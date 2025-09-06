快訊

一秒置身歐洲山麓　與可愛羊群漫步，超療癒夏日「高山避暑秘境」

▲盛夏造訪海拔1,750公尺的清境農場，看可愛羊群漫步草原，消暑又療癒。
【圖／文：行遍天下】

漫步青青草原，迎面而來的是高山特有的涼風與草香，映入眼簾的是遼闊草原、錯落牧欄與可愛羊群。這座位於南投仁愛鄉、海拔約1,750公尺的高原農場，早年為國軍退輔農場，融合中橫文化、原民色彩與歐式風景，歷經觀光轉型，如今已成為旅人心中的「高山避暑秘境」。

▲伴隨涼風與陽光，漫步青青草原宛如置身歐洲山麓。
清晨時分，山中雲霧繚繞，景色如詩如畫；農場營業時，牧人和牧羊犬一同趕著羊群到青青草原「上班」，隊伍浩浩蕩蕩，彷彿童話場景。午後天氣晴朗，從景觀步道可遠眺奇萊山與合歡群峰，壯闊山稜綿延至天邊。傍晚時分，夕陽將草原染成金黃，羊兒也準備「下班」回宿舍休息；此時，熱氣漸漸散去，最能感受高山的清新。以往清境農場所飼養的綿羊為柯利黛品種，近年則引進瑞士瓦萊黑鼻羊等新品種。由於青青草原上豐富的東非克育草是綿羊最愛，總能看見牠們低頭吃草的可愛模樣，療癒又生動。來此避暑，遠離都市喧囂，大口吸著高山清涼氣息，身心頓感輕盈。無論是親子同遊、三五好友結伴，或戀人攜手同行，清境的夏天，總是值得一來再來。

▲來到清境農場，透過與動物互動、農場DIY，重新找回生活樂趣。
▲綿羊喝水的樣子超級卡哇依。
同場加映

除了欣賞自然風景，清境農場還推出一系列適合親子、情侶與旅人參加的體驗活動和特色美食，像是手工DIY、小騎師、牧羊人體驗，透過與動物的互動、品嘗在地食材，感受高山生活的美好。

清涼暢快冰品飲料

夏日炎熱，在清境農場吃一支羊奶製成、天然無腥味的冰棒，是最幸福的事；農場自製的宿霧茶以有機茶園茶葉製作，茶湯散發花果香氣，入喉回甘柔順；另一款立鷹紅茶，小綠葉蟬咬過的茶葉著涎，讓茶葉產生化學變化，蜜香更臻完美，茶湯飽滿鮮亮。

羊毛氈迷尼馬手作DIY

收集清境農場羊隻剪下的純羊毛，再以農場馬術秀明星迷你馬LuLuMi為造型，親手製作溫暖的小飾品，一旁還有專人指導，即使第一次嘗試，也能順利完成，將可愛的紀念品與美好回憶帶回家。

精彩馬術秀

在觀山牧區舉行的馬術秀，是清境農場繼羊咩咩脫毛秀、牧羊犬趕羊秀之後，最受歡迎的活動之一，來自蒙古的騎士與駿馬展現高超的騎術與勇氣，融合力與美的演出，令觀眾驚呼連連。

牧羊人體驗

在導覽員的帶領下，化身為牧羊人， 戴上牛仔帽、換上雨鞋， 學習餵食牧草、驅趕羊群， 貼近動物日常，也感受務農生活的真實與樂趣，從最初的害羞到熟練呼喚羊群，過程充滿驚喜與成就感。

　

景點資訊

清境農場

地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號　

電話：049-2802748，體驗活動洽049-2802222轉2277、2272、2246

網址：www.cingjing.gov.tw/

時間：每日08:00-17:00，馬術秀表演每日10:45及15:45（觀山牧區）；綿羊秀表演為六、日、國定假日及寒暑假09:30及14:30（青青草原，週三除外）

門票：全票270元、優待票210元、半票130元；羊毛氈迷尼馬5日前預約，1人成行，10:00、15:00各一場，每人350元。

注意事項：農場部分設施如遇天候狀況將暫停；禁止攜帶各種動物入園。高山氣候多變，請攜帶保暖衣物與雨具。

　

