完美融合海洋生態！「台中海洋館」公共藝術造景亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中海洋館是中部首座以海洋生物展示為主題的大型場館，因鄰近馳名的台中港，因此地理景觀結合豐富的海洋資源，並透過多元的藝術創作展示水族樣態，藉此呈現有別以往的海洋觀賞體驗。

▲台中海洋館公共藝術「悠游水漾」，以水及海洋為出發，透過鏡面不鏽鋼反射魚群在水池中悠游樣貌。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，藉由公共空間設置藝術作品，拉近與民眾的距離，提升對公共藝術的參與及周邊環境美感體驗，並以「海洋」、「水」及「浪花」等3要素勾勒與海洋館相呼應的公共藝術作品；其中一座作品「悠游水漾」的設計理念是以水及海洋為出發，透過鏡面不鏽鋼反射魚群在水池中悠游的樣貌，內部設置引水裝置讓水流由上而下的形成一幕水簾，水流動的同時，彷彿看到魚群在無邊無際的海洋中暢游。

▲台中海洋館公共藝術「悠游水漾」夜間投射，營造出不同的藝術光雕氛圍。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

作品周邊還安裝 LED 水底投射燈，夜間時利用燈光變化營造出不同的藝術光雕氛圍；另一座作品「到海邊坐坐」以流動的水紋為構思，利用不鏽鋼線條扭轉及直線組合成如水紋柔美的造型，底座以立體曲面的馬賽克拼貼成座椅，象徵海上的浪花，當遊客坐在座椅向上仰望時，彷彿置身海底看著波光粼粼的海面，是一處讓遊客與公共藝術作品互動的休憩場所。

▲台中海洋館週邊景點－高美自行車道。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局說明，台中海洋館周邊有多個知名景點，例如梧棲觀光漁港、高美自行車道、牛罵頭遺址文化園區、台中市港區藝術中心及梧棲朝元宮等景點，適合親子、全家大小或情侶一同來趟海洋館體驗之旅。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野