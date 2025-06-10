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味道比店名更順！台南南區「順順料理所」 超濃「蘑菇濃湯+雞肉菇菇義大利麵」一吃成主顧

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／vicky

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順順料理所不僅名字順，口味也「順到心坎裡」！這間小店的義大利麵讓我一試成主顧，在店內就上IG查了他們家的營業日。感謝畫室老師和同學的推薦，讓心心念念麗星郵輪上義大利麵的我找到了歸宿。這次點了他們家的雞肉菇菇義大利麵，搭配一碗濃郁到不行的蘑菇濃湯，從第一口就開啟味蕾的冒險，順順料理所的口味完全超出我原本的期待，快來跟我一起看看這間店的魅力吧！

順順料理所：地理位置

順順料理所位於台南南區，它是一間小店，餐廳內約莫有五張兩人座的餐桌，所以店家不接受三個人以上的訂位。雖然是這樣，不過生意挺好的。在這家溫暖小店裡，吃的不只是味道，更是「順順的生活節奏」。

順順料理所：用餐空間

店面雖不大，卻非常整潔，帶點日系簡約風格。一直在廚房裡忙碌的是老闆，而美麗可人老闆娘則是對每位客人都很親切，給人一種來朋友家作客吃飯的感覺，Vicky相當喜歡這種小店的溫馨感。合乎我口味的料理更是讓人一吃就上癮，成為我近期的心頭好！

看菜單時這樣也想點，那樣也想吃，最後決定了番茄口味的雞肉菇菇義大利麵。且毫不猶豫地選了B套餐（蒜抹醬麵包+蘑菇濃湯+60元飲品）。

順順料理所：開場暖胃-蘑菇濃湯

先來看段影片

先登場的除了是裝在亮晶晶玻璃杯內的餐具，就是這一份一上桌就香氣撲鼻的蘑菇濃湯（加10元變身蛤蜊蘑菇濃湯），先用湯匙喝了一口濃湯，那味道令人驚豔。濃湯的質地剛剛好，不會太稠也不會水水的，裡面的蘑菇碎丁給得不少。湯底帶點奶香，不膩口，而且份量實在，是那種讓你在主餐前就覺得：「啊~這湯太對味了，好期待義大利麵」的感覺。

順順料理所：主角登場-雞肉菇菇義大利麵

義大利麵就是主角！配角是雞肉和菇菇，聽名字就知道是走一個菇菇控的天堂（笑）。搭配上三選一的醬料（番茄、青醬或乾炒，我這次選的是番茄），就是這天的美好，

麵條的熟度掌握得剛好，保有Q彈不軟爛。搭配大量的香菇片與鮮嫩雞肉，整體的味道非常溫和、順口。醬汁收得恰到好處，讓每一口都能裹著醬，吃到最後並不會感到膩。份量十足，實際吃起來更是誠意滿滿，滿足又飽足。

順順料理所：涼涼的阿薩姆紅茶

餐後來一杯闆娘特製的阿薩姆紅茶，這是日常中最具質感的慰藉啊！甜度雖不能調整，然而微糖的口感恰到好處，茶湯濃郁滑順，每口都有回甘的驚喜，每口都是沉穩的味道，這杯紅茶我喜歡。

順順料理所：美味菜單

好期待下次和順順料理所的相遇，徵求老闆娘的同意後，在頗具文青風格的店門口拍起菜單來，一面拍，一面期待著「下次要吃什麼口味」，這樣的小確幸，讓我的嘴角忍不住失守。

順順料理所用實在的味道抓住每一位客人的胃！下次經過南區，不妨拐進來吃一盤，保證你也會「吃得很順」！在這裡把順順料理所推薦給喜歡吃義大利麵的你。

順順料理所：店家資訊

電話：不接受訂位

地址：台南市南區大成路二段238號

營業時間：10:00-16:00，公休日看IG

平均消費：200-400元

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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