玩南投也可以這樣住！「埔里」奢華飯店、Villa、特色民宿一次看

【FunTime小編群】大家說到南投第一個想到的就是日月潭，但其實南投埔里也是熱鬧又好玩的地方，選擇埔里住宿不僅能安排的活動更多，想去日月潭的話開車就能抵達，一舉兩得！以下幾間埔里民宿與飯店，趕快收藏起來吧！

埔里住宿怎麼選？快速導覽＋分類

埔里住宿選擇超多，這篇幫你整理兩大方向，不管你是想好好渡假還是來趟輕鬆的小旅行，以下這幾間住宿推薦給你～

➢ 星級飯店、奢華Villa：設施豐富，服務完善，推薦給想要好好放鬆渡假的人

➢ 親子民宿、特色民宿：每間特色皆不同，有木屋、親子和日式簡約等多種選擇

埔里住宿｜星級飯店、奢華Villa

如果想要擁有完善設施與服務的旅客，埔里也有不少高品質的星級飯店與夢幻級的奢華Villa，豐富的設施，無論是無邊際泳池、兒童遊樂區、三溫暖還是撞球室，都能讓你享受一場放鬆又有舒適的住宿體驗。

今埔里大飯店

今埔里大飯店。 圖／agoda

今埔里大飯店自2013年營業至今，已是埔里當地知名的飯店選擇，位置絕佳，靠近埔里客運轉運站及埔里觀光夜市，開車一小時內可以到日月潭、清境農場、奧廬山溫泉、中台禪寺等知名景點。飯店內有健身房、麻將室、兒童遊樂區、歡唱包廂、三溫暖等，光待在飯店就有超多娛樂～客房內設備齊全，若是需要嬰兒床及嬰兒澡盆，也可以提前請飯店幫忙準備，來埔里旅遊不知道該住哪裡的話，今埔里大飯店是你最安全的選擇！

地址：南投縣埔里鎮南興街79號

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

承萬尊爵渡假酒店

承萬尊爵渡假酒店。 圖／agoda

承萬尊爵渡假酒店是埔里少數有規劃兒童室內樂園及兒童戲水池的飯店，還有戶外超大泳池、電玩區、撞球室等等，無論大人小孩來這裡都可以玩得盡興！客房空間寬敞，裝潢簡約但打掃得非常乾淨舒適，可以依照自己需求選擇有無陽台及浴缸的房型，從陽台窗戶往外望出去的景色優美，可以看見遠處綿延的山巒，療癒身心～

地址：南投縣埔里鎮樹人路131號

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

埔里住宿｜親子民宿、特色民宿

預算有限也別擔心，埔里也有很多高CP值的選擇！從溫馨的小木屋，到設計感十足的特色民宿，每一間都有著不同的裝潢風格，如果是喜歡體驗不同風格的旅客，可以選擇入埔里民宿。

埔里日記民宿

埔里日記民宿。 圖／agoda

埔里日記民宿位於埔里的中心，環境安靜清幽，距離知名景點「18度c巧克力工坊」、「多肉秘境」等開車都可以輕鬆抵達。民宿戶外空間寬廣，一整大片人工草坪供房客自由使用，無論是想打羽毛球或是玩小孩愛的跳跳馬都可以，還設有搖椅可以乘涼，很適合親子出遊～入住皆附早餐券，早餐會有現做的一人一份的套餐、自助區的飲品及吐司，飯後還會送上現泡高山茶，誠意滿滿！

地址：南投縣埔里鎮中正路149-1號

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

阮兜小丘民宿

阮兜小丘民宿。 圖／agoda

阮兜小丘民宿位置靠近市區，離埔里客運轉運站只需車程7分鐘，交通便利。客房裝潢精緻溫馨，採光超級棒，床跟枕頭的舒適度也獲得網友一致好評，另外，在一樓還可以看到兩隻超可愛又溫馴的牧羊犬喔！阮兜小丘民宿提供早餐，會幫房客準備埔里知名的鹹油條，若有需要，這裡也有免費的腳踏車租借服務，方便房客暢遊周遭的環境～

地址：南投縣埔里鎮慈恩街635號

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

埔里故事館

埔里故事館。 圖／agoda

埔里故事館外觀使用明亮的黃色，內部裝潢則是歐式風格，整棟建築充滿異國風情，又帶有點童趣的感覺。民宿房型多元，有兩人房、四人房、五人房七人房可選擇，房內的裝潢風格也很多變，有海洋主題、公主主題、卡通主題等，超級有趣～整體環境舒適，住宿會附贈埔里知名的生吐司，早餐也有提供埔里知名的鹹油條，不用花時間排隊，老闆全都幫忙準備好了～

地址：南投縣埔里鎮中正路180號

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

