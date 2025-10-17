桃園一日涼感之旅，「3個清涼秘境」讓你瞬間降溫！喝涼飲、看瀑布、吹山風

夏天總讓人想逃離城市的熱浪，不如跟著小編，一起往山裡走走，沿著蜿蜒的山路，空氣慢慢變得清涼，風帶著一點潮濕的水氣，像是在暗示前方有什麼驚喜等著我們，樹影在陽光下閃爍，耳邊不只是蟲鳴鳥叫，還夾雜著潺潺水聲，讓人忍不住加快腳步。準備好了嗎？這是一條專屬夏天的秘密路線，等你親自走一趟，去感受那份只有親臨才能體會的涼爽與驚喜。

桃園景點｜森鄰水岸景觀咖啡

山林間的靜謐角落

藏身在桃園山林裡的「森鄰水岸景觀咖啡」，是一個能讓人暫時遠離喧囂的角落。順著蜿蜒山路而上，視野逐漸開闊，抵達時第一眼就能望見綠意鋪展的山景，坐在窗邊或露台位置，彷彿整片山林都在眼前展開，微風輕拂，讓時間慢了下來。

圖/ReadyGo

店內以簡約的木質設計搭配大片落地窗，氛圍輕鬆自在，很適合和朋友聊天，或是獨自帶本書來放空，飲品選項不少，其中最受歡迎的鳳梨百香果汁，酸甜清爽，一口喝下去就能感受到夏日的清涼；若喜歡咖啡香，也能點上一杯手沖或拿鐵，搭配手作甜點，愜意氛圍瞬間加倍。

圖/ReadyGo

午後時分，陽光灑落在山谷間，景色隨著光影變化而有不同的風貌，有人喜歡在這裡聊天小聚，有人單純為了欣賞風景而來，但無論哪一種方式，都能體會到「遠離塵囂、親近自然」的純粹快樂，來到這裡，不需要特別安排繁瑣的行程，只要點一杯飲品，安靜地坐著，就能感受到身心慢慢被大自然療癒，對於想在桃園找一個清涼避暑、同時又能享受美景的地方，森鄰水岸景觀咖啡無疑是一個值得收藏的好去處。

地址：桃園市復興區澤仁里溪口台2號

電話： 03-3822108

營業時間：10:00-19:00(週二公休)

桃園景點｜鐵木瀑布 優霞雲瀑布

炎夏必訪的天然冷氣房

桃園復興區有兩處夏天不能錯過的秘境瀑布──鐵木瀑布與優霞雲瀑布。走進山林的步道時，耳邊傳來的是蟲鳴與鳥叫，空氣中帶著潮濕的氣息，還沒抵達就能感受到沁涼，鐵木瀑布的氣勢最為震撼，水流從山壁傾瀉而下，聲響宏亮，站在一旁能感受到水霧不斷拍打在臉上，許多人會直接脫鞋踩在溪水裡，冰涼的觸感瞬間驅散炎熱，尤其在盛夏更是令人舒暢。

圖/ReadyGo

相較之下，優霞雲瀑布展現的是另一種柔美，水流沿著岩壁緩緩滑落，形成細緻的水霧，陽光穿透樹梢時，水滴折射出微微光暈，整體氛圍顯得夢幻而寧靜，坐在溪邊石頭上，看著瀑布不斷流動，能讓人靜下心來，好好感受大自然的節奏。無論是想要在炎炎夏日裡找一個天然冷氣房，還是想單純親近山林，這兩處瀑布都能帶來難忘的體驗，若能安排半日或一日的輕旅行，鐵木瀑布與優霞雲瀑布絕對是桃園最值得一探的清涼秘境。

避暑新選擇：看魚群、吹冷氣、清涼整個夏天！

地址：桃園市復興區(鐵木瀑布 優霞雲瀑布)

貼心提醒：建議穿著輕便鞋或涼鞋前往，留意天候狀況，避免大雨過後溪水暴漲

桃園景點｜GOGOBOX餐車誌in樂灣基地

美式風格的質感餐車

位在桃園山區的「GOGOBOX 餐車誌 in 樂灣基地」，是一處充滿特色的餐車聚點，餐車以工業感與美式設計為主調，搭配開閤的戶外草地，氛圍隨興又帶點度假感，假日來訪，常能遇到一整排重機聚會，熱鬧氛圍成為這裡的一大特色。來到這裡，一定要嚐嚐最受歡迎的招牌起司牛肉堡套餐，厚實的牛肉排搭配香濃起司，咬下去多汁又飽滿，配上炸物與冰涼可樂，簡直就是經典的美式味道。對於喜歡輕鬆用餐氛圍的人來說，這裡絕對是最佳選擇。

圖/ReadyGo

除了美食，這裡也是不少車友、情侶、家庭的聚會場所，大片草地讓人隨意坐下來聊天，氣氛自在不拘謹，尤其在山林微風吹拂下，更能感受到放鬆的愜意，用一頓美式餐點，為旅程增添能量，也替午後時光留下美好回憶，由於地點鄰近山林景點，許多旅人會把 GOGOBOX 與咖啡廳、瀑布安排在同一日行程中，上午走步道感受清涼，下午來這裡吃漢堡、聊聊天，一天的行程就能同時滿足美景與美食，豐富又不顯匆忙。

地點：桃園市大溪區復興路二段138號

電話：0915-281-828

營業時間：平日9:00～17:00、假日8:00～17:00

桃園一日遊行程攻略

行程安排與說明

10:00–11:30 森鄰水岸景觀咖啡 一天的開始先到山林裡喝杯鳳梨百香果汁，清爽解暑，邊享受景觀視野，邊放鬆身心。

12:00–14:00 鐵木瀑布／優霞雲瀑布 中午前往瀑布，走一小段森林步道即可抵達，感受瀑布水氣，脫鞋泡腳清涼消暑。

14:30–16:00 GOGOBOX 餐車誌 in 樂灣基地 下午來份招牌起司牛肉堡套餐，搭配炸物和可樂最滿足。假日還能看到重機聚會，氣氛熱鬧。

16:30–18:00 返回市區或順路晚餐 行程最後可選擇在桃園市區或沿途餐廳用餐，完美收尾。

桃園景點常見問題

森鄰水岸景觀咖啡有什麼特色？

「森鄰水岸景觀咖啡」位於桃園山區，視野遼闊，可以俯瞰整片山林。店內最受歡迎的是鳳梨百香果汁，酸甜清爽，非常適合夏天解暑。

鐵木瀑布和優霞雲瀑布怎麼去？

鐵木瀑布和優霞雲瀑布位於桃園復興區，需走一小段森林步道即可抵達。沿途樹蔭多，步行不會太累，到了瀑布區還能脫鞋泡水，享受沁涼的山泉水，非常適合親子或朋友同行。

GOGOBOX 餐車誌 in 樂灣基地有推薦的餐點嗎？

「GOGOBOX 餐車誌」以美式餐車風格聞名，最推薦的招牌是起司牛肉堡套餐，搭配炸物與可樂，一次滿足。假日來這裡，還常能看到重機聚會，氛圍超有特色。

GOGOBOX 餐車誌 in 樂灣基地有停車場嗎？

有提供停車空間，假日人多時可能需要稍微等待，建議早一點到達比較方便。

