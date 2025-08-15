快訊

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

空服員也不知！亞航突改降南韓金浦 機長廣播「抵達仁川」乘客一看傻了

823罷免再失利就下台？ 卓榮泰：政治工作者隨時對國人負責

完美融合海洋生態！「台中海洋館」公共藝術造景亮相

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中海洋館公共藝術－到海邊坐坐，以流動水紋為構思，利用不鏽鋼線條扭轉及直線組合成如水紋柔美的造型。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
台中海洋館公共藝術－到海邊坐坐，以流動水紋為構思，利用不鏽鋼線條扭轉及直線組合成如水紋柔美的造型。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中海洋館是中部首座以海洋生物展示為主題的大型場館，因鄰近馳名的台中港，因此地理景觀結合豐富的海洋資源，並透過多元的藝術創作展示水族樣態，藉此呈現有別以往的海洋觀賞體驗。

▲台中海洋館公共藝術「悠游水漾」，以水及海洋為出發，透過鏡面不鏽鋼反射魚群在水池中悠游樣貌。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲台中海洋館公共藝術「悠游水漾」，以水及海洋為出發，透過鏡面不鏽鋼反射魚群在水池中悠游樣貌。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，藉由公共空間設置藝術作品，拉近與民眾的距離，提升對公共藝術的參與及周邊環境美感體驗，並以「海洋」、「水」及「浪花」等3要素勾勒與海洋館相呼應的公共藝術作品；其中一座作品「悠游水漾」的設計理念是以水及海洋為出發，透過鏡面不鏽鋼反射魚群在水池中悠游的樣貌，內部設置引水裝置讓水流由上而下的形成一幕水簾，水流動的同時，彷彿看到魚群在無邊無際的海洋中暢游。

▲台中海洋館公共藝術「悠游水漾」夜間投射，營造出不同的藝術光雕氛圍。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲台中海洋館公共藝術「悠游水漾」夜間投射，營造出不同的藝術光雕氛圍。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

作品周邊還安裝 LED 水底投射燈，夜間時利用燈光變化營造出不同的藝術光雕氛圍；另一座作品「到海邊坐坐」以流動的水紋為構思，利用不鏽鋼線條扭轉及直線組合成如水紋柔美的造型，底座以立體曲面的馬賽克拼貼成座椅，象徵海上的浪花，當遊客坐在座椅向上仰望時，彷彿置身海底看著波光粼粼的海面，是一處讓遊客與公共藝術作品互動的休憩場所。

▲台中海洋館週邊景點－高美自行車道。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲台中海洋館週邊景點－高美自行車道。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局說明，台中海洋館周邊有多個知名景點，例如梧棲觀光漁港、高美自行車道、牛罵頭遺址文化園區、台中市港區藝術中心及梧棲朝元宮等景點，適合親子、全家大小或情侶一同來趟海洋館體驗之旅。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 全家 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

台中海洋館八大展區8月21日試營運 今天搶先看

寶山國中公共藝術揭幕 台灣藍鵲、寶山農特產為意象特色

台中海洋館父親節開賣試營運優惠票券 首日7千人同時上線當機

整理包／台中海洋館要來了！盤點全台必訪7大水族館 特色、票價一文掌握

相關新聞

台中最美溫體牛火鍋 大胃王挑戰「2.5台斤巨無霸肉盤」！每天產地直送現切溫體牛超鮮甜

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中火鍋推薦/台中必吃溫體牛火鍋/台中牛肉鍋推薦/台中森林系溫體牛火鍋~網友大讚台中最美溫體牛火鍋森鄰鍋物推出新菜色超狂溫體牛大胃王套餐，我們點4人大胃王套餐

台中美食地圖｜月老廟求姻緣也要顧肚子！台中樂成宮周邊必吃５大銅板美食攻略

每次拜月老之前，你有先填飽肚子嗎？RG小編這趟來到台中東區的樂成宮，不只求紅線順利，也順便展開一場銅板美食巡禮！小編親自走訪了五家在地人推薦台中美食，從芋泥吐司、巨大飯糰，到素食麵與傳統肉圓，每一樣都超有記憶點，拜完月老別急著走，這篇幫你安排好整天的行程與吃喝路線～

完美融合海洋生態！「台中海洋館」公共藝術造景亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中海洋館是中部首座以海洋生物展示為主題的大型場館，因鄰近馳名的台中港，因此地理景觀結合豐富的海洋資源，並透過多元的藝術創作展示水族樣態，藉此呈現有別以往的海洋觀賞體驗。

水蜜桃季顏值爆表！ 台中「巨大水蜜桃馬卡龍、千層酥」夢幻登場 「整顆粉嫩果肉」甜點太犯規

水蜜桃季顏值爆表！ 台中「巨大馬卡龍、千層酥」夢幻登場 粉嫩果肉「整顆水蜜桃」甜點太犯規

全台最夢幻「加州小沙漠」！台中打卡新地標來了 異國風「大型仙人掌+城市綠洲造景」免費拍到飽

台版「加州小沙漠」！台中最新打卡地標來了，位於南屯有座藏身都市裡的異國風秘境，大型仙人掌與沙洲小路讓人有秒飛國外的錯覺，隨便你怎麼拍都超出片！

超人氣「台中民宿」特輯！市區質感風、山區特色民宿推薦

【FunTime小編群】說到台灣旅遊，兼具繁華都會與鄉村風情的台中，可是許多人來場小旅行的最佳地點。這次小編將要來跟大家介紹位於台中的優質民宿，每間都各有特色，不管是想住在市區，方便安排行程，還是想遠離鬧區，來場愜意悠閒的慢旅行，以下這幾間一定不讓你失望！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。