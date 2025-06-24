關西人氣古早味綿綿冰！任選3大球只要40元，高CP值消暑首選

這間冰店真的是便宜又不錯！《囍冰室綿綿冰》Google破千則評價4.7顆星，人氣強強滾！現場綿綿冰機不停運轉，一大球只要15元、三球40元，價格佛心到不行，想消暑又想省荷包來這就對了。

不少在地人都會加點一杯漂浮 紅茶，一杯只要25元，冰涼又解渴，CP值高推薦一起搭著點！

囍冰室綿綿冰｜關西古早味綿綿冰

《囍冰室綿綿冰》位在新竹縣關西鎮中山路上！關西雖然不大，但假日人氣挺旺，不少人都會來吃在地特色小吃，約兩小時就能把關西熱門小吃吃一圈，附近可找臨停，或停光復路ㄤ咕麵對面收費停車場。

地址：新竹縣關西鎮中山路27號

聯絡電話：03-5874737

營業時間：11:00-22:00

停好車往《囍冰室綿綿冰》綿綿冰前進！沿路會經過老店與人氣店，有ㄤ咕麵、牛肉捲餅與仙草巷。

《囍冰室綿綿冰》在大馬路旁挺顯眼好找，門口可以停放機車，不少在地人都直接騎車來外帶，輕鬆方便！

好像回到學生時代！學校旁邊那間便宜的冰店！

店內裝潢簡單，配有風扇吹著風，超銅板價格很吸引人，在地人熟門熟路上門購買，也有像我一樣的外地遊客特地來朝聖，店門口三不五時開始排隊，還好店家出餐速度很快，隊伍一下就消化完不會等太久。

一走進店裡！就被兩台轉動綿綿冰機吸引住，機器持續攪打著冰品，畫面療癒又吸睛，看得出來店家生意真的很好，現打現挖，新鮮看得見。

囍冰室綿綿冰｜菜單價格好佛心

店內主打古早味綿綿冰，價格便宜到讓人驚呼！即使今年調漲過，綿綿冰單球只要15元、三球也只要40元，現場吃不夠也能買桶裝回家，任選12球只要160元，除了招牌綿綿冰，還有銅板價飲料：漂浮紅茶25元、珍珠鮮奶茶35元、綜合仙草凍45元。

6種人氣搭配綿綿冰｜選擇障礙就看這！

不知道怎麼搭配綿綿冰？有選擇障礙就看牆上人氣搭配，有1號到6號選擇。

綿綿冰都是現點現挖！每桶冰都有專屬「叭噗神器」不用怕混到味道，衛生也更安心。

現場有多種冰品配料自由搭配，有芋圓、珍珠與花生粒，重點是關西在地知名仙草。

綜合仙草凍、芋圓仙草凍一碗只要45元！難怪客人一次就是買好幾碗。

囍冰室綿綿冰｜綿綿冰三球40元

真的是佛心銅板價，連小學生零用錢都買得起，平價又好吃，難怪在地人天天來報到。

百香果＋芒果＋綠豆

芒果綿綿冰味道較淡，百香果酸甜適中，綠豆口味最有誠意！可以吃到真材實料綠豆粒，彷彿回到小時候喝冰涼綠豆湯純樸滋味，三種口味綠豆甜度最明顯，是古早味冰品的經典代表。

花生＋巧克力＋花生粒

這一碗有兩顆綿綿冰！一顆花生與一顆 巧克力，撒上傳統油花生一碗35元， 巧克力挺濃郁是傳統可可香，花生綿綿冰味道較淡，搭配花生粒咀嚼花生香滿滿。

芒果＋奇異果＋可爾必思

點了2號人氣搭配組合！有芒果、奇異果加上可爾必思，這組合很清爽，芒果香甜度很淡，奇異果一點都不酸反而還滿香，綠色奇異果勝出，搭配淡香可爾必思，冰涼又開胃。

酸梅＋百香果＋鳳梨

這三球綿綿冰口味裡，我們都覺得酸梅綿綿冰最對味！一點酸、一點甜酸甜交織，讓人一口接一口。

飄浮紅茶25元、珍珠鮮奶茶35元，價格不到一般手搖飲店的一半！單點紅茶更便宜才15元，飄浮紅茶上頭加了一球牛奶綿綿冰，喝起來有點像早餐店經典奶茶，看到客人一買就是五杯起跳，真的好便宜。

喜歡吃麵很適合來關西鎮！有ㄤ咕麵、一銀麵、阿婆麵！吃飽後還能到仙草巷、真順冰果或《囍冰室綿綿冰》解渴，《囍冰室綿綿冰》三大球才40元好便宜，有來關西想吃冰消暑，這間真的滿推薦。

囍冰室綿綿冰

地址：新竹縣關西鎮中山路27號

聯絡電話：03-5874737

營業時間：11:00~22:00

FB粉專：關西囍冰室

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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