Q萌旅伴來為雲嘉南濱海帶來正能量，一起提振士氣，抓住夏天的尾巴。「一見雙雕藝術季」無論是親子、情侶、樂齡、國際客都可以一起來欣賞與體驗，鹽雕開展當日雲嘉南管理處也特別結合台灣好行推出一日遊，以公益團體、親子團體帶動各式族群來共襄盛舉，後續將持續推出套裝遊程，歡迎大家搭乘台灣好行西濱快線或報名活動專屬套裝遊程，一起用低碳旅遊的方式，沿著幸福公路，感受雲嘉南濱海的自然與人文之美，體驗在地生活與文化。

本屆策展以「鹽路去旅行」為主題，將展區依雲嘉南地景與特色分段鋪陳，從鹽田出發，經過雲嘉南咖啡鹽究院、地標探險、親水互動到沙灘創作，打造出一條有鹽有感的藝術之路。展覽融合七股鹽山、水晶教堂、生命之樹等在地自然與人文元素，並結合鹽咖啡、海產等在地風味，透過《胖鯊魚鯊西米》角色的生動演繹，呈現趣味、療癒且具地域感的雕塑藝術。

今年特別設置多處親子互動區，包括可實際體驗的「鹽味泡腳池」、結合戲沙、寫字與拍照的「沙灘戲鹽池」，讓民眾創造屬於自己的鹹味夏日回憶。

▲「2025一見雙雕藝術季」鹽雕藝術展於8月16日至11月15日展出，還有專業老師互動鹽雕藝術。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
鹽雕藝術展08/16-11/15，每日09:00-17:30於七股鹽山展出；光雕地景藝術則將於10/18-11/15，每週五、六、日19:15-20:30在北門井仔腳瓦盤鹽田登場（光雕秀每15分鐘1場，每場次約5分鐘），邀請同來感受鹽田夕陽與光影交織的浪漫魅力。 活動期間推出豐富體驗活動，包括08/16-08/31連續三週每週六、日的小小鹽雕師體驗、08/30、08/31的七股鹽山親子戲水、10/18、10/19晚間搭配光雕開展推出北門井仔腳鹽田音樂會，以及10/19白金微醺餐桌體驗（報名資訊後續宣布）。

此外，即日起至11/15推出集章享好禮及抽獎活動，完成任務可兌換限量紀念品，還有機會抽雲嘉南鹽特色好禮。同時與可樂旅遊合作推出「一見雙雕鹽喜攻略」二日遊套裝行程，讓遊客輕鬆走訪藝術景點、品嚐在地鹽味美食，歡迎至「可樂旅遊」官網報名，與「鯊西米」一起開啟屬於你的鹹味旅程。

雲嘉南管理處表示，「一見雙雕」自2012年開辦以來，持續以鹽文化為核心，結合在地景觀與創意藝術，打造具代表性的暑期觀光品牌。誠摯邀請全國民眾與《胖鯊魚鯊西米》一起放慢腳步，沿著61幸福公路，走進鹽的世界，感受海的味道，開啟屬於你的「鹹味之夏」。更多活動詳情，請搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

