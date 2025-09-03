南投「半山夢工廠」攜手「水与松萌萌園」 9／30前同遊享優惠
【旅奇傳媒/編輯部報導】南投兩大親子旅遊熱點「半山夢工廠」與「水与松萌萌園」，近日聯合企劃了「南投雙樂園~雙享優惠」互相導流遊客活動，即日起至09/30，只要在任一家購票，即可抵用另一家門票，期待雙主題旅遊，擴大集客效益。
「半山夢工廠」營運長白慧真表示：今年暑假陸續參加台北與台中旅展，7月中旬前也達達到了近3成的高成長目標，無奈幾波致災性大雨攪局，雖然夢工廠本身全室內規劃並不擔心風雨氣候，但消費者出門意願降低，導致來客不如預期。同樣的情況，去年底開幕的戶外型「水与松萌萌園」影響就更明顯，於是雙方行銷單位很快達成聯合行銷共識，遊客憑「半山夢工廠」購票明細即可享「水与松萌萌園」試營運全票或敬老票折抵50元優惠；憑「水与松萌萌園」當日門票票根，購買「半山夢工廠」成人票進場者，即可享12歲以下1名兒童免門票。
埔里與南投市周邊景點眾多，藉由國道六號可輕鬆做好一日旅遊計畫，上下午各選擇一地旅遊，一整天下來，既可造訪親近動物與大自然景觀的療癒系農場，也參訪台灣唯一的塑膠收納觀光工廠、DIY、全球最巨大的生命樹、灣島文化館與攀岩、垂境等極限運動體驗。
此外，前往清境農場或日月潭的遊客，去程或回程也可將「半山夢工廠」與「水与松萌萌園」納入順遊景點，豐富整個旅遊行程。 值得注意的是，這項雙樂園聯合優惠活動暫訂到09/30，雙方業者也表示，如果遊客反映熱烈，不排除進一步規劃其他合作項目，「強強聯手」一起讓南投成為親子旅遊的領導品牌。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言