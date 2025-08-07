慈湖好風光！鄭重澄清完工開放 並無網路謠傳園區拆除

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期網路社群上再次流傳著關於「慈湖拆光光了」的訊息，又再次將2023年6月整修期間的照片與錯誤資訊不斷轉傳，造成許多民眾的困惑與擔憂。桃園市政府風景區管理處再次鄭重澄清，慈湖園區不僅沒有被拆除，反而持續進行設施優化與升級，以提供遊客更優質的遊憩體驗。

▲慈湖紀念雕塑公園是桃園市重要觀光資源。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

目前，慈湖園區的停車場、雕塑公園及慈湖營區（慈湖陵寢）均維持正常營運，停車場入口處蔣公大銅像及其動線鋪面均維護良好。慈湖作為「兩蔣文化園區」的重要核心，其所承載的歷史意義與文化價值，一直是桃園市政府極為重視的觀光資源。因此在規劃與管理上，始終以保存與活化為最高原則。

▲慈湖紀念雕塑公園獨特文化氛圍深獲世界各地遊客喜愛。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

近年來，慈湖園區的國際知名度持續提升。不少來自世界各地的遊客，對慈湖紀念雕塑公園的獨特文化氛圍讚譽有加。許多外國友人特別來此了解台灣的歷史，並將慈湖的美景攝影分享至社群，成為行銷桃園觀光的重要力量。風管處也連續2年在秋季期間舉辦「2023慈湖夜來香」、「2024放假囉！來慈湖」活動，搭配經典水舞展演，讓遊客看見慈湖雕塑公園夜間風貌。

▲慈湖園區進行設施環境優化工程，榮獲2024年桃園市政府工程金品獎(佳作獎)及2024年中華民國景觀學會景觀大獎（佳作獎）之肯定。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

為了持續提升遊憩品質，風景區管理處於2023年2月至10月期間辦理慈湖園區設施環境優化工程，包含公園內雕塑像就地重新保養（遷移、修補、去漆、清洗、補土、上漆），且重新分區排列展示，也種植各式植栽花卉千餘株，並更新步道、座椅設施、優化慈湖停車場動線設施、塑造中央景觀軸線等；本件工程更是榮獲2024年桃園市政府工程金品獎（佳作獎）及2024年中華民國景觀學會景觀大獎（佳作獎）之肯定！

而自今年7月起至10月底則進行「慈湖風華再造計畫」，係針對慈湖遊客中心及慈湖導覽站進行整修，以提供更舒適、現代化的服務設施。此外，後慈湖的戶外景觀設施已於2024年底完工，今年則針對建築物室內空間進行裝修作業，已於8月初開工，預計年底重新開放，期待讓遊客能再次探訪這片幽靜而充滿歷史氣息的秘境。

桃園市政府風景區管理處呼籲社會大眾，網路上的不實謠言切勿輕信，應先查證內容是否屬實，切勿散播及轉傳。慈湖園區現況完好如新，更在桃園市政府的努力下持續蛻變與提升；誠摯邀請大眾親自前來，實地走訪，體驗慈湖園區的美麗與寧靜，感受這片土地的歷史深度與文化魅力。

