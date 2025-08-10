快訊

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

民眾黨維持「2年條款」將換血 王鴻薇盼繼續合作：有遺憾也有期待

「風吹七Go」七股鹽山風箏嘉年華 8月連三週末Fun風趣

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「七股鹽山風箏嘉年華」於8月份連續三個週末盛大舉行。　圖：亞洲國際風箏聯合會／提供
「七股鹽山風箏嘉年華」於8月份連續三個週末盛大舉行。　圖：亞洲國際風箏聯合會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年夏季，七股鹽山再度迎來風箏齊飛的熱潮。由臺鹽公司與亞洲國際風箏聯合會共同主辦的「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，於08/09-08/10、08/16-08/17以及08/23-08/24連續三週的週末盛大舉行，邀請大家前往南臺灣享受全台唯一不塞車最舒適的風箏嘉年華帶來的精彩展演。

七股鹽山在七月上旬遭受丹娜絲颱風重創，風雨一度讓鹽場滿目瘡痍。儘管如此，七股鹽山沒有放棄，臺鹽公司與各界攜手努力下，大家以雙手一點一滴修復現場，用行動重新堆起希望。這不只是一場風箏活動的重啟，更是見證七股鹽山的堅韌，逆風飛翔的重生。

▲七股鹽山風箏嘉年華有多款大型海洋造型風箏在空中壯闊飄揚。　圖：亞洲國際風箏聯合會／提供
▲七股鹽山風箏嘉年華有多款大型海洋造型風箏在空中壯闊飄揚。　圖：亞洲國際風箏聯合會／提供

七股鹽山再度迎風啟航，今年活動延續過往熱潮，特別擴大展演規模，多款大型海洋造型風箏在空中壯闊飄揚，包括長達15公尺的鯨鯊、彩虹魚、搖擺鯨魚、章魚、鯊魚風箏等，以及象徵海洋之聲的「海螺風箏」。

風箏活動自11:00試飛揭開序幕，正式展演時間為14:00-17:00，邀請民眾把握最佳觀賞時段，欣賞鹽山藍天白雲映襯下，宛如海底世界升空的夢幻景象，是今夏不可錯過的風箏攝影熱點。現場更特別設置「台塩海洋鹼性離子水風箏」，融合臺鹽品牌意象與藝術視覺，讓你怎麼拍都美！

▲「台塩海洋鹼性離子水風箏」融合臺鹽品牌意象與藝術視覺，讓你怎麼拍都美。　圖：亞洲國際風箏聯合會／提供
▲「台塩海洋鹼性離子水風箏」融合臺鹽品牌意象與藝術視覺，讓你怎麼拍都美。　圖：亞洲國際風箏聯合會／提供

臺鹽公司表示，「風吹七Go」這場風箏嘉年華不僅豐富了暑假期間的戶外休閒親子活動，更藉由風箏藝術與七股在地鹽文化的結合，持續提升七股鹽山的觀光亮點與文化深度。現場除風箏展演外，更結合六公尺高的鹽山景觀與園區展區，還有「親子手作鹽の DIY」等，讓民眾在遊樂之餘，深入認識臺灣鹽業歷史與特色。

活動期間08/09-08/10與08/16、08/23將舉辦四場健康保健講座，每場皆有不同主題，前50名參加即可獲得限量禮品，適合全家一起參與的寓教於樂的風箏嘉年華。「七股鹽山風箏嘉年華」期間每天限量贈送100支「鹹冰棒」打卡消暑小禮物，現場還有台塩保養品、保健品超值組合優惠，並設有「鮮選我塩麴」、「鮮選我頂級黑豆厚醬油」等人氣商品試吃，讓參與遊客買得盡興、吃得開心。

七股限定的「鹽滷豆花」、「雪花鹽霜淇淋」、「鹽滷咖啡」等在地特色美食，更為活動增添鹹甜交織的美味回憶。七股、布袋門市08/09-08/24同步推出專屬優惠，消費滿千再送限量「喜馬拉雅手採玫瑰深礦沐浴鹽」乙罐，超值又療癒！

▲「七股鹽山風箏嘉年華」為天空帶來繽紛想像。　圖：亞洲國際風箏聯合會／提供
▲「七股鹽山風箏嘉年華」為天空帶來繽紛想像。　圖：亞洲國際風箏聯合會／提供

「七股鹽山風箏嘉年華」結合08/16-11/15的雲嘉南濱海國家風景區「2025一見雙雕藝術季」，鹽雕藝術作品超萌亮相，還能動手 DIY 創作，營造出結合海洋與童趣的展場氛圍，留下獨一無二的鹽鄉回憶，成為今夏最適合全家出遊的親子首選！臺鹽公司誠摯邀請大家攜家帶眷來七股，一起追風、賞雕、體驗鹽味滿滿的夏日假期。

另外，臺鹽公司回饋消費者舉辦抽獎活動，現在購買台塩海洋鹼性離子水、指定鹽品並完成發票登錄，還有機會抽中黃金一台兩，越喝越涼、幸運加倍！全台台塩生技門市也自07/17-08/13舉辦夏日購優惠活動，更多活動資訊請上「臺鹽公司」官網、「七股鹽山」臉書粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

DIY 全家 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

旗津風箏節登場 陳其邁大推大碗公剉冰、沙灘戲水

2025旗津風箏節登場 陳其邁推薦在地美景、美食

2025旗津風箏節8/9登場 看風箏、玩水樂園 搭渡輪最便利

海洋教育嘉年華台中場科博館登場 趣味體驗中探索海洋

相關新聞

「風吹七Go」七股鹽山風箏嘉年華 8月連三週末Fun風趣

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年夏季，七股鹽山再度迎來風箏齊飛的熱潮。由臺鹽公司與亞洲國際風箏聯合會共同主辦的「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，於08/09-08/10、08/16-08/17以及

嘉義「觀音瀑布」門票變便宜！擴增「這些人」免費入園　一般民眾也只要30元

繼限時免費入園後，嘉義觀音瀑布自8/9起採門票優惠，除一般民眾特惠30元外，再擴列免門票資格，...

台南最嗨暑假親子景點！勇闖「萬國通路」 限定暴龍展區超逼真

整座工廠變身恐龍樂園！萬國通路打造沉浸式侏儸紀世界，從科幻行李箱展覽走進遠古奇境，暑假精彩超乎想像！

吃爆和牛肉不是夢！ 台南538元火鍋吃到飽「星野肉肉鍋」平日免費升級海陸吃到飽

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜台南火鍋「星野肉肉鍋安平府前店」現在到6/30前可以半價/免費升級海陸吃到飽！星野肉肉鍋最低538元的極品人氣系列就享有兩種牛肉、兩種豬肉及雞肉+豐富蔬菜自助

「文創新秀主題房」登入南港老爺行旅！住進插畫裡 也把創作帶回家

台北南港迎來文創界年度盛事「2025 臺灣文博會」，此次合作飯店南港老爺獨家和兩位新秀插畫家「腋毛人 Yemao」與「臺...

拒絕證件照黑歷史！3 間台南「韓式證件照」評比

有些人特地飛去韓國拍證件照，就是為了韓式的修圖審美、妝髮技巧等等，但聽說現在不用飛出國，在台灣就可以拍出人生最強的證件照？這次七分之二的探索精選 3 家台南韓式證件照館，幫大家拍出一拿到照片，就會馬上想去換護照的滿意之作！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。