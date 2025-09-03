南投「半山夢工廠」攜手「水与松萌萌園」 9／30前同遊享優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】南投兩大親子旅遊熱點「半山夢工廠」與「水与松萌萌園」，近日聯合企劃了「南投雙樂園~雙享優惠」互相導流遊客活動，即日起至09/30，只要在任一家購票，即可抵用另一家門票，期待雙主題旅遊，擴大集客效益。

▲半山夢工廠生命樹，儼然成為南投旅遊打卡地標。 圖：半山夢工廠／提供

▲萌萌園位遊客和動物們打造一個安全、愉快、充滿愛的互動環境。 圖：水与松萌萌園／提供

「半山夢工廠」營運長白慧真表示：今年暑假陸續參加台北與台中旅展，7月中旬前也達達到了近3成的高成長目標，無奈幾波致災性大雨攪局，雖然夢工廠本身全室內規劃並不擔心風雨氣候，但消費者出門意願降低，導致來客不如預期。同樣的情況，去年底開幕的戶外型「水与松萌萌園」影響就更明顯，於是雙方行銷單位很快達成聯合行銷共識，遊客憑「半山夢工廠」購票明細即可享「水与松萌萌園」試營運全票或敬老票折抵50元優惠；憑「水与松萌萌園」當日門票票根，購買「半山夢工廠」成人票進場者，即可享12歲以下1名兒童免門票。

▲高空垂降源自於南島原住民文化。 圖：半山夢工廠／提供

▲夢工廠內的科技遊戲是目前南投唯一的 VR 體驗館。 圖：半山夢工廠／提供

埔里與南投市周邊景點眾多，藉由國道六號可輕鬆做好一日旅遊計畫，上下午各選擇一地旅遊，一整天下來，既可造訪親近動物與大自然景觀的療癒系農場，也參訪台灣唯一的塑膠收納觀光工廠、DIY、全球最巨大的生命樹、灣島文化館與攀岩、垂境等極限運動體驗。

此外，前往清境農場或日月潭的遊客，去程或回程也可將「半山夢工廠」與「水与松萌萌園」納入順遊景點，豐富整個旅遊行程。 值得注意的是，這項雙樂園聯合優惠活動暫訂到09/30，雙方業者也表示，如果遊客反映熱烈，不排除進一步規劃其他合作項目，「強強聯手」一起讓南投成為親子旅遊的領導品牌。

水豚君是半水棲動物，有「最淡定動物」的美譽。 圖：水与松萌萌園／提供

