台中爆紅「雙色冰沙豆花」在這裡！搭配四種配料只要65元

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

又被糖糖挖到一間結合冰沙的厲害豆花店啦！這間位在台中北屯的黃豆小樹是間主打冰沙豆花專賣店，冰沙口味不只一種，有牛奶冰沙、綠豆冰沙、黑糖冰沙及鳳梨冰沙，還可以選兩種冰沙來搭配豆花，加上四種配料只要65元超划算。

黃豆小樹位置

黃豆小樹位在台中北屯區北屯路上，鄰近台中松竹車站、台中捷運松竹站、舊社公園、南興公園、總站夜市等台中知名景點。

黃豆小樹環境

黃豆小樹內用空間不算大，裝潢以簡約溫馨為主，木質元素貫穿整個空間，從吧檯到牆面都散發著自然溫潤的氛圍，地板保留了帶有復古花紋的磨石子設計，與現代簡潔的木質桌椅形成微妙的對比。

黃豆小樹菜單

黃豆小樹的品項非常多樣化，光是冰沙就有超多口味，還可搭配豆花或嫩仙草，也有養生甜湯。

黃豆小樹的配料選擇也非常豐富，有紅豆、綠豆、大豆、花生、薏仁、珍珠、湯圓、芋圓、地瓜圓、椰果、桂花凍、冬瓜凍、三色寒天凍、黑糖Q粿、硬花生及咖啡水晶凍，將近20種配料。

黑白配冰沙豆花 65元

黑白配冰沙是黑糖冰沙加上牛奶冰沙，搭配豆花及四種配料，這樣一碗65元還挺划算的。

牛奶冰沙口感細緻，入口帶有迷人奶香味，甜度不會太高，糖糖個人還蠻喜歡的，搭配豆花還不錯。

黑糖冰沙也不賴，濃濃黑糖香氣在嘴裡蔓延開來，搭配著牛奶冰沙及豆花一同享用，增添層次感。

配料糖糖選了軟花生、黑糖Q粿、芋圓及地瓜圓，配料也好吃，都不會太甜膩。

綠豆牛奶冰沙豆花 65元

另一款綠豆牛奶冰沙也好吃，將喝的綠豆牛奶冰沙變成一道中式甜點，加入四種配料及豆花，冰涼爽口，微甜不膩，配料豐富，吃完超有飽足感。

黃豆小樹有別於一般豆花店，將五款冰沙與豆花做結合，任選四種配料，一次品嘗到冰沙的戲冰涼細緻及軟嫩的豆花，價格也相當親民，推薦給大家。

黃豆小樹

電話：04-24872978

地址：台中市北屯區北屯路439-2號

時間：11:30~21:00；週日店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

