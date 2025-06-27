阿里山一日遊｜茶園秘境、絕景步道、部落料理一次體驗夏日清涼

每逢夏日，山下熱浪逼人，不如走進阿里山的清涼秘境，來一趟結合茶香、山景、美食的三站式避暑小旅行！本篇精選三個人氣站點，從茶園美拍、步道健行，到原民部落風味料理，帶你一日逃離悶熱，回歸自然療癒。

阿里山一日遊｜霧裡村喫茶會所

想在阿里山找個避暑又能美拍的地方？位於太和村的【霧裡村喫茶會所】正是你心目中的茶園秘境。藏身山林之間，這座喫茶空間坐擁大片層層茶園梯田，搭配溫潤木造建築與綠意植栽，彷彿走進日系山間旅宿。無論是享用一杯冷萃紅茶，還是拍一張與茶園階梯交織的打卡照，都讓人感受到滿滿療癒氛圍。

圖/ReadyGo

霧裡村喫茶會所

地址：嘉義縣梅山鄉太和村下坑仔5號

開放時間：10:00–17:00（週一至週日）

阿里山一日遊｜阿里山森林國家公園

想在阿里山避暑又不想走太累？園區內這條森林系美拍步道，是許多旅人心中的清爽首選。沿途鋪設平緩木棧道，穿梭在高海拔林木之間，夏季氣溫舒適，綠意盎然，特別適合親子、長輩與攝影愛好者。

圖/ReadyGo

漫步其間可俯瞰茶園、仰望雲霧山巒，微風拂面時更能感受到阿里山特有的森林氣息。不論清晨霧起或午後陽光灑落，都能拍出充滿森林系濾鏡感的美照。

阿里山國家森林遊樂區

地點：嘉義縣阿里山鄉阿里山國家森林遊樂區內

開放時間：06:00–17:00（依森林遊樂區公告為準）

門票：線上買只要100元

阿里山一日遊｜游芭絲鄒宴餐廳部落風味料理

來阿里山旅行，除了欣賞雲海、森林與茶園風光，深入品嚐鄒族部落料理，也是理解這片山林文化最道地的方式。位於阿里山樂野村的【游芭絲鄒宴餐廳】，是在地旅人與美食愛好者口耳相傳的隱藏版名單。餐廳由鄒族家族經營，融合世代傳承的部落烹飪技藝與當代料理美學，採用阿里山山區盛產的原生食材，像是山豬肉、野菜、香草與溪魚，搭配燒烤、炊蒸等傳統手法烹調，讓每一道料理都充滿土地的風味與溫度。

圖/ReadyGo

圖/ReadyGo

從炭香十足的烤肉、鮮嫩山產魚類，到山菜、甜品愛玉，每一道都展現部落對食物的尊重與用心。用味蕾品味山林，是旅程中最難忘的片段之一。

游芭絲鄒宴餐廳

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村3鄰3-5號

營業時間：午餐 11:30–13:30、晚餐 17:00–19:00

阿里山一日遊行程建議

上午｜抵達霧裡村喫茶會所，享受早茶與茶園景觀

中午｜阿里山森林國家公園，欣賞山景、拍攝森林系美照

下午｜前往游芭絲鄒宴餐廳享用原民風味料理，補充能量

晚間｜可接續安排樂野夜宿體驗或返回山下

常見問題（FAQ）

阿里山夏天氣溫多少度？適合避暑嗎？

阿里山夏季平均溫度約 20-24°C，相較平地下山區低了約 8-10 度，非常適合避暑旅行。

霧裡村喫茶會所有需要預約嗎？

建議假日前往時事先預約，尤其是下午茶時段較容易客滿。

阿里山森林國家公園適合小孩或長輩走嗎？

是的，步道平緩不陡，大多為碎石與木棧道設計，是親子與長輩友善的路線。

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