必訪3間超人氣台中茶館！從老上海書香到午夜茶館，體驗圍爐煮茶與深夜烏龍香

台中沙鹿不只有迷人的海線夕陽與文青老街，其實還藏著幾間能讓人「靜下來」的特色茶館。這次小編特地放慢步調，展開一場療癒系的「沙鹿茶香巡禮」。從能圍爐烤奶、烤柳丁，充滿煙火氣息的《三茶一生》，到書香滿溢、宛如穿越老上海時光的《邊春苑》，再到讓人彷彿置身京都小町的《緩衝茶館》，每一間都用不同的方式詮釋「喝茶」這件事。午後陽光灑落木窗、茶香在空氣中緩緩流動，在這裡小編不只是品茶，更像是讓心重新被安放的過程。

台中美食｜三茶一生－小院茶事



圍爐煮茶 × 棉花糖 × 仙女棒，最有氛圍的午後

圖/ReadyGo

走進「三茶一生」，就像誤闖進時光迴廊。木門、庭院、茶香，每一個細節都充滿靜謐感。這裡主打來自泰國野放的茶葉，味道柔順自然，小編特別推薦「炭火圍爐煮茶雙人套餐」，一邊煮茶、一邊烤奶、烤柳丁、烤棉花糖，還附上仙女棒，整個儀式感爆棚。

圖/ReadyGo

茶香瀰漫的同時，店員還會細心介紹每款茶的產地特色，從冷萃東方美人到桂花春摘烏龍，每一口都能嚐出季節氣息。戶外座位也別有風情，還貼心準備防蚊液與點蚊香，是能靜下心感受生活的小天地。

圖/ReadyGo

地址：台中市沙鹿區日新街45巷21號

電話：0979-709-258

營業時間：13:00–20:00（週四公休）

台中美食｜邊春苑



書香 × 牛肉麵 × 瑪黑兄弟紅茶的老上海午後

推開「邊春苑」的大門，迎面而來的是書香與懷舊味。這裡不只是茶館，更像一間藏書豐富的文學書店。木櫃、古書、留聲機，氛圍像極了老上海的午後時光。

圖/ReadyGo

小編點了一碗「原味私房牛肉麵」，湯頭濃郁帶微辣，牛肉軟嫩入味；餐後再搭一杯「瑪黑兄弟馬可波羅茶」，清甜回甘，剛好平衡鹹食的厚重。

圖/ReadyGo

地址：台中市沙鹿區文泉莊12號< br> 電話：04-2662-0730

營業時間：11:00–20:00（週一公休）

台中美食｜緩衝茶館



夜貓子的夢幻茶屋，開到午夜的溫柔角落

「緩衝茶館」是小編最愛的沙鹿深夜角落。日系木質空間、柔黃燈光與獨立樂團音樂，讓人一踏進去就能放鬆下來。

圖/ReadyGo

小編點了「桂花烏龍茶」和一份「昭和布丁」，茶香淡雅、布丁綿密，適合夜晚靜靜放空、聊天或寫筆記。

圖/ReadyGo

地址：台中市沙鹿區台灣大道六段765號

電話：0907-529-520

營業時間：13:00–00:00（週一公休）

台中美食一日行程表

11:30 邊春苑｜沉浸書香與復古風情，品嚐牛肉麵與紅茶

14:00 三茶一生｜圍爐煮茶、烤棉花糖體驗

16:00 沙鹿老街散步｜順遊文青小巷拍照

18:00 緩衝茶館｜夜間烏龍香與甜點收尾

台中美食一日遊常見問題

台中特色茶館「三茶一生」的圍爐煮茶需要預約嗎？

建議提前預約，假日與冬季為熱門時段，現場候位時間較長。

台中特色茶館「邊春苑」的牛肉麵辣嗎？

屬於微辣口感，香氣濃郁不嗆口，怕辣可提前告知店員調整。

台中特色茶館「緩衝茶館」有提供正餐嗎？

以茶飲與甜點為主，也有販售輕食，份量適合搭配茶飲。

延伸閱讀 >> 台中美食｜逢甲夜市美食推薦！精選7間絕不踩雷人氣美食，大排長龍也要吃到！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」